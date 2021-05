Lomažs gūst 26 punktus bundeslīgas spēlē, bet neglābj 'Gottingen' komandu no zaudējuma

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien guva 26 punktus Vācijas bundeslīgas spēlē, bet viņa sniegums neglāba "Gottingen" komandu no zaudējuma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Gottingen" viesos ar rezultātu 91:93 (21:21, 19:28, 23:24, 28:20) atzina Hamburgas "Towers" pārākumu.

Lomažs laukumā pavadīja 32 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā realizēja trīs no septiņiem divpunktu metieniem, sešus no desmit tālmetieniem un divus no trim "sodiņiem". Latviešu basketbolists izpildīja pēdējās sekundes tālmetienu, kas savu mērķi nesasniedza.

Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un vienreiz pārkāpa noteikumus.

Lomažs bija mača rezultatīvākais spēlētājs. Deviņās spēlēs pēc kārtas viņš guvis vismaz 15 punktus, bet pēdējos trīs mačos latvietim bijuši vismaz 20 punkti.

Getingenas komanda ar 12 uzvarām 31 spēlē bundeslīgā ieņem 11.vietu 18 klubu konkurencē.

Lomažs "Gottingen" rindas papildināja pēc līgumsaistību pārtraukšanas ar Eirolīgā spēlējošo Francijas klubu Vilērbānas ASVEL.