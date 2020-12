Latvijas basketbolistu duelis Vienotajā līgā: Freimanis rezultatīvākais ar 22 punktiem

Latviešu basketbolists Rolands Freimanis pirmdien VTB Vienotās līgas spēlē guva 22 punktus, Jānis Bērziņš pievienoja deviņus, un viņu pārstāvētā Zelonas Guras "Stelmet Enea" savā laukumā apspēlēja Mārtiņa Meiera un Ojāra Siliņa Nursultanas "Astana".

Zelonas Guras komanda mājās ar 110:86 (27:24, 34:19, 24:14, 25:29) pārspēja Nursultanas "Astana".

Tikai pašā spēles sākumā vadībā bija Kazahstānas komanda, kamēr atlikušajā laikā noteicēji laukumā bija mājinieki.

Freimanis Polijas kluba rindās laukumā pavadīja tieši 23 minūtes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem un trīs no četriem trīspunktniekiem, kā arī septiņus no deviņiem soda metieniem. Tāpat viņam sešas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, bloķēts metiens, pārķerta bumba, seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekam un divas personiskās piezīmes pašam, kā arī dalīts otrs labākais efektivitātes koeficients spēlē 27.

Otrs Latvijas izlases spēlētājs Jānis Bērziņš, kurš spēli sāka pamatpieciniekā, 22 minūtēs un 32 sekundēs laukumā grozā raidīja divus no trim divpunktu un vienu no trīs trīspunktu metieniem, kā arī realizēja abus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, reizi bloķēja pretinieka metienu, divas reizes izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu un nopelnīja četras personiskās piezīmes, kā arī spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu deviņi. Viņam arī mača trešais labākais +/- rādītājs 21.

Viesiem Mārtiņš Meiers maču sāka pamatsastāvā, taču spēlēja vien 14 minūtēs un 45 sekundes piecu saņemto personisko piezīmju dēļ. Ar simtprocentīgu metienu precizitāti viņš guva septiņus punktus, realizējot abus divpunktu metienus, kā arī visus trīs soda metienus. Tāpat viņa rēķinā arī viena atlēkusī bumba, trīs kļūdas, trīs izprovocētas piezīmes un efektivitātes koeficients pieci.

Tikmēr Ojārs Siliņš 15 minūtēs un 15 sekundēs laukumā punktus neguva, garām grozam raidīdams trīs divpunktu un divus trīspunktu metienus. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, četras personiskās piezīmes, viens izprovocēts pārkāpums pretiniekam un efektivitātes koeficients mīnus četri.

Rezultatīvākais mājiniekiem ar 23 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Džefrijs Groels, bet viesiem 30 punktus guva Džeremaija Hils.

Zelona Guras komanda ar četrām uzvarām desmit dueļos ir astotā, bet "Astana" ar diviem panākumiem astoņās spēlēs ieņem desmito vietu 13 klubu konkurencē.