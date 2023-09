Latvijas kausa basketbolā pusfinālā atkārtoti var tikties 'VEF Rīga' un 'Ventspils'

"Užavas" Latvijas kausa basketbolā pusfinālā tāpat kā gadu iepriekš var tikties "VEF Rīga" un "Ventspils", ceturtdien lēma izloze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā kārtā tiksies divas Nacionālās basketbola līgas vienības "Sigulda"/"Modern house" un "Tukums"/TSS, pirmo spēli savā laukumā aizvadot siguldiešiem un uzvarētājiem otrajā kārtā tiekoties ar "Grobiņu".

Vēl otrajā kārtā būs šādi pretinieku pāri: "Ķekava" - "Gulbenes Buki"/BJSS, "Cēsis"/"Cēsu sporta skola" - "Limbaži", "Jelgava" - Salaspils Sporta skola, "Cēsis"/BVBS - RSU/"VEF Rīga", "Kandava"/"Anzāģe" - "Jaunpils".

Pāru secībā par otrās kārtas uzvarētāju pretiniekiem trešajā kārtā kļūs "Latvijas Universitāte", "Ventspils", "Ogre", "Liepāja", "Rīgas Zeļļi" un "Valmiera Glass"/Vidzemes Augstskola".

Trešajā kārtā pirmo spēli viesos aizvadīs rangā augstāk esošās "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) komandas.

Ceturtajā kārtā savā starpā var tikties "Ogre" un "Liepāja", bet pusfinālā var atkārtoties iepriekšējās sezonas pusfināla duelis "VEF Rīga" - "Ventspils".

Latvijas kausa izcīņas 2023./2024.gada sezonas turnīram ir pieteikušās 20 komandas.

Uzvarētājus noskaidros sešās kārtās. Pirmajās piecās kārtās komandas sacentīsies divu spēļu sērijās, bet jaunie kausa ieguvēji kļūs zināmi vienā finālspēlē.

Atšķirībā no divām iepriekšējām sezonām šoreiz pirms izlozes komandas netika sadalītas grozos, ņemot vērā ģeogrāfiskos kritērijus.

Pirmajā un otrajā kārtā piedalīsies 13 komandas. Latvijas pēc spēka otro līgu jeb Nacionālā basketbola līgu pārstāvēs "Kandava"/"Anzāģe", "Jelgava", "Gulbenes Buki"/BJSS, RSU/"VEF Rīga", "Ķekava", "Grobiņa", "Limbaži", "Tukums"/TSS, "Sigulda"/"Modern house" un Salaspils Sporta skola, bet no pēc spēka trešā turnīra jeb Reģionālās basketbola līgas kausa izcīņā piedalīsies "Jaunpils", "Cēsis"/"Cēsu sporta skola" un "Cēsis"/BVBS.

Izloze noteica, kuras divas komandas (viens pāris) no šīm spēlēs pirmajā kārtā, kā arī komandu pārus otrajā kārtā.

Trešajā kārtā sešiem otrās kārtas uzvarētājiem pievienosies sešas "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) komandas - "VEF Rīga", "Liepāja", "Ventspils", "Latvijas Universitāte", "Ogre", "Valmiera Glass"/Vidzemes Augstskola" un "Rīgas Zeļļi".

Ceturtajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā seši trešās kārtas dueļu uzvarētāji izveidos trīs pārus, noskaidrojot trīs pusfinālistus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektajā kārtā (pusfinālā) trijiem ceturtdaļfināla uzvarētājiem pievienosies Čempionu līgā startējošā "VEF Rīga".

Pirmās kārtas spēles plānotas no 17. līdz 25.oktobrim, otrā kārta - no 31.oktobra līdz 15.novembrim, trešā kārta - no 28.novembra līdz 16.decembrim, ceturtdaļfināli - no 5. līdz 20.janvārim, pusfināli - no 26.janvāra līdz 3.februārim, finālspēle - 17.februārī.

Pagājušajā sezonā "VEF Rīga" otro reizi pēc kārtas uzvarēja Latvijas kausā, finālā ar 87:66 pārspējot "Liepāju".

Latvijas basketbola kausa izcīņa iepriekš notika no 1948. līdz 1994.gadam. Atjaunojot turnīru, par tā ģenerālsponsoru kļuva "Užavas alus" darītava.