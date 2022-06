Latvijas izlasei sāpīgs trieciens – pret Serbiju nespēlēs Zoriks

Latvijas basketbola izlases pieteikumā pirms gaidāmās 2023. gada Pasaules kausa atlases cikla spēles ar Serbijas valstsvienību nav iekļauts vienības vadošais saspēles vadītājs Kristers Zoriks, liecina Latvijas Basketbola savienības (LBS) publicētais sastāvs.

No 14 spēlētāju garā kandidātu saraksta ārpus spēles pieteikuma palicis 20 gadus vecais uzbrucējs Mārcis Šteinbergs un Kristers Zoriks, kurš kājas savainojuma dēļ jau izlaida pirmo pārbaudes spēli pret Lietuvas basketbola izlasi, bet piedalījās svētdien aizvadītajā mačā Šauļos.

Bažas par Jaunpilī dzimušā basketbolista veselību izlasi pavadījušas kopš Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijas beigām. Zoriks, pārstāvot čempionvienību "VEF Rīga", tika atzīts par LBL fināla vērtīgāko spēlētāju. Tiesa, jau tad basketbolistam par sevi lika manīt kājas savainojums.

Saspēles vadītājs šī gada februārī ceļgala savainojuma dēļ nevarēja arī piedalīties abās Latvijas izlases uzvarētajās spēlēs pret Beļģijas valstsvienību. Šobrīd aizsargu gan nomāc citas, ar papēdi saistītas likstas.

Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki rīcībā saspēles vadītāja pozīcijā joprojām ir Artūrs Žagars un Toms Leimanis, bet bumbas pārvaldīšanu aktīvi piekopj arī nomināli otrie numuri Artūrs Kurucs, Dairis Bertāns un Rihards Lomažs.

Latvijas izlase ceturtdien, 30. jūnijā, pulksten 19.30 "Arēnā Rīga" spēkosies ar Serbijas izlasi, bet 3. jūlijā viesosies Slovākijā. Latvieši divās pārbaudes spēlēs pret Lietuvas izlasi ar kaimiņiem uzvaras dalīja uz pusēm.

Uzvara ceturtdienas spēlē vismaz ar divu punktu starpību Latvijai garantēs pirmo vietu grupā, neatkarīgi no pēdējā mača rezultāta. Ja Slovākijas izlase jau pirms pēdējās kārtas būs zaudējusi izredzes izkļūt no ceturtās vietas (ja izbraukumā zaudēs Beļģijai vai uzvarēs ar mazāk nekā 26 punktu starpību), 3. jūlija spēle Slovākija – Latvija vairs neietekmēs komandas bilanci sacensību otrajā posmā (sakarā ar Baltkrievijas un Krievijas komandu izslēgšanu no turnīra, divās otrā posma grupās tabulā vērā tiks ņemti tikai rezultāti savstarpējās spēlēs starp komandām, kuras pirmajā posmā savās grupās būs ieņēmušas pirmās trīs vietas).