Latvijas U-23 3x3 basketbolisti izcīna sudrabu Nāciju līgas finālturnīrā

Latvijas U-23 vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Mārcis Osis, Kristaps Čavars, Roberts Smildzējs un Gints Zomerfelds, piektdien Ulanbatorā U-23 Nāciju līgas finālturnīrā ieņēma otro vietu un tika pie ceļazīmes uz Pasaules tūres posmu un "Challenger" turnīru.

Vispirms ceturtdaļfinālā turnīrā ar desmito numuru izsētie latvieši ar 21:18 guva panākumu pār Lietuvas U-21 komandu (6.). Ar astoņiem punktiem Latvijas vienībā izcēlās Osis, sešus punktus pievienoja Čavars, kamēr Smildzējs un Zomerfelds guva attiecīgi četrus un trīs punktus.

Savukārt pusfinālā Latvija ar 21:19 pārspēja Polijas U-21 vienību (7.). Rezultatīvākais ar deviņiem punktiem bija Čavars, septiņus punktus guva Osis, Smildzējs, kurš realizēja arī uzvaru nesošo divu punktu metienu, tika pie trīs punktiem un vēl divus punktus guva Zomerfelds.

🤩 BIG SHOT ROB! 🤩

🇱🇻 Robert Smildzejs hits the game winner to send Latvia to the finals! 🔥 #3x3NL pic.twitter.com/41YMhpN70S