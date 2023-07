Lebrona Džeimsa dēlam Bronijam treniņā apstājusies sirds

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) superzvaigznes Lebrona Džeimsa dēlam Bronijam pirmdien treniņā apstājusies sirds, vēsta medijs TIMZ. Šobrīd gados jaunais basketbolists ir pie stabilas veselības.

Vien 18 gadus vecajam Bronijam Džeimsam sirds apstājusies pirmdien, kamēr viņam bijis treniņš kopā ar Dienvidkalifornijas universitātes komandu. Pulksten 9.26 tika veikts zvans 911, un sportists tika steigšus nogādāts slimnīcas intensīvās aprūpes nodaļā.

No nodaļas Bronijs Džeimss jau ir izrakstīts.

