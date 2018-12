Array ( [id] => 50646039 [author] => [title] => 'Maccabi' basketbolistus viesnīcā Stambulā sagaida nacistu sauklis [lead] => Izraēlas čempionvienība basketbola Telavivas "Maccabi" ceturtdien Stambulā aizvadīs kārtējo ULEB Eirolīgas maču pret Žaņa Peinera pārstāvēto vienību "Darussafaka", tomēr pirms cīņas dueli aizēnojis skandāls – Izraēlas vienības sportistu viesnīcā uz durvīm rotājis nacistiskās Vācijas laiku skandalozais uzraksts "Arbeit Macht Frei" ("Darbs dara brīvu"). [body] =>

Fotogrāfiju ar šo uzrakstu sociālajos tīklos publicējis "Maccabi" basketbolists Džeiks Koens.

Very curious as to why this sign was posted in our Istanbul hotel. #WeRemember pic.twitter.com/DnuEW3f8Xs