Latvijas U-20 izlases kandidātos 14 basketbolisti un iespējams papildinājums no U-19 izlases

Latvijas U20 vīriešu izlases (1999. dzimšanas gads un jaunāki) galvenais treneris Kristaps Zeids uz gatavošanos Eiropas čempionātam uzaicinājis 14 spēlētājus, kuriem gatavošanās procesā varētu pievienoties vairāki U19 izlasē iesaistītie basketbolisti.

Eiropas U20 čempionāts no 13. līdz 21. jūlijam risināsies Izraēlas pilsētā Telavivā, Latvijas komanda C grupas turnīrā cīnīsies ar Vācijas, Spānijas un Horvātijas komandām. Astotdaļfinālā C grupas četrinieks tiksies ar D grupas vienībām (Lietuva, Grieķija, Slovēnija, Polija). Uzvarētāji turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētāji par 9.-16.vietu.

Iepriekš Latvijas komandas, kuras pamatā vajadzēja veidot 1999. gadā dzimušajiem basketbolistiem, nācās pastiprināt ar 2000. gadā dzimušajiem. Šogad šo procesu sarežģījusi divtūkstošo līdzdalība U19 Pasaules kausa izcīņā. Kā tas ietekmē komandas komplektēšanu?

Kristaps Zeids. Nebūtu produktīvi pārspriest kā bijis un kā varētu būt – noskaņojos strādāt ar tiem spēlētājiem, kuri būs ierindā. Un kopā ar maniem pieredzējušajiem palīgiem Sandi Buškevicu un Pēteri Ozoliņu izdarīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas labāk sagatavotos Eiropas čempionātam.

Pērn U20 izlasē bija četri deviņdesmit devītie, šogad starp kandidātiem ir tikai trīs no viņiem...

Māris Koltons ASV maina koledžu un vadība grib viņu redzēt savos treniņos.

Amerikas faktors ietekmē arī citu spēlētāju plānus – piemēram, Dāvids Atelbauers un Edgars Kaufmanis izlasei varēs pievienoties vēlāk. Tas nozīmē, ka pirmajos treniņos un, iespējams, arī pārbaudes spēlēs Lietuvā lielākas iespējas sevi pierādīt būs citiem.

Kā veidojas sadarbība ar U19 izlases galveno treneri Artūru Visocki-Rubeni?

Konstruktīvi. Vairāki spēlētāji, kuriem dažādu iemeslu dēļ nebūtu viegli atrast vietu U19 izlases modelī, jau iekļauti U20 izlases kandidātos. Iespējams, viņiem pievienosies vēl daži basketbolisti, kurus atbrīvos pēc pirmajām treniņu nedēļām. Neiekļūšana vienas komandas sastāvā nenozīmē, ka esi slikts basketbolists, un ir labi, ja tūlīt ir iespēja pierādīt sevi citur.

Vai kāds no U19 izlases spēlētājiem varētu pievienoties U20 izlasei arī pēc Pasaules kausa izcīņas?

Varētu, kaut arī starp U19 Pasaules kausa pēdējo spēļu dienu un U20 Eiropas čempionāta sākumu ir tikai piecas dienas. Patlaban būtu pāragri runāt par konkrētiem uzvārdiem, jo ņemsim vērā gan spēlētāju noslodzi un veselības stāvokli pēc PK izcīņas, gan mūsu konkrētās vajadzības. Skaidrs, ka U20 izlasei jābūt gatavai pašai risināt savus uzdevumus, bet ceram pastiprināties pozīcijās, kurās tas būs nepieciešams..

Kuras pozīcijas izskatās problemātiskas?

Sezonas laikā ārējās līnijas spēlētājiem bijusi pietiekami laba spēļu prakse vismaz LBL2 līmenī. Vairāki garie spēlētāji šai ziņā bijuši sliktākā situācijā, un tas jāņem vērā, domājot par taktiku. Ir idejas, skatīsimies, kā spēlētāji tās pieņems un īstenos. Īsto ainu redzēsim pārbaudes spēlēs, pēc kurām varēs izdarīt secinājumus.

Iepriekš U20 izlases vadītājiem nopietnas problēmas sagādājis kandidātu atšķirīgais sagatavotības līmenis – ja nav bijusi prakse nopietnā klubā, izlases slodze provocē savainojumus. Vai šī pieredze ņemta vērā?

Atšķirības sagatavotībā nav tikai U20 problēma. Treneru sastāvā iesaistīts fiziskās sagatavotības speciālists Jēkabs Grīnbergs, kura zināšanas noderēs gan strādājot pie kondīcijas, gan arī gādājot par traumu profilaksi. Oficiālā treniņnometne sāksies 10. jūnijā, nedēļu iepriekš būs iespēja padarboties individuāli. Protams, ceru,, ka spēlētāji būs bijuši gana profesionāli un kopš sezonas beigām nebūs galīgi pazaudējuši sezonas garumā krāto sportisko formu.

Mūs visus – gan trenerus, gan spēlētājus – gaida nopietna pārbaude, un vienlaikus laba iespēja pierādīt, ko varam.