Latvijas U-16 izlases basketbolistiem dramatisks zaudējum Vācijai

Latvijas U-16 basketbola izlase (2003. dzimšanas gads) Baltijas kausa izcīņas pēdējā spēlē galotnē zaudēja Vācijas kadetiem ar 64:65.

Pirmo vietu izcīnīja Lietuvas komanda, kas pēdējā dienā ar 94:79 pieveica Igaunijas basketbolistus, informē Latvijas Basketbola savienība. Visas četras vienības gatavojas Eiropas kadetu čempionātam, kas no 9. līdz 17. augustam risināsies Itālijas pilsētā Udinē.

Pēc smagās neveiksmes mačā ar lietuviešiem, pēdējo spēli Latvijas komanda sāka apņēmīgi un precīzi, pirmajās piecās minūtēs panākot 12:4. Lielākais pārsvars tika sasniegts 11. minūtē (28:18). Turpinājumā tas pamazām sadila un trešās ceturtdaļas beigās pēc neveiksmju sērijas (1:14) Latvija jau bija atpalicējos ar 42:51. Turpinājumā izdevās pārņemt iniciatīvu un atgūt vadību, pēdējo reizi priekšā izraujoties 12 sekundes pirms beigām (64:63). Uzvaru nosargāt neizdevās, tomēr spēles saturs un gaita liecināja, ka sniegums uzlabojas.

Zaudējums cīņā pie groziem (atlēkušās 33-52), toties precīzāki tālmetieni (10/30 – 1/9). Rihards Teirumnieks guva 19 punktus un izdarīja 5 rezultatīvas piespēles, Freds Bagatskis 14, Valters Briedis 11.

Situācija noslēguma tabulā: Lietuva 3-0, Vācija 2-1, Igaunija 1-2, Latvija 0-3.

Latvijas U16 izlases galvenais treneris Agris Galvanovskis:

"Pēc neveiksmīgās spēles ar Lietuvu bija risks salūzt – zaudēt pārliecību. Kaut arī lielā rezultāta starpība (51:103) bija mānīga. Iepriekš šā gadu gājuma spēlēs Latvijas komanda bija uzvarējusi gan U14, gan U15 vecumā, tāpēc lietuvieši bija maksimāli mobilizējušies un viņiem iekrita viss, kas neiekrita pirmajā un trešajā dienā. Savukārt mēs nevarējām trāpīt ne no brīvām pozīcijām, ne sodu līnijas.

Arī šodien Vācijas komandai bija milzīgs pārsvars augumos, tomēr spēles lielākajā daļā iniciatīva bija mums. Iekritām tikai trešās ceturtdaļas sākumā, kad ļāvām vāciešiem izcīnīt vismaz sešas bumbas pie mūsu groza. Atguvāmies un varējām uzvarēt. Neizdevās, bet mācība var noderēt.

Ņemot vērā mūsu augumus, skaidrs, ka nevaram uzvarēt, ja pa visu spēli trāpām 2 trīspunktniekus, kā tas bija mačā ar Igauniju. Arī soda metienu precizitāte jāuzlabo – mācoties mest nevis vienkārši no statiskas pozīcijas, bet gan darot to "uz "augsta pulsa". Ir rezerves, kurās varam progresēt vēl līdz Eiropas čempionātam. Klāt nāks Aleksis Gedrovics, kurš nespēlēja savainojuma dēļ. Un jābūt kārtīgam "kapiņam", nebaidoties no kontaktcīņas."