Latvijas U-16 basketbolisti Baltijas kausa pirmajā spēlē uzvar čehus

Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas kadetu čempionātam, trešdien izcīnīja uzvaru Baltijas kausa izcīņas pirmajā mačā.

Gata Meldera vadītā komanda ar rezultātu 89:59 (24:18, 20:17, 22:14, 23:10) uzvarēja vienaudžus no Čehijas.

Latvijas izlasē ar 15 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām atzīmējās Rūdis Donis, 13 punktus guva Krišjānis Pētersons, 12 punkti bija Tomam Lūkasam Ailim, bet desmit punktus pievienoja Mārtiņš Kilups.

Čehijas komandā 13 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Jakubam Kržištānam.

Turpmākajās divās dienās Latvijas basketbolisti spēkosies ar lietuviešiem un igauņiem.

Šovasar Latvijas kadeti pārbaudes mačos tikās divreiz zaudēja Gruzijai (78:81 un 63:66).

U-16 basketbolisti šovasar spēlēs A divīzijas turnīrā, kas no 12. līdz 20.augustam notiks Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. Latvieši pirmajā posmā C grupā spēlēs ar Turcijas, Itālijas un Polijas kadetiem, bet astotdaļfinālā pretī nāks kāda no D grupas komandām (Spānija, Grieķija, Krievija, Ziemeļmaķedonija).

Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases sastāvs Baltijas kausa izcīņā:

Pauls Katlaps, Kristers Skrinda, Kārlis Vāvers, Ralfs Rudusāns (visi - "Rīga"/DSN), Krišjānis Pētersons ("Rīga"/"A.Kraukļa VEF"), Rolands Šulcs ("Gulbene"), Mārtiņš Kilups ("BS Rīga"), Jēkabs Niedra, Emīls Mucenieks, Toms Lūkass Aili (visas - "Mārupes SC"), Everts Eglītis (Bertānu VBS), Ronalds Ginters ("Rīga"/DSN - "Mārupes SC"), Rūdis Donis ("Talsi" - "Ventspils"), Emīls Salzemnieks ("Tukums" - "Rīga"/DSN).