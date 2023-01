Latvijas izlases kandidāte Vanesa Jasa atgriežas 'TTT Rīga'

Latvijas sieviešu basketbola čempionvienībā "TTT Rīga" atgriežas aizsardze Vanesa Jasa, informē klubs. Latvijas valstsvienības kandidāte līdz sezonas beigām izīrēta no Spānijas kluba "Ibaeta Basket", kas nacionālajā čempionātā startē ar "IDK Euskotren" vārdu.

Jasai no 2021. gada bija spēkā 1+1 līgums ar TTT, bet Sansebastjanas klubs pērn maijā to izpirka. Aizsardze debijas sezonā vienā no pasaules spēcīgākajiem nacionālajiem čempionātiem izgāja laukumā astoņās spēlēs no 17, vidēji 10 minūtēs gūstot 2,1 punktu un izcīnot 0,8 atlēkušās bumbas.

Spēlētāja realizēja 57,1% divpunktu un 30% trīspunktu metienu. Jasa piedalījās visās sešās Eiropas kausa spēlēs, vidēji 11,6 minūtēs tiekot pie 2,7 punktiem un 1,3 rezultatīvām piespēlem. Aizsardze iemeta 50,0% divpunktu un 16,7% trīspunktu metienu.

Vanesa basketbola gaitas sāka Rīgas 47. vidusskolā. Pirmā trenere – Mudīte Gūtmane (Zandere). Latvijas Sieviešu basketbola līgā debitējusi 14 gadu vecumā, pārstāvot Latvijas U16 izlasi. TTT sastāvā trenējās no 2018. gada rudens. Jasas debija lielajā komandā notika 2019. gada 5. janvārī, sacenšoties Latvijas, Igaunijas un Lietuvas līgas mājas spēlē pret Kauņas "Aistes LSMU".

Aizsardze TTT rindās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas līgā piedalījusies 45 spēlēs un guvusi 321 punktu. Vanesas rēķinā arī 105 atlēkušās bumbas un 99 rezultatīvas piespēles. Sešpadsmit gadu vecumā debitēja FIBA Eirolīgā, 2019. gada 16. oktobrī izejot laukumā pret "USK Praha". Jasa piedalījusies 24 Eirolīgas spēlēs, summā sakrājot 134 punktus, 64 bumbas un 28 piespēles.

Vanesa Jasa pērn piedalījās visās 16 Eirolīgas spēlēs, vidēji laukumā pavadot 20,7 minūtes (sestais rādītājs). "Kolibri" audzēkne guva 7,1 punktu, izcīnīja 3,4 bumbas zem groziem un izdarīja 1,4 rezultatīvas piespēles. Jasa 29. martā tika atzīta par Eirolīgas trešo labāko jauno spēlētāju.

Uzbrūkošā aizsardze kļuva par TTT ceturto rezultatīvāko spēlētāju aiz Džesminas Tomasas, Ievas Pulveres un Daugiles Šarauskaites. Jasa realizēja 39% metienu no spēles, tai skaitā 35,2% divpunktu (19/54) un 41,1% trīspunktu metienu (22/51), kā arī 58,8% brīvmetienu (10/17). TTT rindās kļuvusi par trīskārtēju Latvijas čempioni (2019, 2020, 2022).

Vanesa Jasa un Latvijas U20 izlase, spēlējot Matīsa Rožlapas vadībā, 2022. gada jūlijā izcīnīja desmito vietu Eiropas čempionātā Šopronā. Latvijas valstsvienībā debitēja 2019. gada 14. novembrī, "Women`s EuroBasket 2021" kvalifikācijas mājas spēlē pret Horvātiju. Latvijas izlasē aizvadījusi deviņas spēles un guvusi 28 punktus.

Vecākais brālis Māris Jass pārstāvējis Latvijas hokeja valstsvienību divos pasaules čempionātos, profesionāli spēlējis Latvijā, Krievijā, Čehijā, Slovākijā, Vācijā, Itālijā, Francijā un Polijā. Tēvs Ilgvars 20 gadu vecumā kļuva par Padomju Savienības sporta meistaru boksā.