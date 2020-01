'Latvijas lāzeram' jāpiedalās tālmetienu konkursā – 'Wizards' sāk kampaņu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Vašingtonas "Wizards" ir uzsākusi reklāmas kampaņu, kurā līdzjutēji tiek aicināti iebalsot Dāvi Bertānu līgas Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā.

"Wizards" kampaņai izstrādājusi plakātu, kurā ir uzskaitīti vairāki iemesli, kāpēc "Latvijas lāzers" būt pelnījis piedalīties tālmetienu konkursā. Arī pērn Bertāna uzvārds tika grozīts šī konkursa kontekstā, bet NBA lēma, ka latvietis nepiedalīsies Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā. Šāds lēmums izraisīja neizpratni ne tikai atbalstītāju, bet arī spēlētāju lokā.

Vašingtonas vienības kampaņā lasāmi vairāki interesanti fakti. Bertāns kopš debijas 2016./17.gada sezonā kopumā ir izpildījis 424 tālmetienus, kas ir astotais labākais rādītājs šajā laika sprīdī. Ja Bertāns līdz sezonas beigām krasi nesamazinās savu precizitāti, viņam ir iespēja kļūt tikai par otro spēlētāju NBA vēsturē, kurš vidēji spēlē izmetot astoņus "trejačus", realizējis tos ar 0,430% precizitāti. Šādu sniegumu līdz šim spējis vienīgi Stefens Karijs.

Bertāns pašlaik ir līderis izdarītajos "ķer un met" raidījumos, vidēji mačā šādā manierē realizējot 3,2 tālmetienus. Tāpat viņa metiena realizācijas procents 0,434 ir otrais labākais līgā starp spēlētājiem, kuri izmetuši vismaz 200 "trejačus". Latvietis otro vietu ieņem arī vidēji spēlē realizētajos tālmetienos - 3,7.

Our official campaign to get the Latvian Laser in the 3-Point Contest in Chicago! 🇱🇻👌#RepTheDistrict | @DBertans_42 pic.twitter.com/ThxuLnySlt