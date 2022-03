LBS skata ģenerālsekretāra agresīvo spēli basketbola laukumā un sola sniegt atbildi par incidentu

Februārī Latvijas Basketbola savienības (LBS) rīkotajā starptautiskā 3x3 basketbola turnīrā komandas "Pieredze" sastāvā laukumā devās LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, kurš kopā ar komandas biedriem vienā no mačiem darbojies agresīvi, taču sodus nav saņēmis. Ar tādu iesniegumu LBS vērsusies biedrība "Latvijas strītbola akadēmija" (LSA), kura atbildi uz savu iesniegumu vēl nav saņēmusi.

LSA vārdā iesniegumu parakstījis valdes priekšsēdētājs Edgars Jansons, kuru pērn LBS padome atstādināja no LBS valdes. Šajā jautājumā strīds starp Jansonu un LBS nonācis tiesā, kas jautājumu skatīs šovasar.

LSA norāda, ka komandas "Pieredze" spēlētāji Cipruss, Juris Kalniņš, Jānis Āre un Mārtiņš Vīņauds pārlieku agresīvi darbojušies turnīra ceturtdaļfināla spēlē pret MSA vienību no Mārupes. Iesnieguma autori norāda, ka no "Pieredzes" spēlētāju puses kaujinieciskais noskaņojums bija jūtams jau no pirmajām spēles sekundēm, un tas pārauga par apzinātu izrēķināšanos ar vienu no komandas MSA spēlētājiem Reini Otersonu.

"Nelikumīgajās un neētiskajās darbībās iesaistījās gandrīz visi komandas "Pieredze" spēlētāji. Pirmajās četrās spēles minūtēs pret Otersonu tika izdarīti trīs nesportiski pārkāpumi, no kuriem fiksēti tika divi un tika izdarīts psiholoģisks spiediens gan uz spēlētājiem, gan spēles tiesnešiem," iesniegumā norāda LSA.

LSA iesniegumā minētās epizodes redzamas video no 2:20:46 - 2:23:53.





"Redzētais LBS ģenerālsekretāra Kaspara Ciprusa un viņa komandas biedru darbībās izraisa nelabumu, nožēlu un neizpratni. Cipruss un biedri veicina neveselīgu un neauglīgu cilvēcisko un sportisko gaisotni, absolūti pārkāpjot sporta likuma un ētikas normu robežas. Redzētais parāda, ka Cipruss, izmantojot administratīvās varas ietekmi, apzināti un ar nodomu izdara psiholoģisku spiedienu un nesportisku fizisku ietekmēšanu uz vienu no Latvijas 3x3 basketbola jaunatnes izlases spēlētājiem," uzskata LSA. "Ciprusa uzvedība ir traģiska un tā parāda, ka Cipruss ir ne tikai vienaldzīgs, bezatbildīgs un nesaimniecisks basketbola saimniecības vadītājs, bet arī to, ka viņam ir absolūti vienaldzīgi visi, kas šo saimniecību balsta, stutē un kopj."

LSA savā iesniegumā pārmet Ciprusam arī negodīgu rīcību ārpus laukuma. Pēc LSA rīcībā esošās informācijas Cipruss un 3x3 basketbola treneris Raimonds Feldmanis esot it kā nopludinājuši nepatiesu informāciju, ka viesi no Vācijas turpmāk negribot braukt uz Latvijas turnīriem, jo Mārupes komanda spēlējot agresīvi. "Tātad, tā vietā, lai uzņemtos atbildību un risinātu radušos situāciju ar iesaistītajiem, Cipruss nodarbojas ar nepatiesu ziņu izplatīšanu, Mārupes komandas nomelnošanas nolūkos," apgalvo LSA.

LBS jautājumu skatījusi; disciplinārie sodi neseko

LBS prezidents Raimonds Vējonis "Delfi TV" raidījumā "Aizmugure" norādīja, ka notikušais ir skatīts, bet LSA atbildi saņemšot. Pilnu sarunu ar LBS prezidentu Raimondu Vējoni raidījumā "Aizmugure" var noskatīties ŠEIT.

"Jautājums valdē ir skatīts. Tur ir krietni plašākā kontekstā jāvērtē. Vairāk tiek pārmests tas, ka neesam rakstiski atbildējuši. Zināmā mērā varam izvēlēties – vēlamies atbildēt vai nevēlamies atbildēt. Jā, ir labā prakse, ka jāatbild. Atbilde tiks sagatavota tajā brīdī, kad būs ko atbildē ierakstīt," skaidroja Vējonis. "Mans vērtējums? Man nevar būt vērtējuma, tam ir tiesneši laukumā. Mēs esam valdē skatījuši. Uzklausījām arī Ciprusa paskaidrojumu. Viņš ir ģenerālsekretārs, bet par to – spēlē vai nespēlē basketbolu – pats pieņem lēmumu. Valde vai institūcija nevar pateikt – tu nespēlēsi."

Vējonis pauda viedokli, ka tā ir spēle, turklāt mača bija tiesneši, kuri var vēlāk jautājumu lūgt skatīt. No Vējoņa teiktā varēja noprast, ka spēles tiesneši nav rakstījuši ziņojumu par incidentiem konkrētajā turnīrā. "Bet jā, neizskatījās labi," piebilst LBS prezidents, kurš atklāja, ka Ciprusam ieteikts turpmāk nespēlēt, lai nerastos domstarpības.

LBS prezidentam piekrita portāla "Delfi" žurnālists Reinis Lācis, kuram arī epizodes ar Ciprusa darbībām "neizskatījās labi". "3x3 basketbols ir pilnībā agresīvs, brīžiem kā cīņas sporta veids. 3x3 basketbola spēles maniere ir tāda, ka šādas lietas var notikt. Un Kasparam Ciprusam pašam jāpārdomā, vai jāpiedalās spēlēs, jo tas tā var beigties."

LSA iesniegumā norāda uz vēl vienu epizodi citās sacensībās, kur ģenerālsekretāra ētiku, iespējams, pārkāpis Cipruss. 16. janvārī vienā no sacensībām – "Maksibasketbols" čempionātā 40+ vecuma grupā – spēles laikā 3x3 basketbola sistēmas administrators Renārs Buivids izdarīja atklātu sitienu ar dūri pretiniekam. Incidenta laikā Cipruss esot aizstāvējis Buividu un nosaucis spēles tiesnesi par "lauķi". Savukārt vēlāk, kad internetā nonāca incidenta video, Cipruss pārmetis OC "Limbaži", ka pilsētas čempionāta spēles tiek izmantotas kameras, kas paredzētas Latvijas čempionātiem.

"Jebkurā gadījumā laukumā ir spēlētāji un tiesneši. Ja ir incidents, tad tiesnesis risina. Ja kādam spēlētājam ir pretenzijas, tad viņam ir tiesības rakstīt sūdzību LBS, lai izskata. No pašiem spēlētājiem nav rakstītas sūdzības. Manuprāt pašam spēlētājam jāvēršas ar lūgumu izvērtēt gadījumu. Par incidentiem rakstiski ziņojumi nebija," apgalvo Vējonis. "Incidenti basketbola laukumā notiek. Tāpēc ir spēles tiesnesis, kam jāpieņem lēmums. Ja pārkāpums ir rupjš, tad tiesnesim ir iespēja ziņot gan spēles komisāram, gan tālāk LBS, ka bijusi tāda situācija. Ja ir rupjības, tiesnesim jābūt ļoti konsekventam, pārkāpums jāsoda, lai neatkārtotos."