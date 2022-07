Latvijas U-20 basketbolistiem zaudējums lietuviešiem; basketbolistes revanšējas Somijai

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase piektdien Rūjienā pārbaudes spēlē piekāpās vienaudžiem no Lietuvas, dienvidu kaimiņu pārākumu atzīstot otro reizi divās dienās.

Dāvja Čodera vadītā komanda zaudēja ar rezultātu 61:79 (9:20, 15:16, 15:29, 22:14).

Ar 11 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem izcēlās Krišs Helmanis, 14 punktus guva, trīs bumbas pārtvēra un septiņus pārkāpumus izprovocēja Toms Skuja, astoņi punkti un piecas bumbas zem groziem bija Ričardam Vanagam, bet ar 7+6 šajos statistikas rādītājos atzīmējās Kristians Feierbergs.

Lietuviešiem 16 punktus guva Mants Rubštavičs.

Ceturtdien Latvija zaudēja ar 86:106.

Jau ziņots, ka pirmajās pārbaudes spēlēs Latvija savā laukumā ar 82:58 pārspēja Somijas U-20 basketbolistus un ar 56:57 piekāpās somiem.

Sagatavošanās laikā U-20 izlase pēc mačiem pret Somiju un Lietuvu 8. un 9.jūlijā tiksies ar Igaunijas U-20 izlasi pagaidām vēl nenosauktā vietā.

Eiropas U-20 čempionāta pirmajā posmā Latvijas komanda C grupā 15.jūlijā tiksies ar Bulgārijas, 17.jūlijā - ar Īrijas un 20.jūlijā - ar Ungārijas izlasēm.

Divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur cīnīsies ar labāko duetu no D grupas, kurā startēs Serbija, Somija, Slovākija, Šveice un Albānija.

Ceļazīmi uz A divīziju saņems pirmo trīs vietu ieguvēji. Ja A divīzijā 14.-16.vietā ierindosies 2023.gada Eiropas U-20 čempionāta rīkotājvalsts Grieķijas izlase, no B divīzijas uz A divīziju pāries tikai pirmo divu vietu ieguvēji.

Dāvim Čoderam izlasē palīdz treneri Gunārs Gailītis un Reinis Osis, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Paiķis.

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, piektdien Rīgā pārbaudes spēlē revanšējās Somijas vienaudzēm.

Latvija pieveica Somiju ar 85:56 (14:14, 14:17, 23:3, 34:22).

Latvijas vienībā 16 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Elizabete Bulāne, pa 15 punktiem pievienoja Līna Loceniece un Luīze Anna Sila, kurai arī septiņas atlēkušās bumbas, bet 12 punktus guva Elīna Agnese Sičeva.

Viešņām 21 punkts tika Sānai Kujalai, bet pa 11 punktiem sakrāja Henna Sandvika un Janete Ārnio.

Jau ziņots, ka dienu iepriekš komandu cīņā "Daugavas" sporta namā ar 70:60 pārāka bija Somija.

Iepriekš Rīgā Latvijas juniores ar 63:50 un 72:45 pieveica Lietuvu, bet pārbaudes turnīrā Francijā ar 67:58 pārspēja vienaudzes no Vācijas, ar 68:59 tika pie uzvaras pār Zviedriju un ar 53:81 piekāpās Francijai.

Eiropas meistarsacīkstes no 8. līdz 16.jūlijam notiks Ungārijas pilsētā Šopronā. Pirmajā posmā Latvijas komanda D grupā spēlēs ar Serbijas, Portugāles un Īrijas izlasēm. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Lietuva, Polija, Bulgārija).

Darbā ar izlasi Matīsam Rožlapam palīdz Ainars Zvirgzdiņš un Rūdolfs Rozītis.

Sagatavošanās posmā plānotas septiņas pārbaudes spēles.

Eiropas jaunatnes čempionāti atsāksies pēc divu gadu pārtraukuma. 2002./2003.gadā dzimušo spēlētāju komandām līdz šim bijusi tikai Eiropas U-16 čempionāta pieredze, bet dažas kandidātos iekļautās basketbolistes piedalījušās arī Eiropas U-18 čempionātā un U-17 Pasaules kausa izcīņā. 2018. un 2019.gadā Eiropas kadetu čempionātos Latvijas komanda galvenā trenera Rožlapas vadībā izcīnīja attiecīgi devīto un astoto vietu.