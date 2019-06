Latvijas izlase Baško atvadu spēlē piedzīvo nerezultatīvu zaudējumu pret Turciju

Tradicionālajā rozā lentītes spēle, kurā ieejas maksa bija ziedojums krūts vēža pacientu atbalsta biedrībai "Vita", Latvijas sieviešu valstsvienība 47:62 (16:17, 12:20, 17:16, 2:9) piekāpās Turcijas izlasei, savus pēdējos septiņus punktus profesionālajā basketbolā gūstot izlases ģenerālmenedžerei Guntai Baško.

Nu jau bijusī basketboliste Gunta Baško gāja laukumā pamatpiecniekā un no pirmajām spēles sekundēm demonstrēja sev raksturīgo cīņassparu, pēc pirmā iemetiena attopoties uz "Arēnas Rīgas" zāles grīdas.

Izlasei gan pamatīgi neveicās ar metienu precizitāti līdz mājinieces guva savus pirmos spēles punktus pēc četrām aizvadītām spēles minūtēm. Gunta Baško ar rezultatīvu piespēli zem groza atrada Aiju Brumermani – 2:8.

No rezervistu soliņa ar četriem punktiem spēlē iesaistījās Zenta Meļņika, samazinot deficītu līdz piecu punktiem. Taču tad sekoja Guntas Baško solo izrāde. Basketboliste atgriezās laukumā pēc atpūtas, trāpīja tālmetienu, skaistu pustālo pēc pagrieziena, kā arī guva vēl divus punktus, panākot Latvijas izlasei vadību 16:14.

Pretinieces atbildēja ar sekmīgi gūtiem diviem punktiem un soda metienu, bet Baško tāpat saglabāja pirmās ceturtdaļas rezultatīvākās spēlētājas godu. Pēc desmitminūtes Baško tika veltīti apsveikumi, kā arī stāvošas publikas ovācijas un aplausi.

Brīžiem nepiespiestas kļūdas liedza Latvijai turēt līdzi Turcijas piedāvātajam punktu gūšanas tempam. Otrajā ceturtdaļā savus pirmos punktus spēlē guva viena no potenciālajām izlases līderēm Elīna Dikaioulaku, bet turcietes lika pretī labu cīņu pie Latvijas groza, pirmajā puslaikā zem tā savācot 11 atlēkušās bumbas.

Pēc divdesmit minūtēm vadībā ar 37:28 atradās Turcijas valstsvienība. Mājinieču rindās gan otrajā, gan trešajā ceturtdaļā izcēlās Kate Krēsliņa, kura gan pirmās ceturtdaļas izskaņā bija trāpījusi pirmo valstsvienības tālmetienu, gan spēles turpinājumā trāpīja vēl divus "trejačus".

Latvijas laukuma galā problēmas gan sagādāja 12 punktus guvusī aizsardze Ajse Cora. Arī pēc trim ceturtdaļām rezultāts saglabājās nelabvēlīgs – 45:53.

Mājinieces viscaur spēlei turpināja pievilt vāja precizitāte no distances, to skaitā izpildot arī brīvus metienus. Pēdējā ceturtdaļa tika uzsākta nerezultatīvi abām komandām, bet latvietes netrāpīja vairākus trīspunktniekus, sasniedzot jau visai zemu rādītāju – 5 no 26 trāpītiem tālmetieniem.

Desmitminūte pārvērtās par neveiksmju pilnu nogriezni, bet tās pēdējā minūtē Meļņika spēja gūt Latvijas pirmos un vienīgos punktus ceturtdaļā, izlasei piekāpjoties ar 47:62.

Rezultatīvākā mājinieču rindās as 13 punktiem bija Krēsliņa, bet viešņu labā 12 punkti Corai, savukārt Cansu Koksalas kontā 11 punkti.

Nākamo spēli izlase aizvadīs ceturtdien, 13. jūnijā, Prāgā tiekoties ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi. Šajā turnīrā Latvijas valstsvienība sacentīsies arī ar Čehijas un Ungārijas izlasēm.