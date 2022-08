Latvijas kadeti Baltijas kausa mačā sagrauj arī lietuviešus

Latvijas U-16 puišu basketbola izlase ceturtdien Baltijas kausa mačā pārliecinoši apspēlēja vienaudžus no Lietuvas.

Latvijas jaunie basketbolisti Tallinā bija pārāki ar 72:53 (14:14, 25:8, 16:17, 17:14).

Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Pauls Katlaps, kamēr pārējie nesasniedza pat desmit punktu robežu. Pa astoņiem punktiem guva Kristers Skrinda un Mārtiņš Kilups.

Jau ziņots, ka turnīra pirmajā mačā Latvijas kadeti ar 89:59 sagrāva Čehijas jaunos basketbolistus, savukārt piektdien latviešiem paredzēta cīņa pret Igauniju, kas trešdien kapitulēja Lietuvai (54:95).

U-16 basketbolisti šovasar spēlēs A divīzijas turnīrā, kas no 12. līdz 20. augustam notiks Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. Latvieši pirmajā posmā C grupā spēlēs ar Turcijas, Itālijas un Polijas kadetiem, bet astotdaļfinālā pretī nāks kāda no D grupas komandām (Spānija, Grieķija, Krievija, Ziemeļmaķedonija).

Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases sastāvs Baltijas kausa izcīņā:

Pauls Katlaps, Kristers Skrinda, Kārlis Vāvers, Ralfs Rudusāns (visi - "Rīga"/DSN), Krišjānis Pētersons ("Rīga"/"A.Kraukļa VEF"), Rolands Šulcs ("Gulbene"), Mārtiņš Kilups ("BS Rīga"), Jēkabs Niedra, Emīls Mucenieks, Toms Lūkass Aili (visas - "Mārupes SC"), Everts Eglītis (Bertānu VBS), Ronalds Ginters ("Rīga"/DSN - "Mārupes SC"), Rūdis Donis ("Talsi" - "Ventspils"), Emīls Salzemnieks ("Tukums" - "Rīga"/DSN).