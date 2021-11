Lomažs otrajā puslaikā 'atdzīvina' Latvijas uzbrukumu un sekmē uzvaru pār Slovākiju

Rihardam Lomažam otrajā puslaikā gūstot 26 punktus, Latvijas basketbola izlase 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 82:74 pārspēja Slovākiju.

Visā mačā Lomažs guva 28 punktus un izdarīja piecas rezultatīvas piespēles. Ar 15 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Kristers Zoriks, bet Anžejs Pasečņiks pievienoja 11 punktus nepilnās desmit nospēlētajās minūtēs. Slovākijas izlasē Vladimirs Brodzjanskis izcēlās ar 21 punktu, bet 14 punkti Simona Krajčoviča kontā.

Latvijas izlase spēli iesāka pārliecinoši un diezgan ātri panāca 11 punktu pārsvaru, tomēr metienu realizācija, salīdzinot ar spēli Belgradā, bija daudz zemāka. Pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 18:9, bet spēles turpinājumā Slovākijas izlasei izdevās deficītu sadeldēt. Lai arī Latvija laukumā darbojās drošāk, uz rezultāta tablo tas nebija redzams. Slovākija veica izrāvienu un uz brīdi jau bija vadībā ar 34:33. Lomažs ar soda metieniem atguva vadību un puslaika pārtraukumā mājinieki devās ar viena punkta pārsvaru.

Otrais puslaiks Latvijas izlasei iesākās neveiksmīgi, un Slovākija pārņēma vadību ar 39:35. Pasečņiks ar 2+1 punktu gājienu apturēja slovāku izrāvienu, bet brīdi vēlāk Latvijai jau atkal bija piecu punktu pārsvars (46:41). Lomažs trešajā ceturtdaļā sameta 14 punktus, taču slovāki turējās spēlē, pirms izšķirošajām 10 minūtēm panākot 54:56.

