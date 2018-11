Lielo punktu diena NBA: Hārdenam 54, Durantam – 49

Ar izcili rezultatīvu sniegumu Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlēs pirmdien atzīmējušies vairāki basketbolisti, liecina statistika.

Hjūstonas "Rockets" aizsargs Džeimss Hārdens pirmdien kļuva par devīto spēlētāju NBA vēsturē, kam 10 reizes izdevies NBA spēlē gūt 50 un vairāk punktus. Mačā pret Vašingtonas "Wizards" viņš guva 54 punktus, bet Hārdena pārstāvētā komanda piekāpās pagarinājumā ar 131:135.

Līderis šajā statistikā ir Vilts Čemberlens, kurš pussimtu punktu guvis 118 mačos. Gandrīz četrreiz mazāk šādu spēļu ir Maiklam Džordanam (31), kam seko Kobe Braients (25), Elgins Beilors (17), Riks Berijs (14), Lebrons Džeimss (12), Alens Aiversons (11) un Karīms Abduls-Džabars (10).

James Harden (@JHarden13) becomes just the 9th player in NBA history with ten 50-point games.#Rockets #JamesHarden #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/e9lnUiXhe5