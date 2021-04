Lietuvas basketbola pārstāvji apstiprina neveiksmīgas sarunas par BBL atjaunošanu

Lietuvas Basketbola līgas (LKL) prezidents Remigijs Milašus un ģenerālsekretārs Romualds Brazausks portālam "Delfi.LT" atzinuši, ka aizvadījuši sarunas ar Latvijas un Igaunijas basketbola pārstāvjiem par Baltijas Basketbola līgas (BBL) atjaunošanu, taču šobrīd pārējo Baltijas valstu klubu līmenis neļaujot cerīgi skatīties uz šādas ieceres piepildīšanu.

Portāls "Delfi.LV" jau ziņojis, ka Latvijas, Igaunijas un Lietuvas basketbola līgu pārstāvji apsprieduši iespējamo BBL atdzimšanu. Stingrāko nostāju pauduši igauņi, kuri uzsvēruši, ka viņus apmierina "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) projekts, bet spēlēt vienā čempionātā ar Lietuvas komandām – kā argumentu arī izmantojot tālo ceļu – viņi šobrīd nevēlas, zināms portālam "Delfi".

Milašus skaidro, ka Lietuvu līgā būtu gatavas pārstāvēt komandas, kuras nepiedalās eirokausos un tādējādi izjūt spēļu trūkumu. Šāda ideja gan nav iedvesmojusi pārējās Baltijas valstis.

"Turnīrā varētu varbūt piedalīties trīs Latvijas komandas, no Igaunijas – divas, kā arī piecas, sešas mūsu komandas. Spēles, kā jau iepriekš, notiktu nedēļas vidū. Mūsu spēlētājiem svarīgi ne tikai trenēties, bet arī doties uz citām valstīm un pilsētām. Spēlētāji ļoti vēlas aizvadīt divas spēles nedēļā," jau martā izteicās Milašus.

Igaunijas klubu atbalstītājiem šāds formāts radītu apjukumu, igauņu paustos argumentus portālam "Delfi.LT" atstāsta Brazausks, kurš savulaik bija BBL ģenerāldirektors. Ziemeļu kaimiņvalsts uzsvērusi vēlmi rīkot kopīgu čempionātu ar Latvijas komandām. Šī iemesla dēļ interesi par vienotu Baltijas līgu nav izrādījuši arī latvieši, pauž funkcionārs.

"Nevaru kategoriski teikt, ka ideja par Baltijas līgu ir nolemta. Mēs pie šīs problēmas strādājam, bet šobrīd situācija ir šāda," uzskata Brazausks, kurš tuvākajā nākotnē nesaskata cerību Baltijas komandām spēlēt savā starpā.

Savukārt Milašus skaidro, ka publiski jau martā par ideju runājis, jo tobrīd jau guvis zināmu atsaucību no Latvijas puses, bet ar Igaunijas līgas pārstāvjiem vēl nebija apspriedis ideju.

"Sapratu, ka viņiem nav pietiekami daudz spējīgu komandu, kuras varētu ar mums cīņities," par Latvijas un Igaunijas vienībām izsakās LKL prezidents. "Viņu komandas un to budžeti ir ļoti vāji. Tikai divām komandām divās valstīs – "VEF Rīga" un Tallinas "Kalev" – budžets pārsniedz miljonu."

VEF un "Kalev" kopīgā līgā gan nepiedalītos, jo spēlē attiecīgi Čempionu līgā un VTB Vienotajā līgā, skaidro Milašus.

"Pārējās Latvijas un Igaunijas komandas ir pārāk vājas. Tā pati "Ventspils", kurai pirms dažiem gadiem bija labs budžets, šobrīd ir krietni citādāka un ļoti vāja. Mūsu komandas "pārbrauktu pāri" Latvijas un Igaunijas komandām," uzskata līgas vadītājs.

"Pastāv vairākas opcijas, bet tuvākajā nākotnē grūti Baltijā saskatīt kopīgas prioritātes. Mūsu līga ir ļoti stipra, eksperti to uzskata par TOP 10 līgu pasaulē, tāpēc citām valstīm nav viegli pievienoties un sagādāt konkurenci. Mums ir vairākas domas un idejas, bet tās šodien nav atklājamas un nav paredzētas presei," piebilda Milašus.

LKL šosezon startē desmit komandas, no kurām eirokausos piedalījās četras – Kauņas "Žalgiris" ir pastāvīga un licencēta ULEB Eirolīgas vienība, ULEB Eiropas kausā piedalās Panevēžas "Lietkabelis", bet FIBA Čempionu līgā spēlēja Viļņas "Rytas" un Klaipēdas "Neptūnas", kas nepārvarēja kvalifikācijas turnīru. Klaipēdas vienībā par trenera asistentu strādā Sandis Buškevics.

Otrdien tapa zināms, ka nākamgad LKL piedalīsies arī Lietuvas nacionālās jeb otrās augstākās līgas (NKL) čempioni "Jonava", kuri pievienosies čempionātā jau spēlējošajam desmitniekam.

Baltijas Basketbola līga pastāvēja no 2004. līdz 2018. gadam, tajā noteiktos brīžos spēlējot arī Krievijas, Kazahstānas, Somijas un Zviedrijas komandām. Čempionāta pirmajās sezonās turnīrā piedalījās Lietuvas grandi "Žalgiris" un "Rytas", kas pirmajās astoņās sezonās sadalīja zelta medaļas, bet 2012. gadā līgu pameta.

Čempionāta pēdējā sezonā piedalījās četras komandas no Latvijas, piecas vienības no Igaunijas, trīs komandas no Lietuvas un Kazahstānas komanda Atirau "Barsi", kura uzturējās Kandavā. Prienu "Vytautas" sezonas gaitā gan mainīja plānus, piesaistot ASV populāros basketbolistus Lamelo un Liandželo Bolus, kā arī izstājoties no BBL.

Baltijas čempionāts tika aizvadīts arī 1993./1994. gada sezonā, kad tās regulārajā sezonā triumfēja "LainERS". Pēc nacionālo čempionātu aizvadīšanas "Barons" priekštečiem bija paredzēts fināls pret Viļņas "Statyba", tomēr komandas tā arī nespēja vienoties par spēļu aizvadīšanu.

Savukārt no 1999. līdz 2003. gadam Baltijas un vairāku citu valstu komandas spēlēja Lietuvas basketbola leģendas Šarūna Marčuļoņa izveidotajā Ziemeļeiropas basketbola līgā (NEBL).