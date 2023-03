Latvijas izlases basketboliste Jasa vīlusies par pavadīto laiku Spānijas klubā

Latvijas basketbolistei Vanesai Jasai, sezonas pirmajā pusē pārstāvot Spānijas klubu Sansevastjanas "IDK Euskotren", bija sajūta ka komandā viņai neuzticas, sarunā ar aģentūru LETA atklāja aizsardze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

19 gadus vecā Jasa pērnvasar parakstīja līgumu ar Spānijas klubu "IDK Euskotren", bet janvāra vidū viņa atgriezās "TTT Rīga" rindās pēc tam, kad pirmajā sezonā ārvalstīs neizdevās iegūt pietiekamu spēles laiku.

"Zināju, ka nebūs viegli, taču tajā pat laikā negaidīju, ka nebūs komunikācijas ar treneri, jo viņi nerunāja angliski. Tas man liedza ko pielabot situācijās, kad tas bija nepieciešams. Šķita, ka man viņi nemaz neuzticas un neesmu viņiem vajadzīga. Mana prioritāte bija spēles laiks, lai mācītos no kļūdām, nevis sēdētu malā un skatītos. Varbūt no savas puses neparādīju to pašu labāko, lai izkonkurētu kādu citu spēlētāju, taču pašai šķiet un arī treneri Latvijā teica, ka man bija labas spēles," par sezonas pirmo pusi Spānijā stāstīja Jasa.

Atgriezties Latvijā palīdzējis basketbolistes aģents un "TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis.

"Viņš jau pēc iepriekšējās sezonas gribēja, lai palieku, taču apzinājāmies, ka man jāmēģina spert soli uz priekšu. Treneris zināja, ka man ir problēmas ar spēles laiku, un izteica piedāvājumu. Protams, ka piekritu, jo nevēlējos pati mēģināt vēl ko jaunu šajā sezonā, tāpēc atgriezos pie trenera un sistēmas, kuras zinu, kur nav nekā jauna, tikai jācīnās," skaidroja Jasa.

Spānijas čempionātā un FIBA Eirokausā Jasai bija vidēji 10-12 minūtes spēlē, bet Baltijas līgā viņai ir uzreiz divas reizes lielākas spēles laiks - vairāk nekā 25 minūtes mačā.

"Fiziski ir ļoti grūti, ja ir lielāks spēles laiks, nekā sezonas pirmajā pusē. Noguruma dēļ krājas kļūdas un vairāk jākoncentrējas. Treniņi ir daudz intensīvāki. Tāpat kā šeit, arī Spānijā, mums bija divas spēles nedēļā, bet tur treniņos vairāk strādājām taktiski, izstaigājām sadarbības un aizsardzību. Taču, ja sēdi uz soliņa, tad nesanāk fiziski strādāt. Tāpat nebija pieejama treniņu zāle, ja pati vēlējos pamētāt bumbu. Savukārt Latvijā ir treneri, kas piedāvā treniņus, arī zāle ir brīva," stāstīja Jasa.

Patlaban basketbolistei nav skaidrības, vai viņa atgriezīsies Spānijas klubā, taču arī palikšana "TTT Rīga" rindās vilinātu, ja Latvijas vienība iekļūtu Eirolīgā.

"Protams, ka gribētu spēlēt Eirolīgā - tas ir augstākais līmenis sieviešu basketbolā Eiropā. Ja treneris gribēs un komanda piedāvās, tad, pat nedomājot, palikšu," teica Jasa.

Trešdien Latvijas sieviešu basketbola izlase uzzināja savas pretinieces 2023.gada Eiropas čempionāta apakšgrupā un tās būs Spānija, Melnkalne un Grieķija.

"Šķiet, ka ir ļoti laba grupa, kas pēc tam ļaus iegūt labākas pretinieces. Pret Spāniju varbūt būs grūtākā spēle, bet pārējās komandas ir uzvaramas un varam cīnīties par iespēju tikt tālāk," izlozes rezultātus komentēja Jasa.

"Manā pozīcijā ir liela konkurence - spēlētājas ir superīgas, augsta līmeņa, pieredzējušas un spēlē ārzemēs. Jāpierāda sevi treniņos, lai ņemtu mani divpadsmitniekā," par iespējamajām izredzēm spēlēt čempionāta teica Jasa.

2023.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks no 15. līdz 25.jūnijam. Pirmajā posmā pa divu grupu turnīriem un divām astotdaļfināla spēlēm notiks Izraēlā un Slovēnijā, bet izslēgšanas turnīrs paredzēts Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Piecas labākās komandas iegūs tiesības piedalīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā.