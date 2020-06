Latvijas e-basketbola izlase startēs 'FIBA Esports Open 2020'

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) no 19. līdz 21. jūnijam rīkos pirmās starptautiskās e-basketbola spēles nacionālajām izlasēm – "FIBA Esports Open 2020", kurās piedalīsies arī Latvijas e-basketbola izlase, informē Latvijas Basketbola savienība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spēles notiks attālināti datorspēlē "NBA 2K20", izmantojot "Pro-AM" režīmu un ļaujot pilnībā pielāgot spēlētāju tēlus, formas tērpus un arēnas dizainus.

Spēļu sērijā piedalīsies arī Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Brazīlijas, Filipīnu, Indonēzijas, Itālijas, Jaunzēlandes, Kipras, Krievijas, Libānas, Lietuvas, Saūda Arābijas, Spānijas, Šveices un Ukrainas komandas.

Latvijas izlase aizvadīs astoņas spēles ar Eiropas valstu komandām.

"Veidojot izlases komandu, ļoti svarīga ir saderība, jo arī e-basketbols ir komandas spēle. Iesaistīti četri spēlētāji no Latvijas e-Basketbola līgas čempionvienība "Ventspils" un divi no "VEF Rīga". Trīs pirms gada piedalījās pirmajos starpvalstu mačos ar Lietuvas un Igaunijas komandām. Esam aizvadījuši pārbaudes spēles ar nākamajiem pretiniekiem. Nav šaubu, ka Latvijas līgas mači bija pastaiga parkā, salīdzinot ar to, kas mūs sagaida. Gatavojamies nopietni, iespēlējamies, izmēģinām dažādus taktikas variantus," sacīja Latvijas izlases kapteinis Kaspars Valkovskis.

"FIBA Esports Open 2020" spēļu sēriju producēs jaunā FIBA Esports studijā Rīgā. Katru dienu paredzēta četras stundas ilga spēļu sesija (katrā līdz sešām spēlēm). Spēles tiešraidē translēs "FIBA Facebook", "Twitch" un "YouTube" kanāli ar komentāriem angļu valodā.

FIBA Mediju un mārketinga pakalpojumu ģenerāldirektors Frenks Lēnders: "FIBA Centrālā valde e-sportu atzinusi par svarīgu darbības virzienu, kas atbilst stratēģiskajam mērķim paplašināt FIBA saimi. Šajos izaicinošajos laikos mūs iedrošina daudzu nacionālo federāciju entuziasms un jau iegūtā pieredze, aktīvi darbojoties šajā nozarē."