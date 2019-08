Latvijas U-18 izlasei vēl viena sakāve – mīnus 38 pret Vāciju

Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase ceturtdien Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā par 9.-16. vietu ar 57:95 (17:28, 14:24, 15:27, 11:16) kapitulēja vienaudžiem no Vācijas.

Rezultatīvākais ar astoņiem punktiem bija Emīls Krūmiņš, tikmēr par punktu mazāk guva Jēkabs Beks, bet sešus punktus Latvijas izlasē iemeta veseli seši basketbolisti.

Jau sākot ar pirmo ceturtdaļu iniciatīvu uzņēmās vācieši, kuri pirmajās septiņās minūtēs spēja veikt solīdu atrāvienu, panākot 23:12. Otrajā ceturtdaļā šo starpību neizdevās samazināt, jo vācieši turpināja uzbrukt grozam ar augstu divpunktu metienu realizācijas procentu un pēc pirmā puslaika atradās vadībā ar 52:31.

Lielus pretargumentus latviešiem neizdevās atrast arī trešajā ceturtdaļā, kad tās pusē pārsvars jau bija -25, bet pēc 30 nospēlētām minūtēm tablo vēstīja graujošo 46:79. Arī pēdējā ceturtdaļā Latvijas izlase nespēja gūt vairāk punktu nekā pretinieku, līdz ar to cīņā par 9.-16. vietu piedzīvots zaudējums ar 57:95.

Pēc piedzīvotās neveiksmes Latvijas izlasi cīņā par 13.-16. vietu sagaida duelis ar Serbijas un Somijas spēles zaudētāju. Tās izlases, kuras čempionātu noslēgs pēdējās trijās vietās, nākamgad spēkosies zemākas divīzijas turnīrā.

Piektdien čempionātā ir brīvdiena, bet sestdien un svētdien jau tiks aizvadītas izšķirošās spēles.

Latvijas basketbolisti apakšgrupā cieta trīs zaudējumus. Pirmajā spēlē vien mača galotnē piedzīvots zaudējums ar 74:82 pret Grieķiju, otrajā mačā ar 71:73 tika atzīts Slovēnijas pārākums, bet trešajā duelī ar 63:73 ciesta neveiksme pret Franciju. Astotdaļfinālā Latvijas jaunie basketbolisti ar 52:87 kapitulēja spāņiem.

Vācieši apakšgrupā zaudēja Serbijai (68:75) un Turcijai (54:62), bet pārspēja Lielbritāniju (86:66). Trešdien astotdaļfinālā tika ciesta neveiksme 65:76 pret Krievijas jaunajiem basketbolistiem.

Latviju pārstāv Liepājas, Ogres, Saldus, Siguldas, Ventspils, kā arī Rīgas basketbola skolu DSN, "Rīga", "Rīdzene", "Jugla" un "VEF skola" augušie spēlētāji. Trijiem ir pieredze ārzemēs, bet Jēkabs Beks ir Vācijas basketbola sistēmas audzēknis. Salīdzinot ar divus gadus iepriekš notikušo Eiropas U-16 čempionātu, šoreiz savainojumu dēļ sastāvā nav divu toreizējo līderu – aizsargu Ojāra Bērziņa un Roberta Bērziņa.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.

Latvijas-Igaunijas līgā neliela spēļu prakse bijusi tikai dažiem, arī leģionāri augsta līmeņa turnīros nav spēlējuši. Četriem basketbolistiem šis būs pirmais oficiālais lielais turnīrs.

Raimonds Feldmanis bija treneru kolektīva dalībnieks U-20 sudraba čempionātā 2013. gadā un U-18 turnīros (2014., 2015. un 2017.), bet kā galvenais treneris debitēja 2016. gada U-18 Eiropas čempionātā (13. vieta).

Komanda trenējas kopš Jāņiem, aizvadītas astoņas pārbaudes spēles. Zaudēts komandām, kuras varētu būt starp Eiropas čempionāta galvenajām favorītēm (Vācijai 72:95 un 48:109, Lietuvai 68:92, 64:86 un 52:66, Turcijai 66:88), galotnē neveiksme pret Igauniju (65:71) un uzvara pār Gruziju (72:71).

Pirms diviem gadiem Eiropas kadetu čempionātu 2001. gadā dzimušo puišu komanda galvenā trenera Mārtiņa Gulbja vadībā sāka ar trim uzvarām četrās spēlēs un bija tuvu panākumam arī ceturtdaļfināla mačā ar Horvātiju. Taču galotnē iznāca 69:71, sekoja vēl divi zaudējumi un astotā vieta, kas tika novērtēta kā relatīva neveiksme.

Latvijas U-18 basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš (abi – "VEF skola"), Ralfs Kristaps Bensons, Valters Vuciņš (abi – "Liepāja"), Everts Ramza, Roberts Bērze (abi – LU/"BS Rīga"), Kristaps Ķilps ("Ventspils"), Kristofers Strautmanis (Kremonas "Vanoli", Itālija), Nikolajs Atanasovs ("GBA Prague", Čehija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Mikus Brencāns ("Ogre"), Jēkabs Beks ("TSV Troster", Vācija).