Lomažam jauns rezultativitātes rekords Francijas čempionātā

Latvijas izlases basketbolists Rihards Lomažs otrdien guva 13 punktus Francijas augstākās līgas spēlē, taču ar to nepietika, lai Vilērbānas ASVEL komanda izcīnītu uzvaru.

ASVEL komanda viesos ar rezultātu 96:99 (33:16, 21:27, 20:18, 13:26, 9:12) papildlaikā piekāpās Šalonas pie Sonas "Elan" vienībai.

Lomažs šajā duelī laukumā pavadīja 20 minūtes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem "trejačiem" un divus no trim soda metieniem. Sasmacniekam 13 punkti ir jauns rezultativitātes rekords Francijas čempionātā.

Kurzemnieks arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu, izprovocēja divas piezīmes un tika pie deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Lionas komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Livio Žans-Šarls, bet pretiniekiem 23 punktus guva Šons Armands.

Nedēļas nogalē ASVEL piedalīsies Francijas kausa izcīņā.

Latvijas izlases basketbolists Ojārs Siliņš pirmdien Leportelā guva divus punktus ar soda metieniem, bet viņa pārstāvētā "Gravelines-Dunkerque" viesos ar rezultātu 61:80 piekāpās čempionāta pastarītei "Le portel" vienībai.

Turnīra tabulā ASVEL komanda ar 19 uzvarām 23 spēlēs ieņem otro vietu, bet "Gravelines-Dunkerque" basketbolisti ar sešām uzvarām atkāpās uz 17. vietu 18 komandu konkurencē.