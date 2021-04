Lomažs ar 21 punktu ir rezultatīvākais 'Gottingen' spēlētājs zaudējumā bundeslīgā

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs pirmdien, 5. aprīlī, guva 21 punktu, bet tas neglāba viņa pārstāvēto "Gottingen" vienību no zaudējuma Vācijas bundeslīgas čempionātā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Gottingen" mājās ar 81:90 (24:20, 16:30, 26:16, 15:24) piekāpās Ludvigsburgas "Riesen".

Lomažs laukumā pavadīja 37 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā guva 21 punktu, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un piecreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja četrus no astoņiem divpunktu un vienu no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja desmit no 11 "sodiņiem". Basketbolists arī pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja trīs personīgās piezīmes.

20 punktus Getingenes komandā iemeta Tajs Odiase, bet "Riesen" rindās 21 punkts un sešas bumbas zem groziem Tremelam Dardenam.

Getingenas komanda ar desmit uzvarām 26 spēlēs bundeslīgā ieņem 12. vietu 18 klubu konkurencē.

Lomažs "Gottingen" rindas papildināja pēc līgumsaistību pārtraukšanas ar Eirolīgā spēlējošo Francijas klubu Vilērbānas ASVEL.