Latvijas izlase ar 'sāpīgu' uzvaru netiek uz Pasaules kausu

Latvijas basketbola izlase pirmdien "Morača" sporta zālē Podgoricā Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra I apakšgrupas izšķirošajā spēlē ar 80:74 pieveica Melnkalnes valstsvienību, tomēr šoreiz uzvara bija zaudējuma vērtībā, jo pēdējo ceļazīmi uz finālturnīru no šīs grupas ieguva melnkalnieši.

Abām komandām I grupas noslēguma kopvērtējumā cīņā par svarīgo trešo vietu bija vienāds uzvaru skaits, bet savstarpējās spēlēs labāks +/- rādītājs bija Melnkalnei, kas Rīgā uzvarēja ar +9. Tādējādi Latviju no vēsturiska panākuma šķīra tikai četri punkti.

Latvija visu spēles gaitu bija vadībā un ik pa laikam sasniedza (un pārsniedza) vajadzīgo +9 robežu. Tomēr ikreiz svarīgos brīžos Melnkalne veica prettriecienu, samazinot starpību sev vēlamajā līmenī.

Ļoti nervozi ritēja spēles izskaņa. Pusotru minūti pirms spēles beigām spēles galvenais varonis Jānis Strēlnieks panāca vajadzīgo +9, bet atlikušajā laikā šo robežu Latvija tā arī vairs nesasniedza. Latvija pēdējās sekundēs divas reizes tika pie +6, bet uzbrukumi ar tālmetieniem nebija sekmīgi, kas liedza iespēju gūt uzvaru ar nepieciešamo starpību.

Strēlnieks mačā guva 25 punktus, izdarīja 10 rezultatīvas piespēles un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas. Mārtiņš Meiers guva 12 punktus, bet Jānism Timma - 11 punktus. Melnkalnei rezultatīvākais bija naturalizētais Dereks Nīdhems, kurš guva 22 punktus, 13 punktus guva Marko Todorovičs, bet pa 11 punktiem - Bojans Dubļevičs un Aleksa Popovičs.

Lai gan Latvija mačā uzvarēja, starpību ietekmēja zaudējums cīņā par atlēkušajām bumbām. Visu spēles gaitu mājinieki bija pārāki šajā rādītājā un īpaši ar to izcēlās pie Latvijas groza, daudzus punktus gūstot ar otrām vai pat trešajām iespējām. Spēles protokolā Melnkalnei ir 42 atlēkušās bumbas, no kurām 18 pie Latvijas groza. Savukārt Latvija pie sava groza tika pie 22 atlēkušājām bumbām, bet pie pretinieku groza - pie piecām bumbām 40 minūšu laikā.

Latvija - Melnkalne 80:74. Spēle noslēgusiesBertāna izmisīgais tālmetiens nesekmīgs.... Latvija netiek uz Pasaules kausu.

Nīdhems iemet abus sodus (+6).Jāspēlē 8,6 sekundes

Latvija - Melnkalne 80:72Ate iemet divus punktus pēc izcīnītas bumbas.

Latvija - Melnkalne 78:72Nīdhems iemet vienu no diviem sodiemLatvija ņem pārtraukumu pirms izšķirošā uzbrukuma. Latvijai tagad der precīzs tālmetiens

Latvija - Melnkalne 78:71Bertānu kavē tālmetienā, viņš iemet visus trīs.Jāspēlē 16,2 sekundes.

Latvija - Melnkalne 75:71Popovičs iemet tālmetienu

Latvija - Melnkalne 75:68Dubļevičs asi aptur Strēlnieku, kurš saļimst. Atkārtojumā redzams, ka bija spēle celis celī, kas hokejā nozīmētu noraidījums līdz spēles beigām.Strēlnieks turpina spēli un iemet vienu sodiņu.Todorovičs individuāli iemet no groza apakšas, bet Timma nopelna sodu uzbrukumāLatvija ņem pārtraukumu, jāspēlē 48 sekundes.

Latvija - Melnkalne 74:66Todorovičs iemet ar sodu (bumba negribīgi iekrīt grozā) un realizē sodiņu, bet Strēknieks iemet smagu divpunktu metienu. Meiers iemet divus punktus un +8

Latvija - Melnkalne 70:63Strēlnieks iemet ar sodu, bet netrāpa sodiņu. Timma ierauga groza tuvumā Meieru, kuru sedz mazais Nīdhems, un Latvija to izmanto (+7)!Melnkalnei pārtraukumsJāspēlē 2:51 minūte.

Latvija - Melnkalne 66:63Mejerim veiksme uzsmaida trijniekā, kas atjauno Latvijai cerības. Meiers tiek pie ceturtā soda, kas ir trauksmes signāls Latvijai. Popovičs iemet abus soda metienus.Spēle kļūst daudz nervozāka un daudz asāka, bet tiesneši to pieļauj

Latvija - Melnkalne 63:61Dubļevičs, līdzīgi kā spēlē Rīgā, iemet svarīgu trijnieku. Līdzjutēji dzīti uz priekšu, mājinieki ar emocijām uzbrūk, bet Nīdhems iemet tikai vienu no diviem sodiņiem

Pēc Dubļeviča ļoti veiksmīgā tālmetiena rodas “deja vu” sajūta, atminoties Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu, kad Dončičš iemeta “traku” metienu.

Latvija - Melnkalne 63:57Aizsardzības speciālists Siliņš saņem ceturto sodu, Dubļevičs samazina starpību, bet Latvijas uzbrukumi nesekmīgi. Latvija atkal netiek pie bumbām pie groza, pēc kā Siliņš tiek pie piektā soda. Viņam spēle beigusies...

Boksa terminoloģijā runājot, treneris Sandis Kleins šo sauktu par čempionu raundu. Tomēr visu spēli cīņa rit ap tiem +9 punktiem. Līdz ar to svarīga šobrīd jau ir katra epizode, katrs sīkums. Tādas kļūdas, kā piecu sekunžu pārkāpums, var maksāt ļoti dārgi. Laukumā šobrīd spiediens ir uz visiem – spēlētājiem un tiesnešiem.

Latvija - Melnkalne 63:55Radovičs neiemet abus sodus, kas ir pirmie nesekmīgie mājiniekiem. Strēlnieku kavē uzbrukuma pēdējās sekundēs tālmetienā un viņš iemet visus trīs sodus (+8). Strēlnieks neprecīzs tālmetienā, kas ir pirmais neprecīzais viņa metiens spēlē.Latvija fantastiski spēlē aizsardzībā, beidzot kopējiem spēkiem izdodas tikt pie bumbas, bet uzbrukums atkal nesekmīgs.

Sākas 4. ceturtdaļa

Latvija - Melnkalne 60:55. Noslēgusies 3. ceturtdaļaLatvijai nesekmīgs uzbrukums, Popovičs iemet caurgājienā, bet punktu ar vienu precīzu sodiņu ceturtdaļai pieliek Peiners.Ceturtdaļā neizšķirts, bet summā joprojām Latvijai nederīgie +5.

Latvija - Melnkalne 59:53Pēc pārtraukuma Bertāns iemet vienu no diviem sodiņiem (Latvijai visā spēlē 10/15 sodiņos). Strēlnieks ar diviem sodiņiem atjauno +10, un dodas nedaudz atpūsties pirms pēdējās ceturtdaļas. Sekuličs uzbrukuma beigās iemet divus punktus, Šmitam nesekmīgs uzbrukums, bet tad Mejeris saņem sodu - Sekuličs iemet divus sodus.

Latvija - Melnkalne 56:49Todorovičs samazina starpību ar diviem sodiņiem. Šmits izmanto auguma pārsvaru un liek saņemt sodu Nīdhemam, bet realizē tikai vienu no diviem sodiem. Popovičs caurgājienā grūtā situācijā ir precīzs, tad Nīdhems precīzs.Vecvagars ņem pārtraukumu

Latvija - Melnkalne 55:43Strēlnieks gūst fantatisku grozu kritienā un iemet sodiņu (+10). Tad Mejeris caurgājienā precīzs.

Latvija - Melnkalne 50:43Melnkalnes uzbrukums ar otro mēģinājumu sekmīgs, bet Latvijas uzbrukumā Ate saņem sodu. Latvijai jau piezīmju norma ceturtdaļā.Todorovičs zem groza iespiež Siliņu un ir precīzs.Timma strīdīgā epizodē saņem trešo presonisko sodu, bet netiek nomainīts.Popovičs iemet divus sodus.

Tiklīdz Latvijas līdzjutēju pulciņš aktivizējas, tā pretinieku ultras latviešu virzienā rāda savus vidējos pirkstus un skaļi ūjina.

Latvija - Melnkalne 50:37Latvija uguņo no distances, Timma iemet vēl vienu trijnieku, precīzs arī Strēlnieks, kurš nevienā no metieniem šodien vēl nav kļūdījies. Latvija laba aizsardzība, Siliņam trijnieks un jau +13.Melnkalne spiesta ņemt pārtraukumu

Latvija - Melnkalne 41:33Nīdhems sāk ar kārtējiem diviem punktiem savā kotnā, Meiers iemet divus sodiņus. Timma iemet trijnieku

Sākas 2. puslaiks

Latviju uz priekšu šovakar dzen Strēlnieks - 9 punkti, 6 rezultatīvas piespēles un 3 atlēkušās bumbas. 6 punkti Mārtiņam Meierim, bet pa 5 punktiem - Ojāram Siliņam un Jānim Timmam.Melnkalnei rezultatīvākais pagaidām ir naturalizētais Nīdhems (14 punkti), bet 8 punktim Bojanam Dubļevičam.

Spēles rezultāts puslaikā nav svarīgākais, jo tie +9 ir vajadzīgi spēles beigās. Jānis Strēlnieks un Dereks Nīdems apliecinājuši savu individuālo meistarību, pāris epizodēs paši sev izkārtojot metienus. Šķietami Bojanu Dubļeviču izdevies ierobežot, taču viņš tik un tā pamanījies savākt astoņus punktus un divas atlēkušās bumbas uzbrukumā. Strēlnieks Latvijas izlasē ir šīs spēles veidotājs, ko pierāda, ka saviem deviņiem punktiem viņš pievienojis arī sešas rezultatīvas piespēles. “Morača” arēna ar 6000 skatītāju vietām ir pārpildīta, līdz ar to atmosfēra ir fantastiska. Ar atmosfēru līdzi nāk arī cigarešu dūmu smarža, šeit viņi smēķē visur – restorānos, lielveikalos un arī basketbola spēļu laikā.

Latvija - Melnkalne 36:31. Noslēdzies 1. puslaiksPeiners iemet vienu no diviem sodiņiem, Strēlnieks precīzs no trijnieka un atkal jau cerīgāks +8. Bet mājiniekiem tālmetienu iemet Nīdhems. Peiners iemet caurgājienā, bet puslaikam punktu pieliek Dubļevičs.

Laukumā ik pa brīdim jau var redzēt Melnkalnes basketbolistu provokācijas - mazas pagrūšanas, runāšana un cita šāda veida līšana "aiz ādas". Timma pretspēlētājam piegāja klāt un atgādināja, ka tas šoreiz neies cauri. No Latvijas līdzjutēju skatu punkta cerams, ka tā arī būs.

Latvija - Melnkalne 30:26Melnkalne gūst vēl četrus punktus, un tagad jau Vecvagars ņem pārtraukumu

Latvija - Melnkalne 30:22Sehovičs pēc pārtraukuma realizē trijnieku, bet aizsardzībā neatļauti kavē Bertānu - latviešu snaiperis iemet abus sodus (+11). Nīdhems, būdams galvenais mājinieku vilcējs šobrīd, iemet trijnieku.

Meiera un Dubļeviča cīņu tiesneši vēro ļoti stingri. Vienā epizodē pret Meieru nefiksēja sodu, bet pāris sekundes vēlāk latvietis "uzsita" sodu. Tad acīmredzami tiesneši nedaudz pievēra acis abu cīņai, pēc kuras melnkalnietis palika uz grīdas, šķietami atdarot par iepriekš nefiksēto sodu.

Latvija - Melnkalne 28:16Sarežģītu metienu trāpa Nīdhems, Siliņš atbild ar trijnieku (+10). Latvijai divi nesekmīgi ātrie, bet Melnkalnei nesekmīga joprojām pozicionālā spēle. Siliņš iemet tālu divpunktnieku, nedaudz pārkāpjot trīspunktu līnijai (+12).Melnkalne ņem pārtraukumu

Latvija - Melnkalne 23:14Uz maiņu iznākušais Šmits saņem trešo sodu un uzreiz tiek nomainīts. Sehovičs brīvi iemet trijnieku, bet latvijas lielisko saspēli ar danku noslēdz Meiers.Ate precīzs no tālmetiena un atkal vajadzīgais +9.

Latvija - Melnkalne 18:11Vranjičs iemet tālmetienu uzreiz pēc sānu auta. Tikmēr melnkalnieši ātri savākuši jau trīs piezīmes, kas var nospēlēt par labu Latvijai puslaika turpinājumā.Mejerim nesekmīgs "danks", bet pēc kārtējās labās aizsardzības Latvija (Timma) iemet divus sodiņus. Latvijai joprojām problēmas pie sava groza cīņā par bumbām, bet melnkalniešu uzbrukumi ir diezgan haotiski un spēlētāji izskatās apjukuši ar Latvijas aizsardzību.

Sākas 2. ceturtdaļa

Melnkalnei realizēti 3 no 18 metieniem no spēles, kas šobrīd ir noteicošais Latvijas pārākumā.

Spēles pirmās septiņas minūtes Latvijas basketbolisti ļoti disciplinēti pieturējās pie tā spēles plāna, kuru žurnālistiem stāstīja Visockis-Rubenis, izņemot epizodes pie sava groza, kad līdz galam neizdevās atbloķēt pretiniekus, kas ātri savāca sešas atlēkušās bumbas uzbrukumā. Ceturtdaļas izskaņā jau bija sīkas kļūdiņas, kas ir tikai normāli. Galvenais nepieļaut, ka Melnkalne veic tādu atspēlēšanos kā pret Ukrainu. Šāds fokuss ir jānotur visu spēli.

Latvija - Melnkalne 16:8. Noslēgusies 1. ceturtdaļaMeiers neiemt divus sodiņus. Mejeri nobloķē groza tuvumā. Melnkalnes uzbrukums nesekmīgs, bet Mejera pēdējo sekunžu metiens no savas puses trāpa pa stīpu.

Latvija - Melnkalne 16:8Melnkalnieši nekādi nespēj iemest, bet Latvijai problēmas cīņā par bumbām pie sava groza. Dubļevičs pēc atkārtota uzbrukuma tiek pie diviem sodiem un tie ir precīzi, bet no spēles mājiniekiem nesekmējas.Strēlnieks fantastiski izmanto mājinieku apjukumu un ātrajā uzbrukumā skaisti gūst punktus caurgājienā. Dubļevičs gūst divus punktus, bet tas ir tikai otrais realizētais metiens no spēles.Latvijas uzbrukumā sodu nopelna Šmits, kurš ne visai sekmīgi iesaistījies spēlēs, un uzreiz tiek nomainīts.Nīdhems iemet caurgājienā, pēc kā Vecvagars ņem pārtraukumu

Latvija - Melnkalne 14:2Ātrais Nīdhems izmanto Latvijas gauso atgriešanos aizsardzībā un gūst mājiniekiem pirmos punktus. Meiers iemet pustālu un atkal +10. Strēlnieks ar perfektu individuālo darbību iemet pustālo.

Latvija - Melnkalne 10:0Melnkalnieši neskemīgi veido vairākus uzbrukumus pēc kārtas, izcīnot bumbas pie Latvijas groza. Tad Strēlnieks iemet caurgājienā. Ātrias uzbrukums, Meiers precīzs un jau +10.Spēlēts 4:10, bet mājinieki nav guvuši punktus! Melnkalnei minūtes pārtraukums

Latvija - Melnkalne 6:0Mejeris pēc Strēlnieka lieliskas piespēles iemet trijnieku, tad arī Timma pret vairogu precīzs no tālmetiena.

Spēle sākusies

Latvijas izlases pamatsastāvs spēlei: Mejeris, Timma, Strēlnieks, Ate, Meiers

Podgoricā iesildīšanās noslēgusies, tagad himnas un tad pati cīņa.

Izsaucot laukumā Latvijas izlasi, atkal sāk skanēt svilpieni un ūjināšana. Informatora nosauktos uzvārdus nav iespējams dzirdēt. Savukārt, izsaucot laukumā Melnkalni, skan aplausi un ovācijas. Atmosfēra spēles laikā tiešām būs nokaitēta.

Latvijas izlases treneris Artūrs Visockis-Rubenis pirmdien pēc rīta treniņa Latvijas žurnālistiem pastāstīja par spēles plānu pret Melnkalni, taču pēc tam palūdza to nepublicēt, jo nevēlējās, lai Melnkalnes izlases pārstāvji to izlasa. Viņš šādu lūgumu izteica, jo paši latvieši cītīgi esot pētījuši to, ko raksta Melnkalnes medijos. Tā kā spēles sākums jau pēc dažām minūtēm un melnkalnieši vairs nepētīs Latvijas medijus, piedāvājam Visocka-Rubeņa teikto par spēles plānu pret Melnkalni: "Melnkalne savā ziņā ļoti slikti atgriežas aizsardzībā, tāpēc mums vajag spēlēt ātru basketbolu. To pierādīja arī Ukrainas izlase, kas mačā pret Melnkalni izvirzījās vadībā tieši uz to, ka viņu garais spēlētājs ļoti ātri bija pretējā laukuma pusē un guva vieglos punktus, gan pārmetot bumbu pāri visam laukumam, gan savelkot aizsardzību un iegūstot brīvus trīspunktu metienus. Mēs gribam darīt kaut ko līdzīgu - uzspiest daudz “pick’n’roll” sadarbības, izmantot savu ātrumu, jo tā ir mūsu priekšrocība. Mums Dubļevičs ir “jākausē”, jo, ja viņa pulss būs augsts, tad viņa uzbrukums būs mazāk efektīvs. Mūsu garajiem spēlētājiem viņš vienkārši ir jāapdzen."

Dairis Bertāns pirms spēles: "Mums ir jāuzvar spēle un nevajag par tiem punktiem tagad domāt, jo tas mūs tikai lēnām noēdīs." Arnis Vecvagars: "Šie deviņi punkti šajos laikos, šajā basketbolā, nav nekas īpašs. Šie punkti varētu būt pāris minūšu jautājums." https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/delfi-no-podgoricas-vecvagars-stasta-par-karjeras-svarigako-speli-speletaji-mierigi-un-apnemigi.d?id=50857711

Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Melnkalnes izlasi: Jānis Strēlnieks, Aigars Šķēle, Dairis Bertāns, Jānis Blūms, Rihards Lomažs, Artis Ate, Jānis Timma, Žanis Peiners, Ojārs Siliņš, Mareks Mejeris, Rolands Šmits, Mārtiņš Meiers. No uz Podgoricu atbraukušajiem basketbolistiem malā paliks Rolands Zaķis. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/vecvagars-nosauc-latvijas-izlases-sastavu-izskirosajai-spelei-pret-melnkalni.d?id=50857683

Deviņu punktu pārsvars nepieciešams tāpēc, ka Latvijas basketbolisti tieši ar šādu deficītu piedzīvoja zaudējumu melnkalniešiem savā laukumā. Ja izdosies uzvarēt tieši ar deviņu punktu pārsvaru, tad abu komandu savstarpējā bilance būs vienāda, bet pēc papildkritērijiem Latvija ir labāka. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-izlase-pec-zaudejuma-asa-cina-apgrutina-sev-tiksanu-uz-pk.d?id=50625399

Latvijas basketbolisti šovakar noslēdz Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīru, izbraukumā spēkojoties ar Melnkalnes valstsvienību, un izšķirošajā spēlē latviešiem nepieciešama uzvara ar deviņu punktu pārsvaru.