Latvijas U-16 basketbolistes zaudē cerības kvalificēties Pasaules kausam

Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlase ceturtdien Skopjē Eiropas kadetu čempionātā cīņā par 5.-8.vietu ar rezultātu 48:58 (10:17, 10:11, 21:9, 7:21) zaudēja vienaudzēm no Itālijas un vairs nevar kvalificēties U-17 Pasaules kausa izcīņai.

Latvijas izlases rindās ar 13 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām izcēlās Līva Krūmiņa, 12 punkti Martai Leimanei, septiņi - Vanesai Jasai.

Lai iekļūtu nākamā gada U-17 Pasaules kausa izcīņā, latvietēm bija jāuzvar divi pēdējie mači turnīrā un jāizcīna piektā vieta.

Spēli labāk uzsāka latvietes, izvirzoties vadībā ar 4:0, taču tūlīt itālietes atbildēja ar 11:0 izrāvienu, bet ceturtdaļa beidzās ar 17:10 Eiropas eksčempioņu labā. Otrajā ceturtdaļā laukumā ritēja līdzīga cīņa, kurā tomēr vienu punktu vairāk guva itālietes - 28:20 pēc puslaika viņu labā.

Otrajā puslaikā pakaļdzīšanos ar precīzu trīspunktu metienu uzsāka Krūmiņa, bet pēc Jasas precīza divpunktu metiena cīņa par uzvaru varēja sākties no sākuma - 35:35. Ceturtdaļas turpinājumā jau labāk veicās latvietēm, kuras pirms pēdējām desmit minūtēm iekrāja četru punktu pārsvaru - 41:37. Pēc vēl vien Krūmiņas trīspunktu metiena Latvijas U-16 izlase 32.minūtē panāca savu lielāko pārsvaru spēlē - 45:38, taču septiņi pēc kārtas zaudēti punkti nedaudz vairāk nekā sešas minūtes pirms mača beigām atkal nostādīja komandas līdzās - 45:45. Spēles beigas labāk aizvadīja itālietes, uzvarot ar 58:48 un saglabājot izredzes kvalificēties U-17 Pasaules kausa izcīņai.

Cīņā par septīto vietu latvietes piektdien, Latvijas laika plkst.17.30, sacentīsies ar Čehiju, kas ceturtdien ar 57:69 piekāpās Beļģijai.

Jau ziņots, ka Matīsa Rožlapas trenētā Latvijas U-16 meiteņu izlase čempionātu iesāka ar graujošu 76:40 uzvaru pār Zviedriju, otrajā mačā ar 60:67 tika atzīts Beļģijas pārākums, bet trešajā spēlē latvietes ar 52:90 piekāpās vienaudzēm no Spānijas, finišējot trešajā vietā C grupā. Astotdaļfinālā Latvijas U-16 valstsvienība atspēlējās no 11 punktu deficīta un ar 60:55 pārspēja Grieķiju, bet ceturtdaļfinālā ar 63:65 piekāpās Krievijai.

Itālija, kas ir pagājušā gada čempione, B grupā ieņēma trešo vietu, ar 57:71 piekāpjoties Krievijai, ar 70:49 pārspējot Somiju un ar 48:64 atzīstot Ungārijas pārākumu. Astotdaļfinālā itālietes ar 64:39 pieveica Vāciju, bet ceturtdaļfinālā ar 53:73 zaudēja Spānijai.

Gatavojoties Eiropas čempionātam, kadetes šovasar aizvadīja astoņas pārbaudes spēles. Pret Lietuvu uzvaras un zaudējumi tika dalīti uz pusēm (75:70 un 71:82), panākumi gūti pār Somiju (74:62), Turciju (65:48) un Igauniju (80:44), bet neveiksmes ciestas pret Franciju (49:65), Spāniju (46:85) un Krieviju (50:78).

Nikolai Priedei šis ir jau trešais Eiropas čempionāts, jo šovasar viņa uzspēlēja arī U-18 meistarsacīkstēs. Tikmēr savos otrajos čempionātos spēlē Vanesa Jasa un Elizabete Bulāne.

Latvijas kadetes savu labāko rezultātu Eiropas čempionātā sasniedza aizpērn, kad iekļuva pusfinālā, bet pēc tam cieta divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Tiesa, komanda izcīnīja ceļazīmi uz 2018.gada U-17 Pasaules kausa izcīņu. Vēl trīs reizes latvietes bijuša piektās, bet pērn ieņēma devīto vietu.

Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kuras jauniešu komandas šovasar piedalās U-19 Pasaules kausa izcīņā gan puišu, gan meiteņu konkurencē, kā arī Eiropas čempionātu A divīzijās visās sešās grupās. Tiesa, U-20 un U-18 basketbolisti zaudēja vietu elitē.

Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Elizabete Bulāne, Ieva Korzāne, Marta Leimane, Nikola Priede (visas - "TTT Rīga - Kadetes") Katrīna Raina Kalniņa ("Kolibri"/47.vsk.) Enija Vīksne, Katrīna Ozola (abas - "Rīga"/TTP-1) Vanesa Jasa ("TTT Rīga - Juniores"), Paula Cirša ("Rīga"/"Jugla"), Līva Krūmiņa, Luīze Sila (abas - Rīgas 3.BJSS) Kolīna Kārtere ("Saldus").