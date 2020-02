Latvijas basketbolistiem sāpīgs zaudējums Štelmahera debijā

Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien, 21. februārī, "Arēnā Rīga" piedzīvoja zaudējumu jaunā galvenā trenera Roberta Štelmahera vadībā, Eiropas čempionāta atlases pirmajā mačā ar 61:62 dramatiskā cīņā piekāpjoties Bosnijai un Hercegovinai.

Nākamo maču Latvija aizvadīs jau pirmdien, kad viesos tiksies ar Bulgāriju. Pēc tam nākamās divas spēles plānotas 2020. gada rudenī.

Latvijai pa 13 punktiem guva Mārtiņš Laksa un Mārtiņš Meiers, kuram arī astoņas atlēkušās bumbas. Artis Atea guva astoņus punktus, Rinalds Sirsniņš - sešus. Aigars Šķēle guva piecus punktus, bet izcīnīja vēl arī astoņas atlēkušās bumbas, izdarīja piecas rezultatīvas piespēles un pārtvēra divas piespēles, bet Mareks Mejeris saviem četriem punktiem klāt pielika 11 atlēkušās bumbas un seās rezultatīvas piespēles.

Bosnijai un Hercegovinai 15 punktus guva Edins Atičs, bet Miralems Halilovičs guva 13 punktus.

Latviju mačā iegāza divi "sausie" periodi cīņas gaitā. Otrās ceturtdaļas sākumā Latvija pirmos punktus guva vien brīdī, kad bija jau nospēlētas 5:09 minūtes. Vēl briesmīgāk Latvija aizvadīja pēdējās ceturtdaļas sākumu - punkti netika gūti 7:36 minūtes.

Lai gan šajos divos katastrofālajos brīžos kopā punkti netika gūti vairāk gandrīz 13 minūtes, Latvija spēja saglabāt intrigu un bija tuvu uzvarai. Priekšpēdējā minūtē Rinalds Sirsniņš "apzaga" pretiniekus un tad iemeta trijnieku, panākot 61:60.

Latvijai bija iespēja palielināt pārsvaru, bet tā netika izmantota, savukārt bosnieši savu uzbrukumu ātri noslēdza ar diviem punktiem - 61:62.

Dramatiskā mača izskaņā Latvijas pēdējā uzbrukumā Mārtiņa Laksas brīvais metiens nebija precīzs, bet atlēkušo bumbu no groza apakšas grozā nedabūja Mareks Mejeris. Atlikušajās 1,3 sekundēs Edins Atičs nerealizēja abus soda metienus, bet Latvija izglābties nespēja.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi no "Arēnas Rīga".



EČ atlase basketbolā: Latvija - Bosnija un Hercegovina

Spēle noslēgusies

Mejeris neiemet atlēkušo bumbu labā situācijā. Pārkāpums pie bosniešu groza.Jāspēlē vēl 1,3 sekundes

61:62Bosnieši ātri gūst punktus uzbrukumā. Latvijai pēdējam uzbrukumam 19 sekundes

35,2 sekundes pirms pamatlaika beigām Štelmahers ņem pārtraukumu, lai Latvijas ļoti svarīgu uzbrukumu noslēgtu ar punktiem. Latvijai uzbrukumā vēl 7 sekundes.

61:60Sirsniņš pārtver bumbu un tad iemet trejaci!

58:60Laksa atdzīvina Latvijas cerības ar tālmetienu. Meiers iemet pustālo un vairs tikai "-2". Jāspēlē mazāk par 2 minūtēmBosnija un Hercegovina ņem pārtraukumu

Ļoti svarīgā spēles posmā Latvijas izlases uzbrukums atkal ir apstājies. Atkal darbības ir ļoti statistiskas, un Štelmaheram ar saviem norādījumiem neizdodas spēlētājus iekustināt.

53:60Latvijas "bedre" turpinās. Mājinieki nekādi nespēj gūt punktus un jau "-7". Jāspēlē tikai 3 minūtes.

53:55Haotiska spēle laukumā pie abiem groziem. Bosnija un Hercegovina ātrajā uzbrukumā panāk+2.Štelmahers ņem pārtraukumu

53:53Bosnija un Hercegovina panāk izlīdzinājumu. Latvijai turpina klibot uzbrukums, punkti nav gūti jau 4 minūtes.

Latvijas grupā otrā spēlē Grieķija mača izskaņā salauza sīkstās Bulgārijas pretestību. Grieķi uzvarēja ar 73:63.

53:51Bosnieši pēdējo ceturtdaļu sāk ar 2+1. Latvijai nesekmējas uzbrukumi, vieso vēl samazina starpību.Štelmahers ņem pārtraukumu

Sākas 4. ceturtdaļa

Latvija - Bosnija un Hercegovina 53:46 Noslēgusies 3. ceturtdaļaLatvija aukstasinīgi nospēlē uzbrukumā visas 24 sekundes un Ate līdz ar uzbrukuma beigu signālu iemet trejaci. Bosnieši ceturtdaļu noslēdz ar signāllauzi, samazinot Latvijas pārsvaru līdz -7.

50:41Bosnieši gūst piecus punktus pēc kārtas. Tad Kurucs skaisti nomāna pretinieku un gūst punktus, bet Čavars aizsardzībā bloķē pretinieku metienu

48:36Kurucs skaistā caurgājienā atjauno Latvijai +10, bet tad Šķēle ar Mejeri eleganti apspēlē ātrajā uzbrukumā pretiniekus - divi punkti ar sodu. Bosnija un Hercegovina ņem pārtraukumu

44:32Bosnieši gūst pirmos punktus puslaikā. Tad Sirsniņš skaisti atdod piespēli Atem, kurš iemet trejaci. Arēna Rīga uzgavilē par šo epizodi!

41:30Latvija puslaiku sāk ar Meiera diviem punktiem, bet tad Mejeris uzbrukumā neiemet no groza apakšas. Sirsniņš ar tālmetienu panāk pirmo reizi divciparu skaitļa pārsvaru Latvijai

Sākas 2. puslaiks

Bosniešiem 10 punktus puslaikā guva Aleksandrs Lazičs, 8 punktus - Edins Atičs. Abiem rezultatīvākajiem bosniešiem arī lielākais spēles laiks viesu rindās.

Latvijas izlase:Laksa - 10 punktiMeiers - 9 punkti + 6 atlēkušās bumbasŠķēle - 5 punkti, 4 rezultatīvas piespēles, 3 atlēkušās bumbas, 2 pārtvertas piespēles

Latvija - Bosnija un Hercegovina 36:30 Noslēdzies 1. puslaiksBosnieši otrās ceturtdaļas pēdējās 5 minūtēs guva vien 3 punktus, bet Latvija no nelabvēlīgā 21:27 panāca 36:30. Tātad 5 minūšu nogrieznis uzvarēts ar 15:3.

Latvijas basketbolistiem spēles gaitu šajā ceturtdaļā izdevās lauzt pateicoties tam, ka atkal spēlētāji sāka kustināt bumbu. Ja pirmajās piecās minūtēs ar to bija lielas problēmas un uzbrukumi bija statiski, tad turpinājumā izdevās to uzlabot. Te jāizceļ Meieris un Šķēle, kuri ar labām piespēlēm nostādīja komandas biedrus labās pozīcijās.

30:30 Mejeris ar groza tricinājumu pēc Šķēles piespēles atjauno Latvijai pārsvaru. Tad Meiers pēc Mejera piespēles panāk +3. Latvijai nesekmīgs uzbrukums, bet bosnieši ar tālmetienu izlīdzina rezultātu.

26:27Laksa iemet tālmetienu. Latvijai pieci punkti pēc kārtas un viesi ņem pārtraukumu

23:27 Bosnieši ar tālmetienu panāk +6, bet Latvijai problēmas uzbrukumā. Pirmos punktus mājiniekiem ar danku šajā ceturtdaļā gūst Meiers.

21:24Štelmahers spiests vēlreiz sasaukt kopsapulci. Nospēlētas 4:32 sekundes otrajā ceturtdaļā un nav gūto punktu. Labi, ka bosnieši guvuši tikai 7 punktus šajā laika periodā

21:22Atičs ar tālmetienu otro reizi spēlē vadībā izvirza bosniešus. Latvijai joprojām grūtībās uzbrukumā, turklāt aizsardzībā neizdodas tiktpie atlēkušajām bumbām. Gandrīz 4 minūtes Latvija nav guvusi punktus

Tikmēr Latvijas basketbola vadošais saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks šodien izies sākumsastāvā ULEB Eirolīgas spēlē Maskavas CSKA sastāvā pret Belgradas "Crvena Zvezda". FIBA un Eirolīgas nesaprašanās turpina kaitēt valstsvienībām.

21:19Nervozā cīņā sākas 2. ceturtdaļa. Divas minūtes neviena no komandām nespēja gūt punktus, tad pirmos punktus ceturtdaļā gūst viesi.Štelmahers ņem pārtraukumu

Latvijas izlasē komandas gars šobrīd izskatās ļoti labs. Pirmās ceturtdaļas gaitā spēlētāji ļoti aktīvi reaģēja par labajām epizodēm.

Škēlem un Laksam pa 5 punktiem, 3 punkti - Meieram. Vēl 4 basketbolistiem pa 2 punktiem.

Latvija - Bosnija un Hercegovina 21:17 Noslēgusies 1. ceturtdaļaBosnieši ceturtdaļas beigās vienas sekundes laikā paspēja izspēlēt un izdarīt neticamu metienu, kas gan bija neprecīzs.

Pirmās ceturtdaļas priekšpēdējā minūtē laukumā nāk vēl viens debitants - Gulbis. Jau pirmajā ceturtdaļā laukumā bijuši 11 spēlētāji no pieteiktajiem 12 - pagaidām spēles laiks nav dots Žagaram.

17:14Latvija apstājies uzbrukums. Neveiksmīgi spēlē iesaistījās Čavars, kurš drīz vien tiek nomainīts. Latvijai izdodas vēlreiz apturēt arī bosniešus, neļaujot pretiniekiem uzbrukt 24 sekundēs.

Štelmahers jau pirmajā ceturtdaļā daudz variē ar spēlētājiem. Laukumā iznāk arī Sirsniņš, kuram šī ir atgriešanās valstsvienībā pēc ļoti ilgas pauzes.

15:10Bosnieši izlīdzināja rezultātu ar trejaci, bet Škēle atjauno +3 mājiniekiem. Šķēle iemet vēl divus punktus ātrajā un minūtes pārtraukums viesiem.

Kā pirmais no debitantiem laukumā nāk Kurucs, kurš nomaina Ati.

10:7Laksa ar tālmetienu panāca +4, bet uzreiz bosnieši atbild ar tālmetienu. Laksa gūst vēl divus punktus.

Laukumā esošie spēlētāji ar Štelmaheru mača ievadā komunicēja par to, kuram kurš spēlētājs ir jāsedz. Brīžiem manāms neliels apjukums aizsardzībā.

3:2Pirmos punktus gūst Halilovičs. Latvijas pirmais uzbrukums nesekmīgs, bet aizsardzībā teicams bloks Mejerim. tad otrā laukuma pusē Meiers iemet ar sodu

Spēle sākusies

Latvijas grupā pirms pusstundas sākās Bulgārijas un Grieķijas spēle. Pagaidām pārsteidzoši - otrās ceturtdaļasvidū ar 28:26 vadībā ir bulgāri.

Latvijas izlases sākumpiecinieks: Mejeris, Meiers, Šķēle, Laksa, Ate.Sākumsastāvā neviens no debitantiem, bet domājams, ka visi potneciālie debitanti tiks spēlēt šodien.

"Arēnā Rīga" tribīnes pildās ļoti raiti un izskatās, ka daudz brīvu vietu nebūs. Latvijas izlases basketbolisti iesildīšanās laikā izskatījās koncentrējušies un savā starpā pārlieku nejokoja.

Lai gan Latvija nespēlē pat tuvu optimālajā sastāvā, šovakar Arēna Rīga būs pilna. Skatītāji ir atgriezušies uz Latvijas izlases spēlēm, kas ļoti priecē. Tas dod papildus motivāciju spēlētājiem, bet arī var radīt papildus uztraukumu gados jaunākajiem spēlētājiem.

Štelmahers labi apzinās, ka spēle nebūs kā viegla pastaiga. Treneris akcentēja, ka bosnieši ir ātri un jāuzmanās no ātrajiem uzbrukumiem. "Bosnijas komanda ir ļoti labi nokomplektēta izlase, kurai ir labs treneris. Spēles stils var būt ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā. No tā būs jāuzmanās. Atsevišķos momentos viņi spēlē ļoti agresīvi. Ļoti cienījama komanda, pret kuru būs stipri jāpacīnās par uzvaru."

Diemžēl, pirms spēles pret bosniešiem Štelmaheram un pārējiem treneriem galvu bija jālauza par sastāvu. Šoreiz ne tikai runa par to, ka nākas iztikt bez Eirolīgas vīriem (nerunājot par ziemeļamerikāņiem). Sastāva komplektāciju ietekmēja arī traumas un citas problēmas.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbola-izlase-paliek-bez-vel-viena-lidera-peinera.d?id=51892125

Šovakar valstsvienībā četras debijas, vairākas atgriešanās. 34 gadu vecumā debitēs Māris Gulbis.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/maris-gulbis-latvijas-basketbola-izlases-debitants-34-gadu-vecuma.d?id=51893247

Štelmahers par galveno treneri tika apstiprināts jau pirms nepilniem septiņiem mēnešiem. Šajā periodā komanda nav aizvadījusi nevienu oficiālu spēli, tikai sanākusi uz treniņiem.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/stelmahers-klust-par-latvijas-izlases-jauno-galveno-treneri.d?id=51328955

Latvijas basketbolisti EČ atlasē H grupā vēl spēlēs pret Bulgāriju un spēcīgo Grieķiju. Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās. No četrām grupām, kurās spēlē finālturnīra rīkotājvalstis (Čehija, Gruzija, Itālija un Vācija) finālturnīram kvalificējas pa divām labākajām komandām, no četrām citām - pa trim. Spēles notiek trijos izlašu "logos" - 2020.gada februārī un novembrī, kā arī 2021.gada februārī. 2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks no 2. līdz 19.septembrim četrās valstīs - Čehijā (Prāgā), Gruzijā (Tbilisi), Itālijā (Milānā) un Vācijā (grupas turnīrs Ķelnē, izslēgšanas spēles Berlīnē). Tajā piedalīsies 24 komandas.

Latvijas basketbola izlasei šovakar Arēnā Rīga pirmā spēle jaunā galvenā trenera Roberta Štelmahera vadībā. Eiropas čempionāta atlases ietvaros Latvijas basketbolisti tiekas ar Bosniju un Hercegovinu.