Latvijas komandas 'nosmeļ krējumu' Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrā

Ar Latvijas sporta skolu dominanci noslēdzies trīsdesmit pirmais Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrs basketbolā bērniem un jauniešiem. Mājinieki izcīnīja 10 no 14 kausiem. Divas trofejas ceļos uz Lietuvu, viena uz Somiju, savukārt vienu ieguva ceļojošā starptautiskā komanda, informē rīkotāji.

Spēcīgs negaiss ar intensīvu zibeņošanu piektdienas vakarā, liels karstums piektdien un sestdien, 36 ārzemju komandu līdzdalība – turnīrs izvērtās notikumiem bagāts. Kulminācija – septiņi meiteņu fināli Daugavas sporta namā un septiņi zēnu fināli "Arēnā Rīga".

Vasaras lielākajās jaunatnes sacensībās tika sadalīti 14x3 medaļu komplekti septiņās vecuma grupās: U-11 (2013. gadā un vēlāk dzimušie), U-12 (2012.), U-13 (2011.), U-14 (2010.), U-15 (2009.), U-16 (2008.) un U-18 (2006-2007). Zēnu turnīrā startēja 116 vienības, meitenēm – 48 komandas.

Turnīrā piedalījās 128 Latvijas komandas no 33 sporta skolām. "BJBS Rīga/Jugla" deleģēja 22 vienības, Alfrēda Kraukļa VEF skola pieteica 12 komandas, savukārt "Rīga/Centrs" – deviņas vienības. Desmit Rīgas skolas pārstāvēja 63 komandas, Latvijas novadus – 65 komandas.

Latvijas zēni izcīnīja 15 no 21 medaļu komplekta, tai skaitā četras zelta, septiņas sudraba un četras bronzas godalgas. Finālos spēlēja komandas no 12 dažādām sporta skolām – divos finālos sacentās vienīgi Mārupes (U-11, U-12) un Alfrēda Kraukļa VEF skolas (U-16, U-18) komandas.

Prestižajā U-18 vecumā grupā Valda Razumovska trenētie Salaspils sporta skolas juniori finālā atspēlēja 16 punktu starpību un galotnē nosargāja uzvaru pār Guntara Jonāna trenēto Alfrēda Kraukļa VEF skolas komandu – 68:65.

Raivo Otersona trenētie Daugavas sporta nama U16 puiši pagarinājumā apspēlēja Alfrēda Kraukļa VEF skolu ar 67:64 (64:64). Sudraba ieguvēji ceturtajā ceturtdaļā divas reizes atspēlējās, taču pēdējās 5,5 sekundēs neizmantoja iespēju izraut uzvaru pamatlaikā.

Latvijas meitenes izcīnīja 19 no 21 medaļu komplekta, tai skaitā sešas zelta, sešas sudraba un septiņas bronzas godalgas. Finālos spēlēja komandas no septiņām sporta skolām, tai skaitā "Rīga/Centrs" un "RBJSS Rīdzene" nopelnīja pa divām zelta medaļām.

Vecākajā grupā Aināra Čukstes trenētās "Rīga/Centrs" meitenes izšķirošo izrāvienu veica ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē un pārspēja Līgas Jansones trenētās Juglas basketbolistes ar 61:52. Jugla izcēlās ar lielāko pārstāvniecību finālos, nopelnot piecas sudraba godalgas.

Edgara Markūna trenētās "RBJSS Rīdzene" meitenes svinēja panākumus U-15 un U-16 finālos. Kristija Joma, Annija Blumfelde, Patrīcija Auniņa, Ieva Markūne un Enija Šteinberga devās laukumā abās spēlēs, kļūstot par divkārtējām čempionēm.

Viens no visu laiku labākajiem Latvijas basketbolistiem, Andris Biedriņš, dāvāja turnīra specbalvu – bezmaksas 10 treniņus Individuālās sagatavošanas basketbola īpašniekiem. Par balvu īpašniekiem kļuva Estere Petrus no "Rīga/Centrs" un Olivers Rams no DSN.

Uzvarētājus apbalvoja turnīra dibinātājs Jānis Rimbenieks, 1960. gada Romas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs un Alfrēda Kraukļa audzēknis Cezars Ozers, Alfrēda Kraukļa mazmeita Inga Jukāma un mazmazmeita Kristīne Jukāma, LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, vīriešu valstsvienības spēlētājs Kaspars Bērziņš, sieviešu valstsvienības spēlētājas Digna Strautmane un Marta Miščenko, kā arī sieviešu izlases bijušās spēlētājas Aija Jurjāne un Aija Klakocka.

Alfrēds Krauklis – Latvijas basketbola leģenda, izcils vīriešu valstsvienības spēlētājs, treneris, pedagogs, paraugs jaunajiem basketbolistiem un treneriem. Sudraba medaļa ieguvējs 1939. gada Eiropas čempionātā Kauņā.

Pārstāvot VEF sporta klubu, Alfrēds Krauklis 1958. gadā kļuva par līdzautoru vīriešu basketbola komandas VEF dibināšanā. Trīs gadus vēlāk viņa vadībā tika dibināta VEF bērnu un jaunatnes sporta skola. Daudzi skolas audzēkņi papildināja VEF meistarkomandu. Alfrēdam Krauklim aizejot mūžībā, skola tika nosaukta viņa vārdā – Alfrēda Kraukļa VEF basketbola skola.

Pirmais Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīs notika 1992. gada novembrī, piedaloties 46 puišu komandām no piecām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas. Pirms divām vasarām, 2021. gada 20.-22. augustā, turnīrs notika āra laukumos un nav ieskaitīts oficiālā numerācijā. Meiteņu komandas sacensībās piedalās no 2016. gada.