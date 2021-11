Lomaža 33 punkti neglābj Latviju no dramatiska zaudējuma Belgradā

Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien, 25. novembrī, ar sāpīgu zaudējumu dramatiskā cīņā sāka 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru, Belgradā ar 100:101 (33:28, 23:24, 19:25, 25:24) piekāpjoties titulētajai Serbijas valstsvienībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijai nākamā spēle A grupas turnīrā būs pirmdien, 29. novembrī, kad "Arēnā Rīga" tiks uzņemta Slovākija. Slovākijas basketbolistu turnīru sāka ar zaudējumu 57:83 savās mājās cīņā pret Beļģiju.

Latvijas izlases rindās rezultatīvāko spēli karjerā aizvadīja Rihards Lomažs, kurš guva 33 punktus. Viņš realizēja sešus no desmit tālmetieniem, trīs no pieciem divpunktu un deviņus no desmit soda metieniem.

Vēl Latvijas izlases labā pa 17 punktiem guva Dairis Bertāns un Andrejs Gražulis, kurš mačā kļūdījās tikai vienā metienā. Kristers Zoriks guva 14 punktus un izdarīja piecas rezultatīvas piespēles.

Serbijas izlases rindās labākais bija izcilais Milošs Teodosičs, kurš guva 21 punktu un izdarīja deivņas rezultatīvas piespēles. Aleksa Avramovičs guva 17 punktus, 16 punkti Marko Jagodičam-Kuridžam, bet 15 punktus guva Alens Smailagičs.

Visu spēli vadībā bija te viena, te otra komanda, vadībai mainoties 14 reizes. Serbijai lielākais pārsvars spēlē bija četri punkti, bet Latvijai astoņi.

Rezultatīvajā spēlē, kurā abas komandas rādīja augstu precizitāti (īpaši pirmajā ceturtdaļā), mača liktenis izšķīrās pamatlaika izskaņā, kurā Latvija divreiz nenosargāja piecu punktu pārsvaru.

Nepilnas piecas minūtes pirms spēles beigām Latvija bija vadībā ar 90:85, bet trīs minūtes un 14 sekundes pirms mača beigām Gražulis iemeta trīspunktu metienu, panākot 93:88. Pusotru minūti pirms spēles beigām serbi izlīdzināja rezultātu 96:96, bet Klāvs Čavars pēdējās minūtes sākumā ar "slam dunk" atguva Latvijai vadību 98:96. Jaogiča-Kuridža un Teodosičs ar soda metieniem panāca jau 100:98 par labu Serbijai, bet Lomažam svarīgā brīdī nenodrebēja roka no soda metiena līnijas (100:100).

2,8 sekundes pirms pēdējās ceturtdaļas beigām Gražulis pārkāpa noteikumus pret Jagodiču-Kuridžu, kurš iemeta pirmo soda metienu. Otro mēģinājumu viņš speciāli meta garām, bet Latvija šajā īsajā laikā nespēja tikt pie metiena.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi.