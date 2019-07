Latvijas U-18 basketbolisti piekāpjas atlētiskajai Francijai; grupu turnīrs noslēgts bez uzvarām

Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase piektdien Grieķijā Eiropas čempionāta C apakšgrupas trešajā spēlē ar rezultātu 63:73 (11:17, 15:15, 19:22, 18:19) piekāpās vienaudžiem no Francijas.

Latviešiem nākamais mačs būs trešdien, kad astotdaļfinālā gaidāma spēkošanās ar Spāniju vai Horvātiju. Abas izlases pirmdien, pulksten 21.15 spēkosies par pirmo vietu D grupā.

Latvijas izlases rindās ar 15 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kristaps Ķilps, kurš pieļāva arī septiņas kļūdas, 14 punktus iemeta Roberts Bērze, 13 punkti bija Jēkabam Bekam, bet desmit punktus savā kontā ierakstīja Emīls Krūmiņš.

Latvijas komandu šajā mačā pievīla precizitāte no soda metienu līnijas, jo tika realizēt vien deviņi no 23 brīvmetieniem.

Tikmēr francūžiem 20 punktus guva Malkolms Kazalons, kurš pašā spēles sākumā izcēlās ar iespaidīgu bumbas triecienu grozā no augšas.

Spēli ar izrāvienu 7:0 sāka francūži, bet Latvijas jaunie basketbolisti izlīdzināja mača gaitu un pirmajā puslaikā pāris reizes atradās metiena attālumā no rezultāta izlīdzināšanas. Puslaiku Latvijas jaunā maiņa zaudēja ar 26:32, bet spēles otrās daļas pirmajās minūtēs pēc Bērzes metiena pietuvojās vairs tikai līdz viena punkta deficītam (33:34).

Trešās ceturtdaļas otrajā pusē pārliecinošāk darbojās pretinieki, kā rezultātā rezultāts pirms ceturtā ceturkšņa bija 54:45 Francijas basketbolistu labā. Pamatlaika noslēdzošajā desmitminūtē francūži ātri iekrāja piezīmju normu, taču neprecīzie soda metieni liedza latviešiem atspēlēties, un tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 63:73.

Turnīrs Latvijas izlasei iesākās neveiksmīgi, abos mačos piedzīvoti zaudējumi galotnēs – 74:82 pret Grieķiju un 71:73 pret Slovēniju. Tikmēr Francija sākusi ar divām uzvarām – 66:52 pār Slovēniju un 80:55 pār Grieķiju.

Apakšgrupā pirmo vietu ar trim uzvarām spēlēs guva Francija, pa uzvarai divos ir Slovēnijai un Grieķijai, bet Latvija cietusi trīs zaudējumus.

Latviju pārstāv Liepājas, Ogres, Saldus, Siguldas, Ventspils, kā arī Rīgas basketbola skolu DSN, "Rīga", "Rīdzene", "Jugla" un "VEF skola" augušie spēlētāji. Trijiem ir pieredze ārzemēs, bet Jēkabs Beks ir Vācijas basketbola sistēmas audzēknis. Salīdzinot ar divus gadus iepriekš notikušo Eiropas U-16 čempionātu, šoreiz savainojumu dēļ sastāvā nav divu toreizējo līderu – aizsargu Ojāra Bērziņa un Roberta Bērziņa.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.

Latvijas-Igaunijas līgā neliela spēļu prakse bijusi tikai dažiem, arī leģionāri augsta līmeņa turnīros nav spēlējuši. Četriem basketbolistiem šis būs pirmais oficiālais lielais turnīrs.

Raimonds Feldmanis bija treneru kolektīva dalībnieks U-20 sudraba čempionātā 2013. gadā un U-18 turnīros (2014., 2015. un 2017.), bet kā galvenais treneris debitēja 2016. gada U-18 Eiropas čempionātā (13. vieta).

Komanda trenējas kopš Jāņiem, aizvadītas astoņas pārbaudes spēles. Zaudēts komandām, kuras varētu būt starp Eiropas čempionāta galvenajām favorītēm (Vācijai 72:95 un 48:109, Lietuvai 68:92, 64:86 un 52:66, Turcijai 66:88), galotnē neveiksme pret Igauniju (65:71) un uzvara pār Gruziju (72:71).

Pirms diviem gadiem Eiropas kadetu čempionātu 2001. gadā dzimušo puišu komanda galvenā trenera Mārtiņa Gulbja vadībā sāka ar trim uzvarām četrās spēlēs un bija tuvu panākumam arī ceturtdaļfināla mačā ar Horvātiju. Taču galotnē iznāca 69:71, sekoja vēl divi zaudējumi un astotā vieta, kas tika novērtēta kā relatīva neveiksme.

Latvijas U-18 basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš (abi – "VEF skola"), Ralfs Kristaps Bensons, Valters Vuciņš (abi – "Liepāja"), Everts Ramza, Roberts Bērze (abi – LU/"BS Rīga"), Kristaps Ķilps ("Ventspils"), Kristofers Strautmanis (Kremonas "Vanoli", Itālija), Nikolajs Atanasovs ("GBA Prague", Čehija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Mikus Brencāns ("Ogre"), Jēkabs Beks ("TSV Troster", Vācija).