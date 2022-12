LU un Valmieras klubiem zaudējumi; 'Ogrei' uzvara LIBL spēlēs

"Latvijas Universitātes" (LU) un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" basketbolisti trešdien Tallinā cieta zaudējumu "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē, bet "Ogre" svinēja uzvaru mājas spēlē.

LU viesos ar 67:84 (14:20, 26:22, 13:16, 14:26) piekāpās Tallinas "TalTech".

LU rindās pa desmit punktiem guva Edvards Mežulis un Kristaps Čavars, kuram tikai vienas atlēkušās bumbas pietrūka līdz "double-double".

Mājiniekiem 25 punktus guva Tomass Rādiks, 17 - Anatolijs Šundels un 13 - Gregors Ilvess.

Arī šajā sezonā studentu komandas līderis ir Dāvids Vīksne, kurš līdz trešdienas spēlei vidēji mačā bija guvis 16,1 punktu un izcīnījis 8,6 atlēkušās bumbas. Pretiniekiem rezultatīvākais ir Kristaps Gludītis, kurš caurmērā vienā mačā bija guvis 15,0 punktus, atdevis 4,2 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 4,8 atlēkušās bumbas.

"Ogre" mājās ar 88:74 (21:16, 17:21, 23:16, 27:21) apspēlēja "Viimsi".

Izcila spēle padevās Kārlim Apsītim, kurš guva 34 punktus, realizējot astoņus no 13 divpunktu un pusi no desmit trīspunktu metieniem, kā arī visus trīs soda metienus. Pa 15 punktiem guva Rihards Zēbergs un Edgars Lasenbergs, sakrājot arī attiecīgi septiņas un piecas rezultatīvas piespēles, bet Kristaps Dārgais palika divu rezultatīvu darbību attālumā no "triple-double", deviņiem punktiem pievienojot tikpat rezultatīvu piespēļu un 15 atlēkušās bumbas.

Viesiem pa 19 punktiem guva un sešām atlēkušajām bumbām izcīnīja Karls Johans Lips un Devins Lī Heriss.

Iepriekšējā mačā pēc mēnesi ilgas pauzes laukumā atgriezās Ogres komandas līderis Kristaps Dārgais, kurš šosezon vidēji mačā līdz spēlei ar "Viimsi" bija guvis 11,1 punktu, izcīnījis 8,9 bumbas zem groziem un sakrājis 3,9 rezultatīvas piespēles. "Viimsi" komandai rezultātu lielākoties veido amerikāņi Maliks Antonio Topins un Devins Lī Heriss, kuri līdz spēlei Ogrē vidēji mačā bija guvuši attiecīgi 18,2 un 14,7 punktus.

Vēl trešdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" izbraukumā ar 73:101 (12:21, 25:26, 22:28, 14:26) zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Viesu rindās 16 punktus guva Tervels Beks, 12 - Valters Vēveris un desmit - Džastins Makkols.

Mājinieku rindās Mārtiņš Meiers guva astoņus punktus un sakrāja trīs atlēkušās bumbas, bet Zigmārs Raimo guva divus punktus.

Rezultatīvākais Tallinas komandā ar 19 punktiem bija Hugo Toms, 17 punktus sakrāja Kristjans Kitsings, bet pa 13 punktiem guva Henrijs Veids-Četmens un Oleksandrs Kovļars, kurš sakrāja arī septiņas rezultatīvas piespēles.

"Ogre" ar sešām uzvarām 13 spēlēs ieņem astoto vietu, LU ar piecām uzvarām 13 mačos - desmito vietu, bet Valmieras basketbolisti ar bilanci 3-9 ir 15.vietā 16 komandu vidū.