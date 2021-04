Lomažs 25. dzimšanas dienā gūst 25 punktus; FReimanim 26 punkti Polijā

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien savā 25. dzimšanas dienā guva 25 punktus "Gottingen" komandas uzvarā Vācijas bundeslīgas čempionātā.

"Gottingen" viesos ar 99:85 (19:23, 23:17, 25:21, 32:24) uzvarēja Veisenfelsas "Mitteldeutscher", svinot otro panākumu pēc kārtas.

Lomažs laukumā pavadīja 31 minūti un 20 sekundes, kuru laikā guva 25 punktus un izcīnīja divas atlēkušās bumbas, būdams sava kluba rezultatīvākais spēlētājs. Basketbolists grozā raidīja divus no pieciem divpunktu un sešus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja visus trīs "sodiņus".

Viņš arī divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz trim noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 23 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais sniegums komandā.

Getingenes komandā 17 punktus un sešas rezultatīvas piespēlēs nopelnīja Deišuans Bukers, bet zaudētāju rindās 26 punkti Kvintonam Hūkeram. Vēl 25 punktus, astoņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles iekrāja Mihals Mihalaks.

Getingenas komanda ar 12 uzvarām 29 spēlēs bundeslīgā ieņem devīto vietu 18 klubu konkurencē.

Lomažs "Gottingen" rindas papildināja pēc līgumsaistību pārtraukšanas ar Eirolīgā spēlējošo Francijas klubu Vilērbānas ASVEL.

Rolands Freimanis otrdien guva 26 punktus pirmajā Polijas čempionāta pusfināla spēlē un palīdzēja Zelonas Guras "Stelmet Enea" komandai izcīnīt uzvaru.

Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Polijas komanda pusfinālā ar 97:90 (17:20, 26:27, 22:25, 32:18) uzvarēja Vroclavas "Slask" un sērijā līdz trim uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.

Freimanis pirmajās pusfināla spēlē laukumā pavadīja 37 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā guva 26 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas. Basketbolists iemeta sešus no 11 divpunktu un četrus no deviņiem divpunktu metieniem, kā arī realizēja divus no četriem "sodiņiem". Viņš arī divreiz rezultatīvi piespēlēja, reizi pārtvēra bumbu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz diviem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 23 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais sniegums komandā.

Bērziņš nospēlēja 14 minūtes un vienu sekundi, gūstot 12 punktus un izcīnot trīs bumbas zem groziem. Viņš grozā raidīja divus no četriem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī realizēja abus soda metienus. Bērziņš arī reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz trim pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 12 efektivitātes punktiem.

Uzvarētāju labā 21 punktu guva Skailers Baulins, savukārt Vroclavas komandā ar 27 punktiem un sešām piespēlēm rezultatīvākais bija Kails Gibsons.

"Stelmet Enea" trešo ceturtdaļu iesāka iedzinējos, bet pēc nepilnām trim spēlētām minūtēm Freimanis ar precīzu divpunktu metienu vadībā izvirzīja savu komandu (76:75). Spēles turpinājumā viesiem neizdevās atspēlēties, Zelonas Guras vienībai ne uz brīdi vairs nezaudējot vadību.

Iepriekš ceturtdaļfinālā Zelonas Guras vienība ar 3-1 pieveica Stargardas "PGE Spojnia".

Jau ziņots, ka Mārtiņa Laksas iepriekš pārstāvētā Ļubļinas "Start" ceturtdaļfinālā ar 1-3 piekāpās Ostravas Velkopolskas "Stal".

Pagājušajā sezonā Covid-19 dēļ izslēgšanas spēles netika aizvadītas, par uzvarētāju pasludinot Zelonas Guras komandu.