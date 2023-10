Lomažs 'pieber' grozu ar bumbām Turcijas čempionāta mačā

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs piektdien savā sezonas otrajā spēlē guva 31 punktu, taču neglāba Denizli "Yukatel Merkezefendi" komandu no zaudējuma Turcijas augstākās līgas cīņā.

Denizli vienība savā laukumā ar rezultātu 93:97 (27:33, 21:26, 24:15, 21:23) zaudēja Bursas "Tofaš" basketbolistiem.

Lomažs, spēlējot 35 minūtes un 34 sekundes, grozā raidīja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, piecus no deviņiem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja negatīvu +/- rādītāju -6 un atzīmējās ar 26 efektivitātes koeficienta punktiem.

Vēl mājiniekiem ar 24 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Daniels Oturu. Uzvarētājiem 22 punkti, sešas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles bija Keilebam Houmslijam.

Kristera Zorika pārstāvētā Izmiras "Petkimspor" un Jāņa Timmas pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka" sezonu sākušas ar vienu uzvaru divās spēlēs, kamēr Lomaža vienība zaudējusi visās trīs cīņās.

Iepriekšējā sezonā Turcijas superlīgā uzvarēja Stambulas "Anadolu Efes".