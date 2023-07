Latvijas basketbolistu pirmā pretiniece Pasaules kausā Libāna paziņo kandidātus

Latvijas basketbola izlases pirmā pretiniece 2023. gada Pasaules kausa izcīņas H apakšgrupā Libāna nosaukusi valstsvienības kandidātu sastāvu.

Libānas izlases kandidātu sastāvā iekļauts šī modeļa līderis Vaels Arakdži, kurš aizvadīto sezonu aizvadīja Libānas klubā Beirutas "Al Riyadi". Viņš Āzijas čempionāta finālturnīrā ar vidēji 26 punktiem spēlē bija rezultatīvākais spēlētājs, palīdzot savai komandai izcīnīt otro vietu.

Libānas izlases sastāvā iekļauts arī Omari Spellmans, kurš divas sezonas nospēlējis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). 2018./2019. gada sezonā viņš 46 spēlēs devās laukumā Atlantas "Hawks" sastāvā, vidēji gūstot 5,9 punktus un izcīnot 4,2 atlēkušās bumbas, savukārt nākamajā sezonā viņš pārstāvēja Goldenstaitas "Warriors", kuras rindās 49 spēlēs vidēji izcēlās ar 7,6 punktiem un 4,5 atlēkušajām bumbām.

Kopš 2021. gada viņš spēlē Dienvidkorejas klubā "Anyang KGC", un aizvadītajā sezonā viņš vietējā līgā vidēji izcēlās ar 19,7 punktiem un 9,7 atlēkušajām bumbām.

Libānas sastāvā iekļauts arī uzbrucējs Jusefs Hajats no ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandas Mičiganas "Wolverines". Pirms tam viņš bijis arī Francijas klubā Limožas CSP.

Libānas valstsvienība Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs pēc 13 gadu pārtraukuma. Tā finālturnīrā spēlējusi trīs reizes, bet labākais sasniegums ir 16. vieta.

Latvijas un Libānas valstsvienību duelis Pasaules kausā risināsies 25. augustā pulksten 12:15. Kopā ar abām komandām H grupā spēlē arī Francija un Kanāda.

Libānas izlases kandidātu saraksts

