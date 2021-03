Lomažs ar 38 punktiem labo Vācijas bundeslīgas sezonas rezultativitātes rekordu

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs svētdien ar 38 punktiem laboja Vācijas bundeslīgas čempionāta 2020./2021.gada sezonas rezultativitātes rekordu, kaldinot "Gottingen" komandas uzvaru.

"Gottingen" mājās ar rezultātu 102:99 (29:31, 16:19, 22:20, 20:17, 15:12) pagarinājumā apspēlēja Bonnas "Telekom" komandu.

Iepriekšējais sezonas rekords bundeslīgā - 36 punkti - piederēja Oldenburgas "EWE Baskets" spēlētājam Rikijam Poldingam. Savukārt Vācijas čempionāta rekords ir 48 punkti, ko 1999.gada martā iespēja "BBV Hagen" basketbolists Donalds Viljamss.

Lomažs svētdien laukumā pavadīja 35 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no astoņiem divpunktu metieniem, septiņus no 12 tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, piecas reizes kļūdījās un četras reizes pārkāpa noteikumus.

Latviešu basketbolists bija mača rezultatīvākais spēlētājs, bet pretiniekiem 29 punktus guva Alekss Hamiltons.

Getingenas komanda ar astoņām uzvarām 23 spēlēs bundeslīgā ieņem 13.vietu 18 komandu konkurencē.

Lomažs "Gottingen" rindas papildināja pēc līgumsaistību pārtraukšanas ar Eirolīgā spēlējošo Francijas klubu Vilērbānas ASVEL.