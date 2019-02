Latvijas izlases treneris Visockis-Rubenis: mums vajadzīga enerģija jau no spēles sākuma

Latvijas basketbola izlasei izšķirošajā Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra I apakšgrupas izbraukuma mačā pret Melnkalni jau no pirmajām spēles minūtēm ir jāspēlē enerģiski, jo tas palīdzētu iegūt pārliecību par saviem spēkiem, pēc pirmdienas treniņa sarunā ar Latvijas žurnālistiem teica treneris Artūrs Visockis-Rubenis.

"Mums vajadzīga enerģija jau no paša sākuma. Varbūt tieši tas mums arī pietrūka iepriekšējā spēlē pret Spāniju. Mēs gatavojām komandu, bet viena lieta ir izrunāt un sagatavot plānu, bet cita lieta ir iziet laukumā un to izpildīt. Šajā gadījumā ceram uz enerģiskām darbībām un ātrumu jau pašā spēles sākumā, lai iegūtu pārliecību un panāktu to, ko mēs vēlamies," stāstīja Visockis-Rubenis. "Visi spēlētāji un treneri apzinās, ka šī ir izšķirošā spēle un par to nav vēlreiz jāatgādina. Tas ir blakus faktors, kuru visi apzinās un par kuru nav vērts runāt vēlreiz."

Latvijas izlase uz Melnkalni devās 13 spēlētājus sastāvā, bet pēc svētdienas treniņa galvenais treneris Arnis Vecvagars paziņoja, ka Ronalds Zaķis netiks pieteikts mačam.

"Mums ir konkrēts spēles plāns. Zaķis ir ļoti labs spēlētājs, un viņš noderēja atsevišķās spēlēs. Šajā spēlē mums plāns ir uzspiest uz pretinieku vājajām vietām, un tieši šie 12 spēlētāji to darīs vislabāk," sacīja Visockis-Rubenis.

Bojans Dubļevičs ir Melnkalnes valstsvienības līderis, vidēji mačā gūstot teju 20 punktus, tāpēc Latvijas izlases treneri centīsies viņam apgrūtināt spēli, mēģinot viņu pēc iespējas vairāk nogurdināt.

"Treneru uzdevums ir pamainīt komunikācijas veidu, sniedzot informāciju, ja iepriekšējā reizē tā nav bijusi sekmīga. Informāciju mēģinām nodot, gan video sesijās, gan sarunās, gan individuālajās pārrunās, katram spēlētājam iedodot konkrētu lomu," skaidroja treneris.

"Esam pilnībā gatavi šodienas spēlei," uzsvēra Visockis-Rubenis.

Latvijas basketbola izlase Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra I apakšgrupas noslēdzošajā spēlē pirmdien pulksten 20:00 Podgoricas "Morača" sporta zālē tiksies ar Melnkalnes valstsvienību. Lai kvalificētos finālturnīram, latviešiem vajadzīga uzvara vismaz ar deviņu punktu pārsvaru.