Lielākā sensācija 'Eurobasket 2022': Polija ceturtdaļfinālā uzvar čempioni Slovēniju

Sensacionālu uzvaru Eiropas čempionātā basketbolā trešdienas vakarā Berlīnē guva Polija, kas ar 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24) uzvarēja nu jau iepriekšējo čempioni Slovēniju.

Līdz ar to Polija pusfinālā kļuvusi par Francijas pretinieci. Francūži trešdien ar 93:85 uzvarēja Itāliju.

Polijas izlases labā ar "triple-double" atzīmējās Mateušs Poņitka, kuram 26 punkti, 16 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. Viņš ir kļuvis tikai par trešo basketbolistu vēsturē, kuram Eiropas čempionātos padevies šāds sasniegums. Vēl poļiem ar 16 punktiem izcēlās Entonijs Sloters un Mihals Sokolovskis.

Slovēnijai 21 punktu guva Vlatko Čančars, bet piecas piezīmes nopelnījušais Luka Dončičs atzīmējās ar 14 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Tikmēr Gorana Dragiča kontā 17 punkti.

Abas komandas spēli sāka ļoti rezultatīvi, bet pēc tam Polija grozam uzbruka daudz sekmīgāk un otrajā ceturtdaļā ieguva pat 23 punktu vadību (54:31). Otrajā puslaikā laukumā gan bija vērojama pavisam cita aina, jo Slovēnija lēnām atspēlējās, kamēr poļiem bija lielas problēmas ar metienu realizāciju.

Ceturtā ceturtdaļa sākās ar Slovēnijas izvirzīšanos vadībā, kas tai izdevās pirmo reizi mačā. Šķita, ka Eiropas čempioni spēli ir salauzuši, taču poļu uzbrukums atdzīvojās, lieliski izšķirošos brīžos spēlēja Sloters un Poņitka. Polija atguva vadību un nosargāja to līdz spēles beigām, kaut gan neiztika bez nervu spriedzes, jo pie 80:89 slovēņi dažu sekunžu laikā panāca 87:90, taču tuvāk vairs netika. Spēles izskaņā piekto piezīmi nopelnīja arī Dončičs.

Slovēnija līdz ar to nolika iepriekšējā Eiropas čempionātā iegūto čempionu kroni.

Polija piektdien pusfinālā tiksies ar Franciju, kamēr mājiniece Vācija cīnīsies pret Spāniju.

Eurobasket 2022, ceturtdaļfināls: Slovēnija - Polija

Polija iekļūst Eiropas čempionāta pusfinālā!

Pēc Polijas minūtes pārtraukuma Polija spēlē ilgi, dedzinot sekundes, bet Slotera metiens ir neveiksmīgs. Slovēnija metas pēdējo sekunžu pretuzbrukumā, taču Prepeličs iespēju iznieko.

Prepeličs ar diviem soda metieniem samazina starpību līdz septiņiem punktiem, vēl 41 sekunde. Poļi atbild ar vienu punktu, bet pretējā laukuma pusē Slovēnija nospēlē fantastiski - vispirms trīs punkti Edo Muričam, bet pēc tam poļi kļūdās un divus punktus pievieno Dragičs! 31 sekunde un Polijai vien trīs punktu vadība - 90:87.

Vēl pamatlaikā atlikusi viena minūte. Polija ir vadībā ar 89:80. Vai Slovēnija paveiks brīnumu?

Minūti un 13 sekundes līdz pamatlaika beigām trāpa tālmetienu un Polijai panāk +7 (87:80). Dragičs uzreiz pēc tam nopelna piezīmi uzbrukumā, un, iespējams, Slovēnijai čempiones pilnvaras būs jānoliek...

Divas minūtes un 36 sekundes līdz pamatlaika beigām Polijai jau astoņu punktu pārsvars (84:76)! Vai briest čempionāta lielākā sensācija?

Dončičs trīs minūtes līdz pamatlaika beigām nopelna piekto piezīmi. Poņitka iemeta divus soda metienus un panāk jau 82:76 par labu Polijai. Iespējams, Dončičam šis Eiropas čempionāts jau beidzies.

Pēc Slotera tālmetiena Slovēnija paņēma minūtes pārtraukumu, taču pēc tā Sloters gūst vēl divus punktus, turklāt Dončičs saņem tehnisko piezīmi, kas poļiem ļauj panākt jau 76:74. Pretējā laukuma pusē neizšķirtu gan panāk Čančars. Poņitka iemet trīspunktnieku, un Polija atkal vadībā - 79:76.

Polijas izlases aizsargs Sloters 5:50 minūtes līdz beigām trāpa svarīgu trīspunktnieku, kas ļauj pietuvoties līdz minimumam (73:74). Iniciatīva joprojām pieder Slovēnijai.

Pēc vadības pārņemšanas Slovēnija ieguvusi nedaudz lielāku vadību. Labi spēlē iesaistījies iepriekš maz spēlējušais Klemens Prepeličs, kurš īsā laikā iemetis sešus punktus. 70:73, vēl jāspēlē sešarpus minūtes

Polijas basketbolistam Poņitkam tikmēr "triple-double" - 26 punkti, 12 atlēkušās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles:https://twitter.com/EuroBasket/status/1570140831079665664

Slovēnija pirmo reizi mačā pārņem vadību - noslēdzošās ceturtdaļas pirmajā uzbrukumā divus punktus gūst Gorans Dragičs (65:64).

Beigusies trešā ceturtdaļa - Polija vadībā ar 64:63, bet desmitminūti ar precīzu tālmetienu noslēdz slovēnis Blažičs. Slovēnija veikusi izcilu atspēlēšanos. Ar soda metieniem Polijai izdevies mazliet atgūties un neļaut pretiniekiem pārņemt vadību, taču šajā ceturtdaļā tā iemeta tikai sešus punktus.Otrajā ceturtdaļā Polijai bija 23 punktu pārsvars...

Dončičs piespēlē, un Čančars ar tālmetienu panāk tikai -4, pēc tam secība līdzīga, bet šoreiz trejaci ielādē Jaka Blažičs. Slovēnijai vairs tikai viena punkta deficīts (60:61). Līdz trešās ceturtdaļas beigām 2:18 minūtes. Šajā ceturksnī Polija guvusi nieka trīs punktus.

Polija turpina lādēt garām vienu tālmetienu pēc otra, kamēr Slovēnija pacietīgi pa diviem punktiem tuvojas. Nepilnas četras minūtes līdz trešā ceturkšņa beigām Tobijs panāk vairs tikai 54:60.

Trešā ceturtdaļa vidū, bet Polijai nekādi neizdodas izmantot savas iespējas uzbrukumā. Pēc Dončiča caurgājiena slovēņiem vairs tikai -10 (50:60).

Polijai otrā puslaika sākums ne pārāk veiksmīgs. Pārliecība šķietami pazudusi, bet slovēņi vēl nav sākuši pakaļdzīšanos. Neskaidra situācija arī ap Dončiču, kuram labāk spēlēt varētu traucēt trauma.

Sācies otrais puslaiks! Slovēnija to sāk ar trīspunktnieku - precīzs ir Dončičs, kurš noteikti otrajā puslaikā uzņemsies lielāku lomu. Pagaidām viņam 12 punkti.

Noslēdzies pirmais puslaiks. Polijai ļoti negaidīta, pat graujoša vadība ar 58:39. Slovēnijai otrajā puslaikā jāparāda raksturs un jāatspēlē 19 punktu deficīts.

Poņitka ar brīvu tālmetienu 2:20 minūtes pirms puslaika beigām sasniedz Polijai jau 20 punktu vadību (51:31), turklāt Sokolovskis pēc tam arī ir precīzs. Poļiem 23 punktu vadība. Vai briest sensācija?

Spēles temps mazliet mazinājies, vēl trīs minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Dončičs, kurš jau pāris reizes šajā mačā cietis no pretinieku spēlētājiem, jau kādu brīdi ar sāpju grimasēm atrodas uz rezervistu soliņa. Polija šobrīd vadībā ar 46:31.

Pirmās piecas minūtes otrajā ceturtdaļā Polija apspēlē Slovēniju ar 14:3, kas ļāvis iegūt 14 punktu vadību (43:29).

Kaut arī laukumā dominē ātrs basketbols, uz pāris minūtēm iestrēga abu komandu uzbrukumi. Tukšuma brīdi otrās ceturtdaļas ceturtajā minūtē ar diviem precīziem soda metieniem pārtrauc Sokolovskis. Slovēnija saņēma nesportisko piezīmi, un Polija to izmantoja pilnībā, savā uzbrukumā gūstot arī divus punktus un pēcāk ar trīspunktnieku panākot jau 41:29. Polija spēlē ar augstu pārliecību.

Polija turpina ļoti veiksmīgi uzbrukt grozam - Sloters ar tālmetienu panāk 32:28. Pretējā laukuma pusē Dončičam viens trāpīts soda metiens no diviem. Polija gūst vēl divus punktus - 34:29.

Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Kaut arī pēc minūtes pārtraukuma slovēņi iemet divus soda metienus, Sokolovskis atbild ar trejaci, panākdams jau 29:23. Luka Dončičs arī atbild ar tālmetienu, bet pirmās desmit minūtes poļi noslēdz ar nelielu vadību - 29:26.

Slovēnija ņem minūtes pārtraukumu. Polija gūst piecus punktus pēc kārtas un izvirzās vadībā ar 26:21. Pagaidām izskatās, ka šis pretinieks Eiropas čempioniem slovēņiem būs ciets rieksts.

Komandas gūst punktu pēc punkta, tikai retais uzbrukums ir neveiksmīgs. Neliels pārsvars ir Polijai, tikmēr Luka Dončičs pagaidām nemanāms un vairāk uzbrukumā virza savus komandas biedrus.

Gorans Dragičs ceturtajā minūtē eleganti nospēlē, no sānu līnijas bumbu izspēlējot pret pretinieka muguru un gūstot vieglus punktus no groza apakšas (11:10). Laukumā pagaidām līdzvērtīga cīņa, dominē dinamisks basketbols, kā jau to varēja sagaidīt mačā ar Slovēnijas dalību.

Mačs ir sācies, un abas komandas pagaidām izmanto savas iespējas uzbrukumā. Pirmās trīs minūtes aizritējušas bez pārtraukumiem, bet vadībā ar 9:8 ir Slovēnija.

Slovēnijas izlases starta piecinieks: Gorans Dragičs, Luka Dončičs, Jaka Blažičs, Vlatko Čančars un Maiks Tobijs. Polijas izlases starta piecinieks: Entonijs Sloters, Mateušs Poņitka, Mihals Sokolovskis, Ārons Cels un Aleksandrs Balcerovskis.

Slovēnijas izlases līderis Luka Dončičs šī Eiropas čempionāta laikā sešās spēlēs vidēji iemetis 28,0 punktus, būdams otrais rezultatīvākais turnīra spēlētājs. Par viņu vairāk (29,3 punkti mačā) iemetis tikai grieķis Jannis Adetokunbo, kuram šis Eiropas čempionāts ir beidzies.

