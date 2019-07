Latvijas U-20 basketbolisti nenosargā vietu Eiropas čempionāta elites divīzijā

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase sestdien Izraēlā nenosargāja vietu Eiropas čempionāta augstākajā divīzijā, tāpēc nākamgad tā atgriezīsies B divīzijā.

Sestdien notikušajā pusfināla cīņā par 13.-16.vietu Latvijas basketbolisti ar 68:82 (12:20, 22:23, 19:20, 15:19) piekāpās vienaudžiem no Polijas. Līdz ar to svētdien Latvijas izlase cīnīsies par 15.vietu turnīrā, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka tai elites divīzija būs jāatstāj. To dara trīs vājākās no 16 Eiropas čempionātā startējošajām valstsvienībām.

Latvijas valstsvienība pagaidām zaudējusi visos sešos šī Eiropas čempionāta mačos. Izlases sastāvā sestdienas spēlē rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Dāvids Atelbauers, kamēr Francis Lācis pievienoja 13 punktus un astoņas atlēkušās bumbas.

Jau ar spēles sākumu iniciatīvu ieguva Polijas jaunie basketbolisti, kuri maču sāka ar 5:0 izrāvienu, bet pirmo ceturtdaļu viņi noslēdza jau ar astoņu punktu vadību - 20:12. Otrajā ceturtdaļā Latvijas komandai izdevās spēli izlīdzināt un panākt neizšķirtu (27:27), tomēr pirmā puslaika beigās atkal labāk nospēlēja poļi, kuri lielajā atpūtā devās ar deviņu punktu pārsvaru - 43:34.

Lai arī Latvijas komanda teju visu maču atradās iedzinējos, tā nepadevās un trešajā ceturksnī uz brīdi atkal panāca sāncenšus, tomēr vēlreiz Polijas basketbolisti veica izrāvienu, beidzamās desmit minūtes sākot ar 63:53. Tajās izlasei gan tā arī neizdevās pietuvoties un apdraudēt poļu ceļu pretī svarīgai uzvarai.

Jau pirms sestdienas mača bija skaidrs, ka Latvijas izlasei būs ļoti sarežģīti nosargāt vietu augstākajā divīzijā, jo par 13.-16.vietu cīnās arī Itālija un Serbija.

Latvijas komandai šis turnīrs noris sekmīgi, jo grupu sacensībās tika ciesti trīs pārliecinoši zaudējumi - 66:92 pret Vāciju, 55:78 pret Spāniju un 78:90 pret Horvātiju, kas lika ieņemt pēdējo vietu C apakšgrupā, bet astotdaļfinālā ar 75:114 tika piedzīvots graujošs zaudējums pret Lietuvas vienaudžiem. Tikmēr ceturtdaļfināla spēlē par 9.-16.vietu ar 62:79 atzīts Melnkalnes izlases pārākums.

Tikmēr sestdienas pretiniece Polija D apakšgrupā ieņēma trešo vietu, ar 71:101 zaudējot Lietuvai, tikmēr otrajā spēlē ar 46:88 piedzīvots graujošs zaudējums Grieķijai, bet pēdējā grupu turnīra spēlē ar 80:77 pārspēta Slovēnijas izlase. Astotdaļfinālā Polija ar 75:89 piekāpās Horvātijas izlasei, bet cīņā par 9.-16.vietu ar 71:76 atzīts Ukrainas pārākums.

Latvijas izlase pērn spēkojās B divīzijā, jo 2017.gadā čempionātā netika izcīnīta neviena uzvara, kas deva pēdējo, 16.pozīciju, tādējādi zaudējot vietu augstākajā divīzijā. Tur latvieši ilgi neuzturējās, jo tika izcīnīta trešā vieta, kas garantēja atgriešanos augstākajā divīzijā. Tikmēr veiksmīgākais no čempionātiem Latvijas izlasei bija 2013.gadā Tallinā, kad tika izcīnītas sudraba godalgas.

Pirms gaidāmā čempionāta Latvijas izlase aizvadīja sešas pārbaudes spēles, tostarp pret Lietuvu - tiesa, piedzīvoti graujoši zaudējumi ar 47:87 un 54:116, bet jūnija pēdējās divās dienās ar 74:97 un 64:92 piedzīvotas neveiksmes arī pret Polijas vienaudžiem.

Atlikušajā divās pārbaudes spēlēs tika izcīnīts viens panākums un piedzīvots zaudējums pret Igaunijas izlasi - 64:83 un 73:58.

Pēc U-19 vīriešu izlases starta Pasaules kausa izcīņā komandai pievienojās trīs spēlētāji saspēles vadītājs Rodrigo Būmeisters, uzbrucējs Oskars Hlebovickis un spēka uzbrucējs Armands Berķis.

Liela daļa Latvijas jauno basketbolistu savas prasmes aizvadītajā sezonā pilnveidojuši Latvijas basketbola līgās. Tomēr tikai četriem sastāva spēlētājiem bijusi pieredze Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs.

Debiju šovasar U-20 izlasē piedzīvoja deviņi debitanti, bet četriem šis ir pirmais Eiropas čempionāts izlases kreklā. Berķim šis ir sestais starptautiskais turnīrs valstsvienībā, kamēr Dāvids Atelbauers izlasi pārstāv jau piekto reizi. Tikmēr Hlebovickim un Ralfam Lācim šis ir jau ceturtais turnīrs. Eiropas čempionāts Izraēlā norisināsies līdz svētdienai.

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam: Dāvids Atelbauers (Ziemeļdakotas Universitāte, NCAA), Gints Zommerfelds, Rainers Hermanovskis, Rodrigo Būmeisters (visi - ("Jēkabpils"/"SMSCredit.lv"), Elvis Brokāns ("Valmiera Glass"), Gustavs Kampuss (LU/BS), Roberts Kāpostiņš ("Rīdzene"/"Sportapunkts"), Ralfs Ērkšķis, Ralfs Lācis (abi - "Ventspils Augstskola"), Francis Gustavs Lācis (Orela Robertsa Universitāte, NCAA), Oskars Hlebovickis ("Jūrmala"/"Betsafe"), Armands Berķis (Andoras "Morabanc", Spānija).