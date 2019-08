Latvijas U-16 basketbolistes smagā cīņā zaudē Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā

Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlase otrdien Skopjē Eiropas kadetu čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 63:65 (14:21, 10:19, 23:13, 16:12) zaudēja vienaudzēm no Krievijas.

Lai iekļūtu nākamā gada U-17 Pasaules kausa izcīņā, latvietēm jāuzvar nākamie divi mači.

Latvijas izlases rindās ar 26 punktiem izcēlās Vanesa Jasa, bet 11 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Elizabetei Bulānei. Vēl ar astoņiem punktiem atzīmējās Marta Leimane, bet septiņi punkti bija Enijai Vīksnei.

Krievietēm rezultatīvākā ar 17 punktiem bija Kristina Savkoviča.

Latvijas basketbolistes pievīla divpunktu precizitāte (27,03%), kas tika kompensēta ar tālmetieniem (32%), taču tika zaudēta cīņa zem groziem - 37 atlēkušās bumbas pret 58.

Latvijas izlases rindās ļoti veiksmīgi maču iesāka Vensa Jasa, kura pirmajās piecās minūtēs iemeta trīs tālmetienus. Tiesa, turpinājumā pēc vadības 11:6 iegūšanas tika ielaisti 12 punkti pēc kārtas, kā rezultātā priekšā bija jau pretinieces. Ar vēl vienu tālmetienu pretinieču izrāvienu apturēja Enija Vīksne, bet pirmā ceturtdaļa, kurā netika iemests neviens divpunktu metiens, tika zaudēta ar 14:21.

Spēles otrajā nogrieznī latvietes spēlēja krietni disciplinētāk nekā pretinieces, taču atkal pievīla precizitāte un cīņa zem groziem. Latvijas jaunās basketbolistes pirmajās 20 minūtēs grozā ieraidīja tikai vienu no 14 divpunktu metieniem, puslaika pārtraukumā dodoties ar 16 punktu deficītu (24:40).

Trešajā ceturtdaļā latvietes uzlaboja savu precizitāti no soda laukuma un pakāpeniski atspēlējās līdz desmitminūtes beigās pietuvojās līdz mīnus sešiem punktiem (47:53). Atspēlēšanās turpinājās arī nākamajā ceturksnī, kura ievadā Elizabete Bulāne ar tālmetienu vēl vairāk pietuvināja Latviju pretiniecēm - 50:53. Pēc nospēlētām trim minūtēm vēl vienu "trejaci" grozā ieraidīja Jasa, kura panāca neizšķirtu 55:55.

Ceturtdaļas vidū krievietes atgriezās vadībā, taču Jasa vēlreiz izlīdzināja rezultātu - 57:57. Ceturkšņa turpmākajās minūtēs Latvijas meitenēm bija vairākas iespējas atgriezties vadībā, taču tās netika izmantotas. Divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Jasa Krievijas pārsvaru samazināja līdz vienam punktam (59:60), nākamās pusotras minūtes laikā divreiz to pašu paveicot Vīksnei (61:62 un 63:64).

Pamatlaika pēdējā pusminūtē turpinājās izmisīga cīņa par bumbu un, kad līdz finālsvilpei bija palikušas nieka 14 sekundes, Latvija pie rezultāta 63:64 savā laukuma pusē varēja ievadīt uzbrukumu. Tiesa, bumba tika zaudēta un nācās pārkāpt noteikumus, kā rezultātā Krievija ieguva divu punktu pārsvaru - 65:63. Savā pēdējā uzbrukumā latvietes centās uzbrukt no tālienes, taču bumba atsitās pret groza stīpas pamatni un liedza pašmāju U-16 basketbolistēm iekļūt pusfinālā.

Ceturtdaļfināla uzvarētājas turpinās cīņas par medaļām, bet zaudētājām priekšā dueļi par 5.-8.pozīciju. Piecas labākās komandas nodrošinās vietu U-17 Pasaules kausa izcīņā, kas nākamgad norisināsies Rumānijā.

Jau ziņots, ka Matīsa Rožlapas trenētā Latvijas U-16 meiteņu izlase čempionātu iesāka ar graujošu 76:40 uzvaru pār Zviedriju, otrajā mačā ar 60:67 tika atzīts Beļģijas pārākums, bet trešajā spēlē latvietes ar 52:90 piekāpās vienaudzēm no Spānijas, finišējot trešajā vietā C grupā. Astotdaļfinālā Latvijas U-16 valstsvienība atspēlējās no 11 punktu deficīta un ar 60:55 pārspēja Grieķiju.

Krievija B grupā uzvarēja, ar 71:57 apspēlējot pagājušā gada čempioni Itāliju, ar 69:66 - Ungāriju un ar 78:54 - Somiju. Astotdaļfinālā krievietes ar 95:47 sagrāva Dāniju.

Gatavojoties Eiropas čempionātam, kadetes šovasar aizvadīja astoņas pārbaudes spēles. Pret Lietuvu uzvaras un zaudējumi tika dalīti uz pusēm (75:70 un 71:82), panākumi gūti pār Somiju (74:62), Turciju (65:48) un Igauniju (80:44), bet neveiksmes ciestas pret Franciju (49:65), Spāniju (46:85) un Krieviju (50:78).

Nikolai Priedei šis ir jau trešais Eiropas čempionāts, jo šovasar viņa uzspēlēja arī U-18 meistarsacīkstēs. Tikmēr savos otrajos čempionātos spēlē Vanesa Jasa un Elizabete Bulāne.

Latvijas kadetes savu labāko rezultātu Eiropas čempionātā sasniedza aizpērn, kad iekļuva pusfinālā, bet pēc tam cieta divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Tiesa, komanda izcīnīja ceļazīmi uz 2018.gada U-17 Pasaules kausa izcīņu. Vēl trīs reizes latvietes bijuša piektās, bet pērn ieņēma devīto vietu.

Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kuras jauniešu komandas šovasar piedalās U-19 Pasaules kausa izcīņā gan puišu, gan meiteņu konkurencē, kā arī Eiropas čempionātu A divīzijās visās sešās grupās. Tiesa, U-20 un U-18 basketbolisti zaudēja vietu elitē.

Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Elizabete Bulāne, Ieva Korzāne, Marta Leimane, Nikola Priede (visas - "TTT Rīga - Kadetes") Katrīna Raina Kalniņa ("Kolibri"/47.vsk.) Enija Vīksne, Katrīna Ozola (abas - "Rīga"/TTP-1) Vanesa Jasa ("TTT Rīga - Juniores"), Paula Cirša ("Rīga"/"Jugla"), Līva Krūmiņa, Luīze Sila (abas - Rīgas 3.BJSS) Kolīna Kārtere ("Saldus").