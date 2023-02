Lebrons Džeimss kļūst par labāko punktu guvēju NBA vēsturē

Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) otrdien, 7. februāri, tika veikts jauns ieraksts vēsturē, un Lebrons Džeimss no Losandželosas "Lakers" kļuva par visu laiku labāko punktu guvēju, labojot 38 gadus veco Karīma Abdula-Džabara rekordu.

Savā izcilajā karjerā, kas ilga līdz 1989. gadam, Abduls-Džabars guva 38 387 punktus, un šo rekordu ilgu laiku uzskatīja par nesasniedzamu. Tomēr Džeimss ar savu fenomenālo sniegumu 20 gadus ilgajā karjerā spēja to labot.

Mačā pret Oklahomasitijas "Thunder" trešās ceturtdaļas izskaņā Džeimss saņēma bumbu un izdarīja metienu atlēcienā, gūstot savu 36. punktu mačā. Ar šo metienu viņš sasniedza savas karjeras 38 388 gūto punktu atzīmi un kļuva par visu laiku labāko punktu guvēji NBA vēsturē. Rekorda labošanai Džeimsam vajadzēja 1410 spēles, bet Abduls-Džabars savu rekordu sasniedza 1560 spēles. Vērtējot vidēji spēlē gūtos punktus, Džeimss savā karjerā izcēlies ar 27,2 punktiem, bet Abduls-Džabars – 24,6.

Pēc labotā rekorda spēle uz ilgāku laiku tika apturēta un laukumā sākās Džeimsa godināšana. Uz šo maču klātienē bija ieradies arī pats Karīms Abduls-Džabars, kurš simboliski nodeva bumbu Džeimsam.



Savā uzrunā Džeimss izteica pateicību ģimenei un līdzjutējiem, kā arī aicināja godināt Abdulu-Džabaru.

Džeims kļuvis arī par četrkārtēju NBA čempionu un četras reizes atzīts arī par NBA vērtīgāko spēlētāju. Viņš šobrīd ierindojas arī ceturtajā vietā visu laiku labāko piespēlētāju sarakstā.

