Lietuviešu basketbolists atbild rupjai ASV publikai ar 21 punktu

Lietuvā dzimušais basketbolists Igns Brazdeikis svētdienas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) spēlē izveidoja pamatīgu izrādi, atbildot rupjai Merilendas Universitātes publikai ar 21 gūtu punktu un sūtot tai gaisa skūpstus.

Brazdeikis, kuram janvārī apritēja 20 gadu dzimšanas diena, jau agrā bērnībā ar ģimeni pārvācās uz Kanādu. Šo valsti lietuviešu izcelsmes basketbolists arī pārstāvējis starptautiskajā skatuvē, pat kaldinot tās U-16 izlases sudraba medaļas 2015. gada pasaules čempionātā, kurā basketbolists vidēji spēlē atzīmējās ar 9,2 punktiem.

Jau Mičiganas un Merilendas universitāšu spēles sākumā uzbrucējs izpelnījās vietējo līdzjutēju negācijas. Merilandas Universitātes studenti Brazdeika soda metienu laikā skandēja saukli: "Tu esi neglīts!" Šāda rupjība pamudināja mājinieku galveno treneri Marku Turžonu sekretariāta galdiņam palūgt veikt paziņojumu, lai studenti izrāda cieņu pret pretinieku.

Brazdeikis gan pēc trāpītajiem soda metieniem vien ar pirkstiem rādīja uz savu ausi, darot faniem zināmu, ka viņos nav ieklausījies.

"Man nerūp, ko viņi saka. Viņi var teikt pilnībā jebko," pēc spēles pašpārliecinātību medijam "Detroit Free Press" izrādīja kanādietis, kurš kaldināja Mičiganas uzvaru ar 21 punktu un 7 atlēkušajām bumbām, kā arī bija spēles rezultatīvākais basketbolists.

Kauņā dzimušais sportists lielu lomu nospēlēja tieši spēles izskaņā, kad pēdējās piecās minūtēs viņš pretinieku grozā sameta deviņus punktus. Lietuviešu izcelsmes basketbolista benefice ļāva Mičiganai palielināt pārsvaru un uzvarēt ar 69:62.

Lietuvas žurnālists Donats Urbons sociālajā vietnē "Twitter" ziņo, ka Lietuvas Basketbola federācija (LKF) strādā pie pilsonības iegūšanas basketbolistam, kurš esot apņēmies pārstāvēt valstsvienību starptautiskos turnīros.

