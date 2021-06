Lenards un Džordžs palīdz 'Clippers' izcīnīt pirmo uzvaru sērijā pret 'Jazz'

Kavai Lenards un Pols Džordžs sestdien palīdzēja Losandželosas "Clippers" komandai izcīnīt pirmo uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences pusfinālā.

"Clippers" sērija trešajā spēlē mājās ar rezultātu 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23) uzvarēja Jūtas "Jazz".

Sērijā līdz četrām uzvarām ar 2-1 vadībā ir "Jazz" basketbolisti.

Lenards šajā spēlē guva 34 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, bet Džordžam bija 31 punkts. Džordžs sērijas pirmajos divos mačos realizēja 34,3% metienus no spēles, bet sestdien bija precīzs 12 no 24 raidījumiem, tajā skaitā iemetot sešus no desmit tālmetieniem.

"Zinām, ka viņi ir paši labākie līgā," pēc mača spēlētājus lielīja "Clippers" galvenais treneris Tairons Lū.

Vēl mājiniekiem pa 17 punktiem guva Redžijs Džeksons un Nikolā Batums. Ja pirmajās divās sērijas spēlēs "Clippers" basketbolistiem bija zema tālmetienu precizitāte, tad sestdien viņi realizēja 19 no 36 "trejačiem."

"Jazz" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Donovans Mičels, 19 punktus guva Džo Inglss, bet 14 punktus pievienoja Džordans Klārksons. Mičels pēdējās piecās spēlēs katrā guvis vismaz 30 punktus.

"Ļāvām viņiem justies komfortabli. Džordžs realizēja pāris svarīgus rezultātus, bet varējām pret viņu un Kavai spēlēt daudz ciešāk," secināja Mičels.

"Jazz" basketbolisti realizēja 19 no 44 tālmetieniem un 17 no 40 divpunktu metieniem, saskaroties ar pretinieku zonas aizsardzību. Viesu pieļautās 16 kļūdas noveda pie mājinieku 24 punktiem.

Sērijas ceturtā spēle notiks pirmdien Losandželosā.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.