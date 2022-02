Latvijas basketbolisti vēl vienā aizsardzības cīņā pieveic Beļģiju un kvalificējas nākamajai kārtai

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā Rīgā ar rezultātu 68:63 (21:16, 18:17, 12:16, 17:14) pārspēja Beļģijas valstsvienību.

Šī uzvara Latvijas izlasei nodrošināja vietu Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas izšķirošajā kārtā. Latvijas izlase četrās spēlēs A apakšgrupā izcīnījusi trīs uzvaras, bet tāda pati bilance ir arī Serbijas valstsvienībai.

Latvijas izlasē šajā mačā rezultatīvākais spēlētājs bija Rihards Lomažs, kurš guva 16 punktus, bet Daris Bertāns guva 15 punktus, no kuriem 12 sameta jau pirmajā ceturtdaļā. Mareks Mejeris pievienoja deviņus punktus, bet astoņi punkti Andreja Gražuļa kontā. Beļģijas izlasē 16 punktus guva Retins Obasohans, bet 13 punkti Žana-Marka Mvemā kontā.

Latvijas izlasei spēle iesākās diezgan lēnīgi, bet tad līdera lomu uzņēmās Bertāns, kurš realizēja četrus tālmetienus un deva Latvijas izlasei vadību. Pirmā puslaika turpinājumā Latvijai savu pārsvaru izdevās pieaudzēt līdz 39:30, kas bija lielākais pārsvars šajā mačā. Līdz puslaika pārtraukumam beļģi trīs punktus atspēlēja.

Otrajā puslaikā Latvijas izlase nonāca iedzinējos ar 42:43. Lai arī beļģiem pārsvaru pieaudzēt neizdevās, spēle turpinājumā ritēja mazrezultatīvi un saraustīti. Līdzīgā cīņā mačs sasniedza izšķirošos notikumus, un Obasohans nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām deva vadību beļģiem (58:57). Lomažs ar tālmetienu atjaunoja vadību Latvijai, tad Mvemā iemeta tālmetienu, tomēr Toms Leimanis svarīgā caurgājienā guva divus punktus, panākot neizšķirtu rezultātu.

Lomažs izšķirošajās epizodēs uzņēmās līdera lomu, guva punktus un izkārtoja komandas biedriem metienus, un tas ļāva izcīnīt uzvaru vēl vienā līdzīgā cīņā ar beļģiem.

Latvija pagājušajā nedēļā izcīnīja panākumu pār beļģiem ar 66:65,

Pasaules kausa kvalifikācija basketbolā: Latvija – Beļģija

Latvija - Beļģija 68:63. Spēle noslēgusies!Latvijas izlase izcīna trešo uzvaru šajā kvalifikācijas ciklā!

68:63Obasohans izlauzās līdz groza apakšai, tiekot garām Atem. Viņš deficītu samazināja līdz četriem punktiem. Pēc tam pārkāpums pret Bertānu, viņš realizēja vienu no diviem

67:61Mvemā uzreiz pārkāpa noteikumus pret Leimani, un viņš šajā svarīgajā brīdī trāpīja abus metienus. 24,8 sekundes līdz pamatlaika beigām.

Beļģija savā uzbrukumā varēja izspēlēt atkārtotu uzbrukumu, bet punktus neguva. 25,9 sekundes līdz pamatlaika beigām.

65:61Lomažs piespēlēja Gražulim, kurš zem groza palika nepiesegts, un viņš guva divus punktus!

Minūti un 14 sekundes pirms pamatlaika beigām Žilē pazaudēja bumbu...

63:61Cīņā par bumbu Obasohans nopelnīja soda metienus, jo Latvija sasniegusi piezīmju normu. Viņš aizmeta garām abus metienus. Latvijas uzbrukumā Lomažs uzņēmās iniciatīvu, nomānīja pretinieku un izprovocēja viņu uz noteikumu pārkāpumu. Lomažs trāpīja abus!

61:61Lomažs iemeta svarīgu pustālo metienu un atguva Latvijai vadību. Mvemā arī iemeta tālmetienu pēc soļa atpakaļ, bet Leimanis uz to atbildēja ar diviem punktiem caurgājienā un nopelnītu soda metienu. Viņš to nerealizēja.

57:58Obasohans saņēma bumbu un pēc soļa atpakaļ iemeta tālmetienu, dodot beļģiem vadību. Banki sauc savus spēlētājus uz minūtes pārtraukumu, kur aicina spēlētājus būt agresīvus.

57:55Beļģija bija jau sasniegusi piezīmju normu, un Bertāns varēja stāties uz soda metienu līnijas. Viņš gan trāpīja tikai vienu no diviem.

56:55Čavars savāca atlēkušo bumbu pēc Lomaža neprecīzā metiena un iemeta āķa metienu. Šajā mačā ir daudz fizisku divcīņu. Mejeris atkal nobloķēja Obasohanu, bet beļģi pamanījās tikt pie bumbas. Uzbrukuma turpinājumā Lekomts nopelnīja soda metienus un realizēja abus.

54:53Gražulis un Ate izcīnīja atlēkušās bumbas uzbrukumā, bet arī ar atkārtotām iespējām punktus gūt neizdevās. Mvemā iemeta tālmetienu Beļģijas uzbrukumā, deficītu samazinot līdz minimumam.

54:50Mejeris nobloķēja Obasohanu, bet beļģi pēc tam nespēja piecās sekundēs ievadīt bumbu spēlē. Libērs pārkāpa noteikumus pret Lomažu, kad viņam nebija bumba. Čavaram neizdevās apspēlēt Tumbu. Mazrezultatīvā cīņa turpinājās.Beļģija pieprasīja minūtes pārtraukumu.

54:50Obasohans tika pie kārtējiem soda metieniem, un viņš bija precīzs vienā metienā. Brīdi pēc tiesneši novēloti fiksēja Tumbas pārkāpumu pret Lomažu, bet latvietis šoreiz iemeta divus soda metienus.

52:49Kurucam spēle noslēdzās pēc astoņām nospēlētām sekundēm ceturtajā ceturtdaļā. Viņam piezīme uzbrukumā un piektā piezīme spēlē. Lomažs nopelnīja soda metienus, bet trāpīja vienu no diviem.

51:49. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Čavars pēc māņkustībām atjaunoja Latvijas izlases vadību. Latvijas izlasei bija pēdējais uzbrukums, bet Čavara āķa metiens bija neprecīzs.

49:49Kurucs nopelnīja savu ceturto piezīmi spēlē, turklāt to izdarīja Obasohana tālmetiena laikā. Beļģijas izlases līderis bija precīzs visos metienos, izlīdzinot rezultātu.

49:46Mejeris vēlreiz saņēma labu piespēli un bija precīzs no groza apakšas. Tad pēc Mejera pārkāpuma Žilē iemeta vienu no diviem soda metieniem, savukārt Lomažs nopelnīja uzbrukuma piezīmi.

47:45Beļģija savāca atlēkušo bumbu uzbrukumā, un Žilē caurgājienā guva divus drošus punktus. Otrā laukuma galā Lomažs piespēlēja Mejerim, kurš arī bija precīzs no tuvas distances. Brīdi vēlāk Mejeris no pašas groza apakšas tomēr bija neprecīzs.

45:43Beļģija sasniegusi piezīmju normu, bet Mejeris realizēja vienu no diviem soda metieniem. Beļģija devās apspriesties minūtes pārtraukumā.

44:43Strautiņš ar soda metieniem guva savus pirmos punktus spēlē, bet spēles turpinājums atkal abām komandām bija diezgan daudz brāķu.

42:43Mvemā iemeta tālmetienu Beļģijas izlasei, bet pēc Latvijas izlases neveiksmīga uzbrukuma viņš bija precīzs vēlreiz , turklāt šoreiz nopelnīja arī soda metienu. To viņš realizēja, dodot Beļģijai vadību.

42:36Otrā puslaika pirmās trīs minūtes ritēja diezgan saraustīti, un tiesneši diezgan bieži svilpa. Bertāns rāvās prom no sedzēja, saņēma piespēli no Leimaņa un meta tālmetienu. Libērs pret viņu pārkāpa noteikumus, taču Latvijas izlases kapteinis trāpīja tikai vienu no diviem.

41:36Gražulis iemeta sarežģītu pustālo metienu, gūstot pirmos punktus puslaikā. Obasohans izcēlās ar tālmetienu Beļģijas izlasē, bet aizsardzībā viņš nopelnīja divas ātras piezīmes. Latvijas ilgs uzbrukums noslēdzās ar Gražuļa piezīmi uzbrukumā.

Sācies 2. puslaiks!

Realizējot četrus no septiņiem tālmetieniem, Dairis Bertāns pirmajā puslaikā bija rezultatīvākais Latvijas izlases spēlētājs, deviņi punkti Rihardam Lomažam, bet pa četriem punktiem guva Andrejs Gražulis un Mareks Mejeris. Beļģijas izlasē pa sešiem punktiem guva Kevins Tumba, Hans Vanvijns un Pjērs Antuāns Žilē.

Latvija - Beļģija 39:33. Noslēdzies 1. puslaiks. Latvijas izlasei pēdējais uzbrukums puslaikā noslēdzās ar Lomaža izkāpšanu ārpus laukuma. Beļģiem bija divas sekundes, lai izspēlētu uzbrukumu, bet metiens bija neprecīzs.

39:33 Vanvijns izlauzās caurgājienā. 23 sekundes pirms puslaika beigām Latvijas izlasei minūtes pārtraukums.

39:31Obasohans iemeta divus soda metienus, bet Gražulis un Čavars nākamajās epizodēs bija precīzi Latvijas uzbrukumos. Gražulis apspēlēja ar muguru pret grozu, bet Čavars iebakstīja bumbu grozā pēc Lomaža neprecīzā metiena caurgājienā. Obasohans turpinājumā iemeta vienu no diviem soda metieniem, taču Kurucam jau trīs personiskās piezīmes.

35:28Mejeris pretinieka metienu bloķēja par vēlu, tāpēc beļģi tika pie diviem punktiem. Brīdi vēlāk Gražulis un Čavars bloķēja metienus, bet uzbrukumā Lomažs iemeta sarežģītu pustālo metienu.

33:26Kurucam neizdevās efektīgi noslēgt uzbrukumu, bet brīdi vēlāk teicama kombinācija noslēdzās ar Mejera bumbas triecienu grozā no augšas.

31:26Van Vlīts iemeta vienu no diviem soda metieniem. Abas komandas turpināja mest garām no spēles, bet Latvijas neveiksmes uzbrukumā pārtrauca Leimanis, kurš pēc dribla izpildīja divpunktu metienu atlēcienā. Beļģi nepalika atbildi parādā, un Kestelots trāpīja tālmetienu. Lomažs izgāja caurgājienā, atjaunojot piecu punktu pārsvaru Latvijai.

Latvijas izlase uzbrukums nedaudz iebuksēja, bet beļģi ar soda metieniem varēja deldēt deficītu. Pirms van Vlīta soda metieniem Luka Banki sasauca minūtes pārtraukumu.

27:22Ate nopelnīja strīdīgu nesportisko piezīmi. Spēles turpinājumā beļģis Vanvijns trīs reizes stājās uz soda metienu līnijas un trāpīja četrus no sešiem soda metieniem. Latvijai jau četras komandas piezīmes.

27:18Otrās ceturtdaļas pirmajā uzbrukumā Lomažs noslēdza īsu sadarbību ar precīzu tālmetienu. Libērs pēc dribla izpildīja precīzu pustālo metienu, bet tad Bērziņš iemeta tālmetienu no stūra.

21:16. Noslēgusies 1. ceturtdaļaAtkārtotā uzbrukumā Beļģijai tālmetienu no stūra iemeta Libērs, bet uzreiz Lomažs meta precīzi no pustālās distances pēc dribla. Pēdējos punktus ceturtdaļā gan guva beļģi, kad vēlreiz izdevās savākt atlēkušo bumbu uzbrukumā, šoreiz precīzi meta Kestelots.

19:11Ātrajā pārejā no aizsardzības uzbrukumā Mejeris piespēlēja Atem, kurš meta precīzi no pustālās distances. Beļģijai minūtes pārtraukums.

17:11Obasohans panāca Bertānam astoņu sekunžu pārkāpumu, tomēr beļģi iegūto uzbrukuma iespēju punktos nepārvērta. Savukārt Latvijas uzbrukumā nesapratās Lomažs un Bērziņš. To Žilē izmantoja, Beļģijas uzbrukumā realizējot tālmetienu. Taču Latvijas uzbrukumā Bertāns iemeta savu ceturto tālmetienu, gūstot 12. punktu, bet Bērziņš izprovocēja noteikumu pārkāpumu zem groza un ieguva vēl vienu uzbrukuma iespēju. Tajā Mejeris ieguva atlēkušo bumbu pēc Lomaža metiena un palielināja Latvijas pārsvaru.

12:8Dairis Bertāns turpināja vilkt Latvijas izlasi. Šoreiz viņš precīzi meta pēc Lomaža piespēles, kurš iesaistījās spēlē no rezervistu soliņa. Pēc tam aizsardzībā Mejeris bloķēja pretinieku.

9:8Bertāns atbrīvojās no sedzēja, saņēma piespēli no Kuruca un iemeta vēl vienu tālmetienu. Brīdi vēlāk Latviju pirmo reizi spēlē vadībā izvirzīja Gražulis, kurš pēc Bertāna piespēles meta precīzi.

4:8Beļģijas izlases viens no līderiem Obasohans arī iemeta vienu no diviem soda metieniem. Latvijas izlasei pirmo metienu no spēles iemeta Bertāns, kurš uzbrukuma laika pēdējās sekundēs iemeta tālmetienu no stūra. Tad Gražulis bloķēja pretinieku, tomēr uzbrukumā Kurucs tālmetienu meta neprecīzi. Otrā laukuma galā Žilē izcēlās ar tālmetienu.

1:4Latvijas izlase spēles pirmajās divās minūtēs punktus neguva, savukārt Beļģijai Tumba guva skastus divus punktus, triecot bumbu grozā pār Kurucam. Pēc tam Kurucs ar soda metienu guva pirmo punktu Latvijas izlasei.

0:2Spēles pirmajā uzbrukumā Beļģijas centrs Tumba ieņēma vietu zem groza, saņēma piespēli un iemeta no groza apakšas. Latvijas pirmajā uzbrukumā Bertāns un Leimanis savus metienus netrāpīja.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs mačam: Leimanis, Bertāns, Kurucs, Gražulis, Čavars.

Pēc iepriekšējā mača Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki norādīja uz trūkumiem sastāvā un sacīja: "Ir interesanti, jo aizvadīsim vēl vienu spēli pret šo pretinieku. Domāju, ka arī pirmdien Rīgā būs interesants mačs."

