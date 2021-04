Lietuvas basketbolisti ielozēti vienā grupā ar Eiropas čempioni Slovēniju

Lietuvas basketbola izlase 2022. gada Eiropas čempionāta (EČ) finālturnīrā spēlēs vienā grupā ar čempioni Slovēniju, ceturtdien atklāja izloze.

Nākamgad lietuvieši Vācijas pilsētā Ķelnē B apakšgrupā spēlēs kopā ar 2017. gada spēcīgāko Eiropas komandu Slovēniju, Franciju, Vāciju, Ungāriju, kā arī Bosniju un Hercegovinu. Tikmēr Igaunijas valstsvienība C apakšgrupā Milānā spēkosies ar Itāliju, Grieķiju, Horvātiju, Ukrainu un Lielbritāniju.

A apakšgrupas spēles norisināsies Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi, bet D grupas mači Prāgā.

Eiropas čempionāta finālturnīrs no šī gada tika pārcelts uz 2022. gadu. Finālturnīrs nākamgad notiks no 1. līdz 18. septembrim četrās valstīs – Čehijā (Prāgā), Gruzijā (Tbilisi), Itālijā (Milānā) un Vācijā (grupas turnīrs Ķelnē, izslēgšanas spēles Berlīnē). Tajā piedalīsies 24 komandas.

Izlases Eiropas čempionātā sadalītas četrās grupās pa sešām katrā. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas četras spēcīgākās izlases.

Latvijas izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā spēlēja vienā grupā ar Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju un Grieķiju. Latvija uzvarēja tikai vienu no sešām spēlēm un H apakšgrupā bija ceturtā.

Ziņots, ka Latvijas valstsvienība jau šī gada augustā uzsāks dalību atlases turnīrā 2023. gada Pasaules kausam. Grupā tā ielozēta kopā ar Baltkrievijas un Rumānijas izlasēm. Latvijas basketbola izlase tādējādi startēs jau no otrās pirmskvalifikācijas kārtas, bet turnīram tikai vēlāk pievienosies Eiropas čempionātā startējošās vienības.

2017. gadā Slovēnija finālā uzvarēja Serbiju, bet bronzas medaļas izcīnīja Spānija. Latvijas izlase topošajiem čempioniem piekāpās ceturtdaļfinālā, spēlei visai drīz tiekot atzītai par vienu no skaistākajiem mačiem meistarsacīkšu vēsturē.

2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīra grupu sadalījums:

The field for #EuroBasket 2022 is all set! ✔️

📆 September 1-18, 2022#BringTheNoise and let's hear it for your country!