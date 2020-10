LBS spriedīs par vīriešu izlases ģenerālmenedžera amata vajadzību

Latvijas basketbola savienība (LBS) tiesības organizēt Eiropas čempionāta atlases turnīru sieviešu izlasēm ieguvusi, pateicoties citu federāciju pasivitātei. Savukārt vīriešu izlase gaidāmās spēles aizvadīs bez jauna ģenerālmenedžera, raidījumā "Basketstudija 2+1" klāstīja LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.

Jau ziņots, ka Starptautiskās basketbola federācijas Eiropas nodaļas (FIBA Europe) valde piešķīrusi tiesības LBS rīkot Eiropas čempionātu kvalifikācijas turnīra sabraukumu sieviešu izlasēm. Latvijas izlase Rīgā aizvadīs spēles pret Vācijas un Horvātijas valstsvienībām, bet vēl šajā "burbulī" tiks uzņemta I apakšgrupā spēlējošā Ziemeļmaķedonijas komanda.

Lai gan iepriekš tika arī apsvērta iespēja spēles organizēt Liepājā, pieņemts lēmums, ka 12. un 14. novembrī notiekošie mači tiks aizvadīti "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā Rīgā. Oriģinālais kalendārs paredzēja, ka Latvijas izlasei būtu bijis jāviesojas pie Vācijas un Horvātijas izlasēm, kas LBS iepriekš neļāva optimistiski raudzīties uz tiesību izcīnīšanu.

"Pirms nedēļās mēs uz to necerējām," atzina Cipruss. "Galvenais no noteikumiem paredzēja priekšroku tām komandām, kurām ir vismaz viena mājas spēle. Gan vīriešiem, gan sievietēm mājas spēles nebija paredzētas. Līdz ar to tās izredzes bija tik niecīgas, jo mēs varējām savās mājās "burbuli" dabūt tikai tādā gadījumā, ja neviena no pārējām komandām nepiesakās. Sieviešu gadījumā tā notika – mēs bijām vienīgie mūsu grupā, kas pieteicās rīkot "burbuli"."

Sabraukuma organizēšana dod LBS cerību, ka tas atvieglos dzīvi tām basketbolistēm, kuras šobrīd audzina mazus bērnus. Turklāt spēļu aizvadīšana mājās varētu palīdzēt komplektēt pēc iespējas spēcīgāku sastāvu. Piekrišanu atgriezties izlases rindās publiski jau paudusi pāris turnīrus izlaidusī Anete Šteinberga.

Turnīra rīkošana gan piespiedīs basketbola savienību mazliet pavērt savu maciņu: "Mums mazliet nāksies patērēties. Taču, ja mēs būtu devušies uz kādu no citiem "burbuļiem", tur arī būtu sava veida izdevumi. Tie izdevumi nav mazi," noteica LBS ģenerālsekretārs.

Kandidātu saraksts vēl nav izziņots Latvijas vīriešu izlasei, kura novembra izskaņā piedalīsies Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā organizētā sabraukumā. Vairāku basketbolistu pieejamību noteiks faktori – veselība, klubu piekrišana, iespējas ceļot –, par kuriem šobrīd prognozes grūti izteikt.

Šobrīd vērā ņemamu darba apjomu šajā saistībā paveic Latvijas vīriešu izlašu koordinators Emīls Toms. Februārī pirmo divu atlases turnīra spēļu laikā valstsvienībai bija arī savs ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs, tomēr šobrīd jautājums par jauna amata izpildītāja meklēšanu nav dienaskārtībā.

"Redzot šo ekonomisko situāciju un tik lielo neziņu, valdē mēs šī jautājuma iekļaušanu dienaskārtībā neesam apsvēruši. Uz šo posmu mums noteikti nebūs ģenerālmenedžera. Turpmāk skatīsimies, vai tādu pozīciju varam atļauties un vai mums tāda pozīcija vajadzīga pāris vienā gadā notiekošu sabraukumu dēļ. Varbūt meklēsim kādu citu papildinājumu. Tas varētu būt sava veida izlašu sporta direktors, kurš apņem ne tikai lielo izlašu darbību, bet arī jauniešu izlases, kopumā veidojot sava veida piramīdu. Ja mēs runājam par šo novembra ciklu, šis jautājums šobrīd nav aktuāls," stāstīja Cipruss.

Eiropas čempionāta atlases turnīrā sievietēm I apakšgrupā pēc divām kārtām Horvātijas izlase izcīnījusi divas uzvaras, Latvijai un Vācijai ir pa vienai uzvarai, bet Ziemeļmaķedonijai – neviena. Meistarsacīkstēm kvalificēsies deviņu grupu uzvarētājas un piecas labākās otro vietu ieguvējas.

Savukārt kungu konkurencē pēc divām kārtām Grieķijas izlase ar divām uzvarām ieņem pirmo vietu, Bosnijas un Bulgārijas izlases uzvarējušas vienreiz, bet Latvijas komanda sākusi ar diviem zaudējumiem. Finālturnīram kvalificēsies grupas trīs labākās komandas.