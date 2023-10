Lomažs pēc savainojuma izārstēšanas atgriežas Turcijas čempionātā un gūst 15 punktus

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs piektdien atgriezās Turcijas augstākās līgas klubā Denizli "Yukatel Merkezefendi" un savā sezonas pirmajā spēlē guva 15 punktus.

27 gadus vecais aizsargs Lomažs kopš janvāra ārstēja ceļgala krustenisko saišu traumu, kas viņam liedza piedalīties Pasaules kausa finālturnīrā. Sezonas sākumā viņš bija bez kluba, vien piedaloties vienā pārbaudes mačā "Ventspils" sastāvā.

Šonedēļ viņš devās uz Turciju un jau piektdien aizvadīja savu sezonas pirmo spēli, kurā viņa pārstāvētā vienība viesos ar rezultātu 85:95 (15:21, 24:22, 20:37, 26:15) zaudēja "Samsunspor" basketbolistiem.

Lomažs, laukumā pavadot 30 minūtes un 19 sekundes, grozā raidīja divus no trīs divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-6) un 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

Latvietis bija trešais rezultatīvākais komandā aiz 20 punktus guvušajiem Daniela Oturu un Džeilena Hadsona. Uzvarētājiem 27 punktus guva Braients Krofords.

Denizli zaudējusi sezonas pirmajās divās spēlēs. Šonedēļ otrās kārtas spēles aizvadīs arī Kristera Zorika pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" un Jāņa Timmas pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka", kas sezonu sāka ar uzvarām.

Iepriekšējās sezonas ievadā Lomažs pārstāvēja Spānijas klubu Saragosas "Casademont", bet rudenī pirms izlašu pārtraukuma abu pušu ceļi šķīrās, latvietim pārceļoties uz Vācijas bundeslīgas komandu Oldenburgas EWE. ACB viņš piecos mačos vidēji 20 minūtes izcēlās ar 6,2 gūtajiem punktiem un 1,2 rezultatīvām piespēlēm, bet bundeslīgā latvietis deviņās cīņās caurmērā 20 minūtēs guva 9,1 punktu un atdeva 3,3 rezultatīvas piespēles.

Sezonu pirms tam Latvijas basketbolists spēlēja Turcijas čempionātā, pārstāvot Denizli "Yukatel Merkezefendi" komandu. Pirms tam Lomažs kopš 2019.gada pārstāvēja ULEB Eirolīgā spēlējošo Francijas klubu Vilērbānas ASVEL, pusi sezonas aizvadot Vācijas komandā "Gottingen".

Pirms došanās leģionāra gaitās Lomažs četras sezonas spēlēja Latvijas klubā "Ventspils", kļūstot par valsts čempionu. Lomažs pirms tam savas prasmes attīstīja Ventspils "Spars" komandā, kā arī spēlēja Jelgavas un Jūrmalas vienībās Latvijas spēcīgākajā līgā.