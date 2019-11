Mārcis Vītols atzīts par Eiropas kausa nedēļas vērtīgāko spēlētāju

Basketbola kluba "Ventspils" saspēles vadītājs Mārcis Vītols pirmdien atzīts par aizvadītās nedēļas vērtīgāko spēlētāju Starptautiskā basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausā, vēsta ieraksts līgas "Twitter" kontā.

Jau ziņots, ka 30. oktobra spēlē Nikosijā "Ventspils" ar rezultātu 92:69 pārspēja vietējo APOEL vienību.

Vītola rēķinā šajā spēlē bija 26 punkti, basketbolistam realizējot visus septiņus tālmetienus, kā arī vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas rezultatīvas piespēles un labākais efektivitātes koeficients mačā 29.

Bez tam Vītols izcīnīja arī trīs atlēkušās bumbas, nopelnīja trīs personiskās piezīmes, pieļāva piecas kļūdas, reizi pārķēra bumbu un +/- rādītājā sasniedza atzīmi 11.

Jau 6. novembrī "Ventspils" FIBA Eiropas kausā aizvadīs nākamo maču, savā laukumā tiekoties ar Kosovas klubu Prištinas "Sigal", kas divās C grupas spēlēs tikusi pie vienas uzvaras.

