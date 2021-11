LU ar 'Sporta māju' risinās sporta būvju trūkumu Pārdaugavā

Latvijas Universitātes (LU) apstiprinātajā stratēģijā 2021. līdz 2027. gadam kā viens no mērķiem noteikts veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana. Lai studentu un darbinieku vidū turpinātu aktivizēt nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm un attīstīt duālās karjeras studijas, tuvāko gadu laikā Akadēmiskā centra teritorijā Pārdaugavā plānots veidot Sporta māju, ziņo Latvijas Universitāte.

Kopš 2015. gada LU veido vienotu Akadēmisko centru Torņakalnā. 2015. gadā kā pirmo atklāja Dabas māju, bet 2019. gadā durvis vēra Zinātņu māja. Paredzēts, ka 2023. gadā tiks atvērta Rakstu māja, kurā atradīsies Biznesa vadības un ekonomikas, Humanitāro zinātņu, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas, Sociālo zinātņu, Teoloģijas, kā arī Vēstures un filozofijas fakultāte.

Pēc Rakstu mājas pabeigšanas nākamais posms Akadēmiskā centra izveidē saistīts ar dzīvības zinātnēm, tai skaitā sportu.

Studentu sportā LU ir savas jomas līdere Latvijā. Universitātei ir komandas četros sporta veidos – basketbola augstākajā līgā sevi apliecina "Latvijas Universitātes" puišu komanda, bet sieviešu līgā startē BJSS "Rīdzene"/LU komanda. Futbolā izveidotā sadarbība ar FS "Metta" rezultējusies ar dalību Latvijas Futbola virslīgā, bet florbola virslīgā piedalās apvienotā "Latvijas Universitāte"/"FS Masters" komanda.

2020. gadā augstskolas komandu pulkam pievienojās sieviešu volejbola vienība RVS/LU, bet atsevišķi censoņi sevi pierāda vieglatlētikas sektorā un citos individuālajos sporta veidos. Kopumā LU paspārnē izveidotais Sporta centrs piedāvā studentiem līdz 40 dažādām sporta nodarbībām.

Bez tam LU ir viena no pirmajām universitātēm Baltijā, kura saviem studentiem piedāvā duālo karjeru – augsta līmeņa sportistiem sevi pierādīt ne tikai sporta sacensībās, bet arī iegūt augstāko izglītību universitātē. Šādā veidā tiek nodrošināts gan pārejas posms no jaunatnes uz profesionālo sportu, gan arī jaunajiem sportistiem tā ir iespēja turpināt attīstīt savas prasmes un sasniegt savu spēju maksimumu.

Papildus tam augstskolā studentiem ir iespēja apgūt Sporta zinātnes programmu, kurā pēta, analizē un meklē risinājumus sporta un fizisko aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos un sociālos. Savukārt studiju programma "Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība" attīsta studentu kompetenci darbam sporta un ar to saistīto zinātņu virzienos.

Lai turpinātu attīstīt iepriekš minētos procesus – duālās karjeras studijas, veselīga dzīvesveida popularizēšanu augstskolas studējošo vidū, kā nākamo attīstības soli redzam Sporta mājas būvniecība Akadēmiskā centra teritorijā. Šobrīd Akadēmiska centra attīstības programmas projekti atrodas augstā gatavības stadijā, plānojot Sporta mājas realizāciju uzsākt 2022. gadā. Sporta mājas komplekss ne tikai nodrošinās LU saimes aktīvāka un veselīgāka dzīvesveida piekopšanu, bet arī uzlabos sporta infrastruktūras pieejamības trūkumu Pārdaugavā.

Šādas sporta būves nepieciešamību apliecinājis arī veiktais pētījums LU studējošo vidū. No 3834 aptaujātajiem 76% LU studentu pieprasa sporta telpas universitātes kopmītņu tuvumā, bet 52% vēlas izmantot sporta infrastruktūras telpas. 24% respondentu jau pašlaik apmeklē citu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās maksas sporta aktivitātes, bet 39% no 3834 studentiem mēnesī tām tērē vairāk par 30 eiro no sava budžeta. Par iecienītākajām maksas sportiskajām aktivitātēm studenti atzinuši trenažieru zāli (80%), peldbaseinu (70%) un fitnesa nodarbības (58%).

Sporta infrastruktūras pieejamības trūkums Rīgā ir zināma problēma jau ilgāku laiku, ko atzīst arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece – direktora vietniece Dina Vīksna.

"Pašlaik sabiedriskajā apspriešanā ir nodots Rīgas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekts, kam līdztekus tiek veidots investīciju plāna projekts 2021.–2024. gadam. Minētajā projekta plānā iekļautas gan jaunas būvniecības ieceres, gan esošās infrastruktūras renovācija un rekonstrukcija. Rīgas domē izveidotā Sporta komisija, iepazīstoties ar esošo sporta objektu pieejamību un pārklājumu Rīgas administratīvajā teritorijā, atzina iekštelpu sporta infrastruktūras attīstību kā prioritāri atbalstāmu," esošos plānus Rīgas domē saistībā ar sporta infrastruktūru atklāj Dina Vīksna.

"Sporta māja ir unikāls projekts, kas nodrošinās LU studentiem un darbiniekiem, kā arī Rīgas iedzīvotājiem aktīva dzīvesveida iespējas. Profesionālām komandām un sportistiem tā dos piemērotus apstākļus un attīstīs sporta zinātnes studiju programmas ar plašām rehabilitācijas un diagnosticēšanas iespējām iedzīvotājiem," vērienīgo projektu komentē LU Sporta centra direktors Uģis Bisenieks.

Plānots, ka sporta kompleksā atradīsies trīs sporta spēļu zāles, kuras būs iespējams piemērot arī citiem sporta veidiem, bet viena no tām būs atbilstoša telpu futbolam laukuma izmēram. Sporta mājā tāpat iecerēts 50 metru lielais peldbaseins un divi peldētapmācības baseini, trenažieru zāle, aerobikas un deju zāle, sporta laboratorija, rehabilitācijas, masāžas un fizioterapijas telpas, kā arī 100 metru garš vieglatlētikas skrejceļš. Kopējā platība tiek lēsta 14,3 tūkstošu kvadrātmetru liela, bet kopējais investīciju apmērs – ap 23 miljoniem eiro.

LU sporta pirmsākumi meklējami jau tālajā 1929. gadā, un tās komandas laika gaitā izcīnījušas titulus Latvijas čempionātos gandrīz visos sporta veidos. Sporta māja ir nākamais solis LU sporta sasniegumu attīstībā, jo dos iespēju apvienot veselīgu dzīvesveidu, profesionālo sportu un zinātni.