Lielāka kārts par Porziņģi maiņu sezonā netiek izspēlēta

Ceturtdien, 7. februārī pulksten 22 vakarā noslēdzās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maiņu darījumu sezona, par kuras skaļāko vienošanos uzskatāms darījums starp Dalasas “Mavericks” un Ņujorkas “Knicks”, kas uz Dalasu nosūtīja latviešu basketbolistu Kristapu Porziņģi.

NBA maiņu liegums mēdz uzskatāmi atstāt iespaidu uz līgas komandu rīcības plānu. Vienam izslēgšanas spēļu tuvošanās var piespiest veikt kādu komandu pastiprinošu gājienu, citam pat vairs nav saskatāma mākoņa zelta maliņa un jāapsver vērtīgāko spēlētāju izpārdošana, lai jau sāktu domāt par nākotni. Arī spēlētājus tas var pamudināt iejaukties šajā tracī, viņiem laikus vēloties izbēgt no kādas nelabvēlīgas komandas.

Katram no darījumiem svarīgs ir konteksts. Ja kāds klubs samaksājis vienu cenu par attiecīgas klases spēlētāju, tas var likt pielāgoties citu potenciālu maiņu dalībniecēm par jaunu novērtēt savās sarunās piesolītos “labumus” vai vispār vajadzību veikt šādu darījumu.

Kristapa Porziņģa gadījums ir lielisks piemērs. Šī maiņa, kas bija pati pirmā pēdējā nedēļā, kurā paveicami šādi darījumi, netieši ietekmēja vairākas no NBA tirgus ietekmīgākajām komandām.

Atgādināsim, ka “Mavericks” maiņas rezultātā veikusi izvēli būvēt nākotnes komandu ap Porziņģi un Luku Dončiču, kamēr Ņujorkas “Knicks” vasarā būs iespējams piesaistīt veselus divus ar līgas maksimālo atalgojumu apmaksātus basketbolistus, pateicoties prom aizsūtītajiem līgumiem.

Goldensteitas “Warriors” - Jau labu laiku ASV vadošie žurnālisti ir atspoguļojuši, kā līgas šī brīža varenākā komanda ir pamatoti nobažījušies par sava zvaigžņotā kodola saglabāšanu. Galvenais iemesls ir neziņa par to, kā rīkosies topošais brīvais aģents Kevins Durants, kuram Ņujorkas vārds piesiets bijis visas sezonas gaitā. Kad Goldensteita oktobra beigās viesojās pie “Knicks”, kādas personas bija pat sagatavojušas milzīgu reklāmas plakātu, kurā Durants tika aicināts pievienoties Ņujorkai un Porziņģim.

There's a lot to unpack with this Durant-Knicks billboard 👀



(via Dennis Roitman. H/T @SLAMonline) pic.twitter.com/vQApvN1vhR