'Liepājas' basketbolisti piekāpjas 'TalTech' komandai

"Liepājas" komanda svētdien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) regulārā čempionāta mačā viesos ar rezultātu 78:85 (12:21, 24:27, 16:13, 26;24) piekāpās Tallinas "TalTech" vienībai.

Liepājniekiem ar 19 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Guntis Sīpoliņš, 17 punktus guva Eduards Hāzners, 12 punkti un 14 bumbas zem groziem bija Andrejam Šeļakovam, bet desmit punktus iemeta Anrijs Miška.

Uzvarētājiem 23 punktus guva Lēmets Beklers.

"Liepājas" komanda spēles dienā paziņoja, ka papildina sastāvu ar saspēles vadītāju Rodriku Saiksu, kurš nepilnās 20 minūtēs guva septiņus punktus.

"Spēlētājs no koledžas basketbola, šis viņam būs pirmais gads profesionālajā basketbolā un Eiropā. Viņš sevi ļoti labi pierādījis koledžas basketbolā vairākos līmeņos. Būdams komandas līderis, viņš izpelnījās skautu atzinību un tika uzaicināts uz NCAA pirmo divīziju, kur spēlējot divus gadus, bija viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem. Ātrs, meistarīgs, ļoti ass un zina kā gūt punktus. Ceru, ka palīdzēs komandai ar savu enerģiju. Protams, ir jādod laiks, lai adaptētos komandā, jo šī viņam ir pirmā pieredze vispār izbraucot no Amerikas gan sadzīves, gan basketbola ziņā," klubs citē komandas galvenā trenera Kristapa Zeida teikto.

Liepājnieki sezonas septiņos mačos ir izcīnījuši vienu panākumu, uzvaru ar 90:77 svinot priekšpēdējā mačā savā laukumā ar Valgas/Valkas komandu. Pēdējā spēlē savās mājās ar 91:109 nācās piekāpties līgas vicelīderim "Ogrei". Tas līdz šim devis 15.vietu turnīra tabulā.

"TalTech" veicies nedaudz labāk, jo tai ir divi panākumi piecās cīņās. Arī tallinieši vienīgo uzvaru svinējuši priekšpēdējā LIBL mačā, savā laukumā ar 94:83 apspēlējot Pērnavas "Sadam". Pārējos mačos zaudēts Valmieras, Jūrmalas un Raplas komandām. Ar bilanci 2-3 "TalTech" ieņem devīto vietu.

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempionātā 2019./20.gada sezonā piedalās 15 komandas - septiņas Latvijas vienības - "Ventspils", "VEF Rīga", "Ogre", "Jūrmala"/"Betsafe", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", Raplas "Avis Utilitas", Tallinas "Taltech", Pērnavas "Sadam", "Valga-Valka"/"Maks&Moorits", Tallinas TLU/"Kalev" un Rakveres "Tarvas".

No 27.septembra līdz 2020.gada 22.martam komandas sacentīsies divu apļu turnīrā. Astoņas labākās kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kur sacentīsies sērijās līdz divām uzvarām. Līgas čempionus noskaidros "Final 4" turnīrā 3. un 4.aprīlī, pēc tam notiks abu valstu čempionātu izslēgšanas turnīri.

Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils".